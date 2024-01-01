Алёна Морозова А транспорт просто обновлялся Итоги мероприятий по обновлению пассажирского транспорта в Пермском крае по нацпроекту БКД в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми четвёртый год подряд идёт масштабное обновление транспорта: с 2019 года на городские и междугородные автобусные маршруты вышло 1200 новых автобусов. Транспорт приобретался как перевозчиками самостоятельно в рамках новых контрактов, которые краевая и городская администрация заключала с ними в этот период, так и поступал в рамках госпрограмм.

В начале 2023 года на линию вышли автобусы, которые были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего же с 2020-го в Пермь поступило 143 автобуса большого класса. Машины рассчитаны на 96 пассажиров и подходят для маломобильных граждан. В салоне есть зона для инвалидной коляски и откидная платформа для подъёма и спуска. Также их оснастили дополнительным оборудованием: приборами для видеонаблюдения, навигационным оборудованием, в том числе глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Кроме того, в автобусах установлены автоматические устройства пожаротушения и электронные тахографы.

В конце 2023 года, тоже в рамках дорожного нацпроекта, в город прибыли 16 новых электробусов. Это совсем новый вид транспорта для Перми. Запуск нового автобусного маршрута проинспектировали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, курирующий проект по обновлению городского электротранспорта. Новый маршрут соединил жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом.

Это позволило обеспечить транспортную доступность для жителей огромного жилого массива. Ранее из микрорайона в центр действовал один-единственный маршрут, на котором работали автобусы среднего класса, и который следовал в обход основных транспортно-пересадочных узлов. Теперь же жители могут попасть не только в центр, но и на главный железнодорожный вокзал Перми.

Также в рамках БКД в Перми идёт обновление трамвайной системы. С 2019 года в город прибыли 54 новых вагона. До конца 2025 года должны поступить ещё 14 современных низкопольных вагонов, и будет обновлено около 35 км трамвайных линий, проведена реконструкция семи тяговых подстанций и одного трамвайного депо. В результате жители и туристы получат современную трамвайную систему, которая позволит комфортно и безопасно передвигаться по городу. Вагоны, уже поступившие в город, начали выходить на линии.

Предполагается, что после завершения работ почти на 30% повысится скорость движения трамваев и существенно снизится уровень шума. Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы. Это позволит реализовать приоритетное движение общественного транспорта, контроль выделенных полос, а пассажиры смогут контролировать и оплачивать поездку через мобильное приложение.

Также в 2023 году Пермский край вошёл в число регионов, которым предоставлен специальный казначейский кредит, включённый в состав дорожного нацпроекта. Федеральные средства направлены на обновление пассажирского транспорта в территориях региона. В рамках этой суммы заключены контракты на поставку 25 автобусов большого класса, 53 автобусов среднего и 20 автобусов малого класса. Работать машины будут на муниципальных маршрутах в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очёрском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Берёзовском, Кочёвском, Кизеловском, Губахинском округах и в Березниках.

В конце декабря 2023-го первые 17 автобусов малого класса марки ГАЗ были переданы главам Нытвенского, Кизеловского, Октябрьского, Ильинского и Берёзовского округов. Эта партия автобусов прибыла в регион досрочно. В 2024 году в Пермский край поступит ещё 81 единица автотранспорта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность обновления пассажирского подвижного состава во всех муниципалитетах Прикамья. По его словам, поставки современного транспорта в территории региона запланированы также и в следующем году.

«Главное — это захотеть и приложить совместные усилия, тогда обновление подвижного состава продолжится. Хочется, чтобы люди по достоинству оценили новые автобусы», — подчеркнул глава региона.

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