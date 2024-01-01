Наталья Вороненко

В контексте с Дягилевым

Чем запомнится фестиваль «Дягилев+»

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DSC_5331 Дуо Гюнай Мусаева

  Гюнай Мусаева

Нынешний «Дягилев+» прошел без ожидаемых хоровых концертов, лекций и вечеринки. Но сжатым его не назовешь. В программу вошли один камерный концерт, один аудиовизуальный перформанс и два спектакля, каждый из которых может стать флагманом большого многодневного фестиваля: танцевальный спектакль-концерт «Youkali» (18+) под музыкальным руководством Теодора Курентзиса и «Дуо» (16+) — хореографическая притча с участием двух не угасающих прима-балерин современности Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко. Под занавес 2023 года «Дягилев+» на хорошей ноте завершил длинное празднование трехсотлетия Перми.

Космическая танц-одиссея

Диана Вишнёва и Дарья Павленко обе находятся сейчас в том статусе, когда уже нет необходимости кому-то что-то доказывать. Каждая достигла пика в балетной иерархии, у каждой сложилась своя международная карьера. Диана Вишнёва поработала едва ли не со всеми крупнейшими хореографами современности, Дарья Павленко стала приглашенной артисткой Театра танца Пины Бауш в немецком Вуппертале. Спектакль «Дуо» оказался для них чем-то вроде ретрита, медитации на тему обнуления: возвращения к себе и своему телу — лучшему другу и указателю, который определяет и характер, и репертуар, и судьбу танцовщика.

DSC_5772 Дуо Гюнай Мусаева

  Гюнай Мусаева

В таком случае необходим и «свой» хореограф — немножко психолог, ведущий и ведомый одновременно. Он нашелся в лице Павла Глухова. В орбиту фестиваля Context, который на протяжении десяти лет возглавляет Вишнёва и флагманом которого в этом году стал «Дуо», Глухов попал, будучи подающим надежды постановщиком. После успешного участия в конкурсе молодых хореографов он начал появляться в других проектах фестиваля и постепенно дорос до одного из кураторов «Контекста». Его авторская линия, которую он сам формулирует как «тонкий разговор о чувствах людей, о том, что их волнует, огорчает, приносит боль, радует» оказалась в особенности востребована в 2020-м — пандемийном — году, когда весь мир переживал трансформацию. Их совместный онлайн-проект с Дианой Вишнёвой так и назывался «2020», и в нем балерина посредством танца проживала свою новую осознанность и новый взгляд на реальность. «Дуо» продолжает этот путь вовнутрь.

Спектакль можно обозначить как притчу, драматургическим стержнем которой является ритуал. Ритуал рождения. Из «неживой» звуковой материи рождается «живой» звук музыкальных инструментов и пения птиц. Из невидимой модели в руках демиургов — пластический рисунок из плоти и крови танцовщиц. Из стилистического двуединства — отдельные личности со своим почерком.

Композитор Алексей Ретинский мастерски воплотил этот замысел в музыкальной ткани «Дуо». Соединив электронику, инструментальное трио и фольклор, смешав, не взбалтывая, он создал соответствующий притче абстрактный образ, в котором есть и ноты космического масштаба, и мощь твердыни, и робкое дыхание нового. Спектакль открывается прологом, в котором из темноты и электронного «космоса» возникают фигуры семерых не то шаманов, не то жрецов — это облаченные в черное артисты вокального ансамбля musicAeterna Folk. Они медленно пересыпают в руках невидимые песчинки времени и лепят из воздуха модель новой реальности. Когда она, эта реальность в лице танцовщиц, возникает, хор отходит на второй план, но остается в роли комментатора-наблюдателя. Этнографическое пение и так воспринимается весьма экзотически, а после того, как Ретинский добавил контрапунктических наслоений и усложнил фактуру, четыре аутентичные песни российской глубинки и вовсе зазвучали как заклинание.

DSC_5508 Дуо Гюнай Мусаева

  Гюнай Мусаева

Танцовщицы тоже появляются из темноты. Сначала они составляют единую фигуру — точно шар, слепленный руками упомянутых демиургов, или планета, образованная из пыли и газа. Форму подчеркивают черные объемные пальто (художник по костюмам Светлана Тегин), которые артистки сбрасывают по ходу действия и оказываются в длиннополых струящихся платьях теплого цвета. Каждой стадии облачения соответствует стадия хореографическая: поначалу движутся только пальцы и кисти рук, тела покачиваются, нащупывают амплитуду друг друга, постепенно пластика усложняется, градус действий растет, индивидуализируется.

Диана и Дарья олицетворяют собой противоположности в единстве. Женское и Мужское, Инь и Ян. Эти коды зашиты в тела артисток. Вишнёва физически более точеная, плавная, робкая, ее взгляд туманен. Павленко — мускулистая, решительная, властная, она смотрит на партнершу сосредоточенно и прицельно. В их взаимодействии можно углядеть еще одну пару из категории вечного отражения и отторжения — Мать и Дочь. Ну, или Учитель — Ученик: когда один уже владеет неким знанием, а другому еще только предстоит его постичь.

