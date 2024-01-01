Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Точка отсчёта — День театра Пермские театры поделились планами на первое полугодие 2024 года Поделиться Твитнуть

В календаре — начало года, но для театров и концертных площадок это разгар сезона. Многие театры ещё не готовы обнародовать планы на весь год, но на вторую половину сезона всё уже определено.

Важнейшая дата этого периода — День театра, 27 марта. Именно к ней готовят свои первые премьеры «Балет Евгения Панфилова» и Пермский ТЮЗ.

«Панфиловцы» ставят спектакль по басням Ивана Крылова. Оригинальный замысел хореографа Алексея Расторгуева называется «Посмешище» (6+), спектакль предназначен для семейной аудитории. Постановщик работает с музыкой Микаэла Таривердиева, в том числе с его джазовыми сочинениями.

В ТЮЗе первая премьера тоже интригует: режиссёр и хореограф Татьяна Безменова приступает к репетициям спектакля «Птицы» (12+, от 14 лет) по комедии Аристофана. Планируется постановка синтетического жанра: в ней будет много пластики, но и текст Аристофана тоже останется. Премьера в День театра рассчитана на малую сцену.

В первых числах мая ТЮЗ представит «Барышню-крестьянку» (6+), которую ставит Ксения Жаркова по собственной инсценировке — тоже на малой сцене. На июнь — уже на большой сцене — запланирована премьера спектакля «Тимур и его команда» (12+) по гайдаровской классике, режиссёр — Анна Морозова из Новосибирска.

Есть и такие театры, которые подготовили план премьер и других специальных событий до декабря включительно.

Так, Пермский театр кукол в течение года представит четыре премьеры для детей и взрослых; продолжится программа читок пьес современных авторов, запланировано много выездных выступлений.

Первая премьера 2024 года состоится на малой сцене в марте. Постановка «Цыплёнок и утёнок» (0+, от 2 лет) — проект победителей конкурса молодых режиссёров Натальи Бело­усовой и Анны Трутневой. Вместе с художницей Анастасией Павловой они создадут историю для малышей по классической советской сказке Владимира Сутеева.

В июне театр покажет премьеру «Илиады» (12+, от 14 лет), где гомеровский сюжет столк­нётся с трилогией Виктора Пелевина о мире будущего. Необычный замысел художественного руководителя театра режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художника Виктории Ельцовой будет воплощён на сцене большого зала. Переложением «Илиады» для сценической версии занимается известный поэт Сергей Плотов.

Ещё две премьеры состоятся уже в новом сезоне. В ноябре в большом зале — «Вождь краснокожих» (6+) по одноимённой новелле О. Генри, спектакль поставят лауреаты премии «Золотая маска» режиссёр Пётр Васильев и художник Алевтина Торик.

Завершающая премьера года состоится в большом зале в рамках новогодней кампании. Спектакль «Чудеса в Дедморозовке» (6+) по пьесам Андрея Усачёва поставят режиссёр Пётр Зубарев и художник Олег Каторгин. После спектакля запланирована развлекательная программа со сказочными героями.

Театр возобновляет проект «Театр Оживаю­щих Книг» («ТОК»), где артисты устраивают читки произведений современных авторов. Встречи «ТОКа» каждый раз проходят в разных форматах: теневой театр, кукольное представление, игра с масками, экскурсия.

Спектакли Пермского кукольного можно будет увидеть не только в Перми, но и на специальной программе «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в Москве, где в марте будет показан спектакль Дмитрия Вихрецкого «Мой папа — птиц» (6+, от 8 лет); в начале июня труппа со спектаклем «Кама. Горт. Легенды» (18+) откроет большой фестиваль «Сибирь. TERRA MAGICA» в Красноярске: действо под открытым небом пройдёт на острове Татышев посреди Енисея; в конце июня этот спектакль увидят зрители фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе.

Академические театры Перми пока не готовы обнародовать планы на весь год.

Первая премьера 2024 года в Пермском театре оперы и балета — «Тоска» (18+), показы пройдут с 28 по 31 марта. За пультом — молодой, но страшно востребованный дирижёр Тимур Зангиев, который в Перми будет работать буквально проездом из брюссельского La Monnaie, где у него недавно состоялась премьера «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, в Зальцбург, где начнёт репетировать «Игрока» Прокофьева с Питером Селларсом для летнего фестиваля. «Мы страшно рады, что мы его захантили, потому что в следующих сезонах это будет уже нереально в силу его напряжённого европейского графика», — говорит программный директор театра Дмитрий Ренанский.

