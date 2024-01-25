Алёна Морозова Самое ценное Полпред президента в ПФО и губернатор Прикамья дали старт Году семьи в регионе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В четверг, 25 января, в Пермь с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным они посетили социально значимые объекты краевой столицы, дали старт Году семьи в Пермском крае и провели несколько рабочих совещаний, на которых обсудили социально-экономическое развитие региона.

Рабочий визит начался с посещения полпредом и главой региона ресурсного центра «Дом счастья», который оказывает комплексное сопровождение детей с особенностями здоровья, и церемонии открытия нового корпуса школы дизайна «Точка». Также в рамках Дня студента Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили Пермский государственный национальный исследовательский университет, где полномочному представителю президента провели экскурсию по кампусу и представили социально значимые инициативы студентов.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Затем полпред и губернатор отправились в большой зал Пермской краевой филармонии, который недавно вновь начал работать после масштабной реконструкции. Там они провели торжественную церемонию открытия Года семьи в Пермском крае. В мероприятии приняли участие многодетные семьи, обладатели наград «Родительская слава» и «Мать — героиня», победители различных семейных конкурсов и семейные пары, отметившие золотой юбилей.

Всего в Пермском крае сейчас проживают более 300 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 570 тыс. детей. Регион удерживает лидирующие позиции в ПФО по уровню рождаемости в целом, а по уровню многодетности занимает первое место среди субъектов федерального округа: за последние 10 лет показатель рождаемости детей в многодетной семье в Прикамье вырос с 19% до 35%.

По словам Игоря Комарова, в ПФО уделяется особое внимание сохранению семейных ценностей.

«Поддержка материнства и детства, семьи, особенно многодетной семьи, — это главная сфера внимания нашего государства и общества. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что семьи, где растёт много детей — это живое и яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших. Это олицетворение нравственных основ, создание будущего для нашей с вами страны, для России», — подчеркнул полпред.

После посещения важных объектов и торжественных церемоний Игорь Комаров и Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Губернатор Прикамья рассказал о праздновании 300-летия Перми, сообщил об основных итогах региона в 2023 году в сферах здравоохранения, образования, развития промышленности.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Также под председательством Игоря Комарова состоялось совещание по вопросам общественно-политического развития Пермского края. Одной из тем обсуждения стала подготовка к выборам президента РФ. Полпред оценил хорошее взаимодействие всех участников процесса: силовых структур, избиркома, региональных властей. Он выразил уверенность, что выборы в Пермском крае пройдут на высоком организационном уровне, а граждане воспользуются правом прийти и проголосовать.

Кроме того, Игорь Комаров встретился с директором филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае Константином Строгим. Полпред обратил внимание на необходимость широкой информационно-разъяснительной работы и оказания адресной помощи, чтобы все участники СВО и члены их семей могли воспользоваться ей в полной мере.

Подводя итоги своего рабочего визита в Пермь, Игорь Комаров отметил, что одна из ключевых задач региона — не снижать уровень социально-экономического развития.

«Пермский край входит в тройку лучших регионов ПФО и по объему инвестиций. Это очень важно, потому что будут создаваться рабочие места, будет производиться продукция, востребованная жителями, это и рост доходов людей, и наполнение бюджета. Был приятно удивлен, что край вышел на первое место по рождаемости — это важный демографический показатель. То внимание, которое сейчас уделяется командой губернатора многодетным семьям, и дополнительные меры, которые мы сегодня обсуждали, на мой взгляд, эффективны и дают результаты», — резюмировал полномочный представитель президента.

Дмитрий Махонин поблагодарил Игоря Комарова за внимание к региону и поддержку в реализации ключевых проектов.

«Мы, действительно, ведём хорошую совместную работу с полпредством. В ходе рабочего визита полномочного представителя президента в Пермь постарались продемонстрировать те акценты, которым в регионе сегодня уделяется особое внимание — это поддержка материнства и детства, вопросы образования. Благодарен за то, что Игорь Анатольевич нашёл время поздравить учащихся Пермского университета с Днём студента и провести церемонию открытия Года семьи в Пермском крае. Мы занимаем первое место по рождаемости в ПФО, а это значит, что жители региона чувствуют социальную стабильность и верят в будущее. Понимаем, что задач ещё много, но благодаря поддержке президента, федерального правительства и полпредства нам с ними куда проще справится», — подчеркнул глава Прикамья.

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