На эту мысль наводят два соло, ставшие кульминационным моментом спектакля. Первой в одиночестве остается Павленко. За мгновение до этого партнерша стягивает с нее платье, точно кожу, и возвращает резким ударом под дых. Та, что раньше выглядела сильной и ведущей, вдруг предстает беззащитной, сомневающейся. Каждая мыщца ее выразительного тела в нюдовом купальнике восклицает риторическими вопросами: как? что? почему? неужели? Героиня то яростно топает ногами, то бессильно распластывается на камне, то скрючивается в жалкий комочек, то выгибается на пределе сил. Соло Павленко — это соло ретроспекции, монолог той, кому суждено остаться и ждать.

Соло Вишнёвой — монолог той, что приобретает опыт в пути. Она возвращается, и полы ее платья разорваны, как после долгой тернистой дороги. Взгляд обрел конкретику, в движениях — вызов. Но в то же время и мольба, будто новый опыт оказался не таким уж легким и радостным, как мнилось поначалу. Что она повидала — не ведомо, но прежней ее героине уже не быть.

AND_2844_©Андрей Чунтомов

  Гюнай Мусаева

В эпилоге они снова сходятся, опять в одинаковых костюмах — Павленко переодевается в такое же платье с рваным подолом. Но теперь это уже не дуэт-слияние, дуэт-отражение, а два голоса, нашедшие равноправие в индивидуальности. Благословляемые взглядами жрецов, героини движутся вперед параллельно под пение птиц.

«Поиском ментального, внутреннего партнерства» назвала Диана Вишнёва «Дуо». Очевидно, что в этом проекте она не только нашла единомышленницу в партнерше по необычному дуэту, но и в очередной раз подтвердила свое взаимопонимание с хореографом, с которым, надо полагать, они сделают еще не одну совместную постановку.

Зал ожидания

Даже удивительно, что нашлись зрители, которые уходили с этого спектакля. Потому что ничего «людоедского» по отношению к чувствам зрителя в нем нет. «Youkali» — вполне себе вегетарианский спектакль, сделанный по лекалам многожанрового европейского театра и сделанный качественно.

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  Никита Чунтомов

Исключительный вокал солистов хора musicAeterna. Экспрессивная, но не до отторжения, хореография Анастасии Пешковой в исполнении артистов musicAeterna Dance. Ясная режиссура Анны Гусевой, при том что повествовательного либретто здесь нет — нарратив строится на ассоциативных связях. Тем, кому хочется Курентзиса, — вот он собственной персоной, за пультом в оркестровой яме, как всегда ювелирным жестом руки сшивающий музыкальную ткань спектакля.

Она состоит из восьми частей, разных по продолжительности и характеру, написанных шестью современными композиторами. Это авторские фантазии по мотивам песен Курта Вайля на стихи Бертольда Брехта и других поэтов. Спектакль стал продолжением спецпроектов musicAeterna в честь художников прошлого, оказавших существенное влияние на мировую культуру. Ранее Дягилевский фестиваль уже представил публике оммажи Паулю Целану и Шарлю Бодлеру. В этот раз выбор пал на Курта Вайля и Бертольда Брехта — авторов знаменитой «Трехгрошовой оперы», эксцентричной и злой, критикующей социальную действительность конца 1920-х.

В «Youkali», однако, вошел лишь один фрагмент из «Трехгрошовой оперы», все остальное — это песни из других совместных сочинений Вайля с Брехтом и другими поэтами. Спектакль вообще получился ориентированным на Вайля — музыкальная составляющая «Youkali» оставляет послевкусие более длительное, чем постановка.

NCH-1189_Никита Чунтомов

  Никита Чунтомов

Это, впрочем, не означает, что она, постановка, не удалась. Режиссер Анна Гусева, отталкиваясь от необходимости проинтерпретировать восемь разных «песен», придумала крепкую хорду для спектакля-концерта. Есть несколько персонажей, без прошлого и будущего, которые «прибывают в некий зал ожидания — лиминальное пространство «между тем и этим», в котором никто не собирается остаться навсегда… Все персонажи постановки — ждут. Ждут отправления в страну мечты Юкали из песни Вайля. Ждут, когда случится Событие, наступит завтра, придет счастье, настанет лучший мир». Этот ход позволяет переходить от номера к номеру, переключая внимание с одного персонажа на другой, не заботясь об их психологическом развитии. Но в нем же кроется и ловушка: постановка может обернуться набором клипов-иллюстраций. «Youkali» балансирует на грани, но все же выигрывает благодаря правильной расстановке композиторских сил.

Спектакль-концерт открывает «Benares Song» из зингшпиля «Маленький Махагони» (1927) в новой аранжировке Алексея Ретинского, первого композитора-резидента петербургского Дома Радио. Ретинский — мастер звуковой интриги, и здесь он абсолютно на своем месте. Именно его музыкальная фантазия в исполнении оркестра musicAeterna и сопрано Элени-Лидии Стамеллу с ходу вызывает вопрос: а CD этого проекта будет?