Режиссёр спектакля — Фёдор Федотов, который зарекомендовал себя камерными постановками «Река Кёрлью» (12+) и «Похмелье» (18+), художник-постановщик — Лариса Ломакина, постоянный художник Константина Богомолова: Федотов был ассистентом Богомолова на постановке «Летучего голландца» (16+) в Перми и в московской «Новой опере», и Лариса Ломакина, соглашаясь работать над пермской «Тоской», тем самым поддержала молодого соратника.

Дмитрий Ренанский, программный директор Пермского театра оперы и балета:

— Хочется обойтись без спойлеров, но могу сказать, что это будет очень интригующий спектакль, рассчитанный на разные типы аудитории с разными вкусами, и он устроен таким образом, чтобы разные аудитории примирились. Это для нас очень важный посыл.

Опера ставится специально на Зарину Абаеву: это будет её первая большая новая роль после отпуска по уходу за новорождённым. Интересно, что в качестве хореографа постановки на сайте театра обозначен Алексей Расторгуев.

В июне в Театре оперы и балета две премьеры.

Главный балетмейстер Алексей Мирошниченко представит обновлённую версию своей знаменитой «Золушки» Прокофьева (12+), поставленной в 2016 году. Сюжет и хореография сильно не изменятся, но это будет всё же другой спектакль благодаря новому музыкальному руководителю Владимиру Ткаченко (в 2016 году музыкальной частью постановки руководил Теодор Курентзис) и новому составу исполнителей.

22 и 23 июня состоится премьера «Похождений повесы» Стравинского (16+) в версии очень интересной постановочной группы. Дирижировать будет Фёдор Леднёв, который после «Замка герцога Синяя Борода» (18+) в Пермской опере был признан ведущими музыкальными изданиями «дирижёром года» и является признанным специалистом по музыке Стравинского; режиссёр — Андрей Прикотенко, для которого это будет первая работа в музыкальном театре: Пермская опера продолжает свою линию на вербовку самых интересных постановщиков из драматического театра. Художник-постановщик — Ольга Шаишмелашвили.

«Похождения повесы» — это знаковая партитура ХХ века, популярная во всём мире. В XXI веке её ставили в России дважды: это был знаменитый спектакль Дмитрия Чернякова в Большом театре и спектакль Саймона МакБёрни в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В Перми опера ставится в расчёте на «домашнюю» труппу, без приглашённых солистов.

В планах театра несколько важных концертов. Так, 11 февраля состоится концертное исполнение «Золотого петушка» (6+) Римского-Корсакова в честь двойного юбилея: в наступившем году отмечается 180 лет со дня рождения композитора и 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Дирижёр — всё тот же Фёдор Леднёв, в роли Шемаханской царицы — Надежда Павлова.

Два важных концерта (6+) состоятся в апреле — они приурочены к 200-летию со дня рождения Антона Брукнера, одного из великих австрийских классиков, музыка которого звучит в России и в Перми довольно редко. 15 марта хоровую музыку Брукнера представит хор Parma Voices под управлением Екатерины Антоненко, а 30 апреля прозвучит Шестая симфония Брукнера. Дирижёр концерта — Пётр Белякин. По словам Дмитрия Ренанского, все дирижёры, работающие в театре, в течение года будут представлены в качестве музыкальных руководителей концертных программ.

Ещё один юбиляр — Михаил Глинка, со дня рождения которого исполняется 220 лет. Концерт (6+) в его честь пройдёт 26 мая: в первом отделении прозвучит крайне редко исполняемая музыка юбиляра к трагедии «Князь Холмский», а во втором — одноактная опера Стравинского «Мавра», посвящённая Глинке, Пушкину и Чайковскому, в концертном исполнении. За пульт встанет ещё один штатный дирижёр театра — Иван Худяков-Веденяпин.

С 16 по 28 апреля пройдёт Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», посвящённый 85-летию народной артистки СССР и России Екатерины Максимовой. На открытии конкурса в её честь будет показан балет «Анюта» (12+) в постановке художественного руководителя «Арабеска» Владимира Васильева.

Театр-Театр до конца этого театрального сезона выпустит аж семь премьер: две премьеры на большой сцене и пять — на «Сцене-Молот».