Идущий вторым номером «Surabaya-Johnny» из мюзикла «Хеппи-энд» (1929) в версии Андреаса Мустукиса усиливает этот запрос — настолько неожиданным оказывается образ, в котором предстает композитор. Лихая пародия, прыгучие тембры и совершенно очаровательный контратенор Андрей Немзер в образе этакого ангела мести, самурая с катаной, пронзительно любовно и смешно поющий от имени девушки с разбитым сердцем.

В вариации Алексея Сюмака на «Pirate Jenny» из «Трехгрошовой оперы» (1928) на сцене вновь появляется сопрано Элени-Лидия Стамеллу, Она присоединилась к хору musicAeterna еще в 2012 году и с тех пор фигурирует во многих спецпроектах Теодора Курентзиса: взять хотя бы один из самых удачных спектаклей-концертов Дягилевского фестиваля 2018 года — «Лунный Пьеро» по Шёнбергу. Стамеллу с ее тембром гадалки так органична в кабаретной эстетике, что становится главным олицетворением затеянного оммажа.

Единственный голос в записи в этом проекте звучит во время «Die Ballade vom ertrunkenen Mädchen» на слова все того же Брехта из «Берлинского реквиема» (1928) в аранжировке и собственном исполнении FM Einheit, персонажа тоже не чуждого Дягилевскому фестивалю. Публика, наверняка, хорошо помнит его по громогласному проекту «Hammerschlag» на Заводе Шпагина в 2019 году (тот самый, в котором Теодор Курентзис выходил в маске и с дрелью). В его интерпретации песня об утопленнице оборачивается нойзом с хриплым мужским вокалом и служит своего рода прологом к последующей песне от композитора Вангелино Курентзиса «Complainte de la Seine» на слова Мориса Магра (Вайль сочинил эту lied в 1934 году).

Это момент появления второй дивы вечера — сопрано Кати Дондуковой, и это второй композиторский сюрприз, которого не ждешь. Текст про мертвецов в грязных водах Сены, яды канализации и блевотину большого города Вангелино Курентзис обволакивает музыкой такой нежности и красоты, что дно становится небесами. Почти не интонируя, Катя Дондукова по-русалочьи гипнотизирует зал.

NCH-1142_Никита Чунтомов

  Никита Чунтомов

В музыкальной драматургии спектакля наступает перелом — оставшиеся три номера написаны худруком проекта Теодором Курентзисом, и он воцаряется не только за пультом, но и на сцене. Две песни Вайля он предвосхищает «Интродукцией к Matrosen Tango» на собственный текст о «синем-синем море», который телом и голосом вербализирует танцовщица и актриса Айсылу Мирхафизхан. Ее можно было бы назвать сенсацией фестиваля, если бы это не произошло еще летом на большом Дягилевском в «Персефоне». Высокая, с гуттаперчевой пластикой и жадным взглядом, она похожа здесь на химеру, если понимать ее как создание без определенной принадлежности к полу и цели существования. Текст Курентзиса она произносит в манере говорения в себя, напоминающей вокальную практику другой Персефоны — Софии Хилл в пермской постановке «Носферату» Теодора Курентзиса — Теодороса Терзопулоса 2014 года.

Трудно отмахнуться и от других воспоминаний-намеков в оставшихся номерах: «Matrosen Tango» на стихи Брехта из мюзикла «Хеппи-энд» (1929) и фантазии поэта Роже Ферне на песню «Youkali» для танго-хабанеры из мюзикла «Мари Галанте» (1934). Вот пушка, в дуло которой мужчина и женщина вкладывают цветок и над которым потом целуются, — мотиву о том, что поцелуй сильнее всякого оружия, Теодор верен с молодости. Художественная и танцевальная вакханалия — его не увядающий ответ запретам и ограничениям. Во вселенной Курентзиса творчество всегда служит побеждающей силой. Вот и этот спектакль заканчивается танцем в смирительных рубашках персонажей, которые так и не дождались поезда на Юкали. Можно считать финал пессимистическим, а можно увидеть в нем посыл о том, что даже в смирительных рубашках можно танцевать.

NCH-1215_Никита Чунтомов

  Никита Чунтомов

Оммаж Вайлю обернулся оммажем самому Курентзису, который (можно лишь гадать, нарочито или интуитивно) сделала режиссер Анна Гусева. Это дает пищу для дальнейших рассуждений о природе крупнейшего пермского культурного проекта: продолжаем ли мы отталкиваться от принципов Дягилева, или пора воспринимать фестиваль как отражение идей Теодора Курентзиса? Может быть, эгида «Удиви меня!» уже не актуальна и нужен новый девиз, куда точнее отражающий творческий эскапизм, присущий художественному руководителю фестиваля? Вопросы к залу.

Жаль, что у команды Курентзиса нет планов по выпуску CD Youkali. Отзывы зрителей дают понять, что вещь была бы встречена с воодушевлением.

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