Первые премьерные показы уже состоялись: 19, 20 и 21 января на большой сцене впервые был сыгран «мюзикл о том, как пережить школу» — «Удачи, Марк!» (12+). Это новая встреча пермяков с режиссёром Алексеем Крикливым после почти десятилетнего перерыва: он хорошо запомнился благодаря своей версии гомеровской «Одиссеи». «Удачи, Марк!» — это история, в которой авторы спектакля говорят с подростками о детско-родительских отношениях, семейных конфликтах, школьном буллинге и поиске себя. В музыкальном материале спектакля, созданном Ольгой Шайдуллиной, как в плейлисте современного подростка, классика и поп сосуществуют с роком, хип-хопом и рэпом.

Если Театр оперы и балета продолжает вербовать на работу в Перми лучших российских постановщиков «поколения сорокалетних», то Театр-Театр взращивает таланты в своём коллективе. Многие штатные сотрудники ТТ и ученики Бориса Мильграма получат за полгода право первой — а то и уже не первой — самостоятельной постановки, актёры и другие сотрудники театра выступают в его спектаклях в качестве художников, хореографов, авторов текстов и музыки и т. п.

27 и 28 января на большой сцене ТТ состоится премьера спектакля-концерта Music Hall (12+), в котором студенты выпускного курса специальности «Артист музыкального театра» ТТ и Института современного искусства (ИСИ, Москва) при участии артистов драматической и балетной трупп Театра-Театра представят сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала. В программу вошли сцены из мюзиклов, которые в разные годы становились лауреатами премии «Тони»: «Кабаре», «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари», «Шахматы» и других. Постановщики — все свои: режиссёр — Ксения Малинина, дирижёр-постановщик и автор аранжировок — Кирилл Бузмаков. Сценография спектакля построена на использовании уникальной нижней машинерии сцены ТТ, сценографы — Ксения Малинина и технический директор театра Руслан Залялитдинов.

23 февраля на «Сцене-Молот» состоится премьера спектакля Дмитрия Мулькова по пьесе Хайнера Мюллера «Маузер» (16+). Мюллер — крупнейший после Брехта немецкий драматург, известный своими обращениями к сюжетам мировой литературы. Так, «Маузер» отсылает к роману Шолохова «Тихий Дон» и, менее явно, к «Конармии» Бабеля. Революция и Гражданская война в пьесе становятся материалом, на котором драматург рассматривает трагедию насилия, несовместимого с природой человека.

На создание небытового пространства спектакля художников вдохновила индустриальная конструктивистская эстетика: минимализм, чёткие линии, фактура металла, костюмы в духе 1920-х. В «Маузере» будет особенная звуковая партитура, в которой будут участвовать актёры, играя на авторских музыкальных инструментах, созданных режиссёром из манекенов. Композитор — Андрей Платонов, хореограф — актриса балетной труппы театра Ульяна Букина.

В феврале 2024 года (точные даты станут известны позднее) состоится премьера спектакля Дамира Сайранова, магистранта режиссёрского курса Бориса Мильграма в ИСИ, по пьесе актрисы театра Людмилы Прохоренко «Пьяный космонавт» (18+). Пьеса уже мелькает в шорт-листах драматургических конкурсов по всей стране. Это жёсткий и откровенный женский монолог, в котором героиня преодо­левает подростковый инфантилизм, превращая драму зависимости и одиночества в историю о взрослении и любви. Главную и единственную роль в спектакле исполнит сама Люся Прохоренко.

В марте (точные даты опять-таки станут известны позднее) репертуар камерных мюзиклов «Сцены-Молот» пополнит спектакль «Чёртова доставка» (16+). Постановщики — опять «все свои»: режиссёр Ксения Малинина, композитор Кирилл Бузмаков. Сюжет, в центре которого — курьер, как коробочка с сюрпризом за его спиной, вместил в себя элементы детектива, роуд-муви, хоррора и других жанров.

На апрель или май (дату уточнят позже) на малой сцене запланирована премьера спектак­ля «Коридор» (16+) — новой работы Дмитрия Волкострелова. Это второй спектакль режиссёра на «Сцене-Молот» после «Пермских богов» (12+) и третий в Перми — после «Человеческого голоса» (16+) в Пермской опере. Исследуя концепт коридора как пограничного (и ограниченного) пространства, постановочная команда плотно работает с контрастом различных точек зрения: разные группы зрителей, в зависимости от занимаемых мест в зале, увидят абсолютно разные спектакли.

Весной или летом в афише «Сцены-Молот» появится спектакль по пьесе из фонда мировой театральной классики: Дамир Сайранов работает над «Кукольным домом» Генрика Ибсена. В его спектакле «Но́ра» (18+) болезненной темой становится положение женщины и, шире, свобода человеческой личности вообще.

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