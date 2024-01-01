Екатерина Артёмова Умный и ещё умнее Кто в Прикамье разрабатывает и использует ИИ-технологии Поделиться Твитнуть

Экономический потенциал искусственного интеллекта в России к 2028 году составит 22—36 трлн руб. Более 70% потенциала приходится на шесть ключевых для экономики РФ отраслей: транспорт и логистика, банкинг, ретейл, добывающая промышленность, производство потребительских товаров, IT-отрасль. Реализованный эффект от внедрения ИИ может достичь 4,2—6,9 трлн руб., что эквивалентно влиянию на ВВП до 4%. Совокупная выручка компаний, занимающихся разработкой и продажей ИИ-решений для B2B, которая по итогам 2022 года оценивалась в 30—50 млрд руб., к 2028-му может вырасти до 0,3—0,6 трлн руб. Такие прогнозы делают в своём совместном исследовании «Яндекс» и консалтинговая компания «Яков и Партнёры». «Новый компаньон» выяснил, как выглядит на данный момент рынок ИИ-технологий в Пермском крае и где эти решения применяются.

Технологии обретают разум

По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, сегодня более 30 IT-компаний региона ведут свои разработки в области искусственного интеллекта.

Одной из наиболее известных пермских компаний, в основе разработок которой лежит ИИ, пожалуй, является Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе.

Также в качестве примера успешных пермских технологий на основе ИИ в краевом мининформразвития называют продукты компании TrafficData. Она разрабатывает сервисы для анализа транспортных потоков, проведения мониторинга дорожного движения и управления светофорными объектами. Продукция поставляется в 18 регионов России и шесть стран мира.

Другая пермская компания — «Датабриз» — занимается масштабированием инновационной платформы для управления строительными и ремонтными проектами. Платформа позволяет заранее выявлять нехватку ресурсов и оборудования, оптимизировать календарно-сетевые графики, помогает контролировать сроки работ подрядчиков, а модуль аналитики формирует отчётность за человека. Также встроенная видео­аналитика на ИИ контролирует физический объём работ на объекте.

Ещё один заметный игрок на этом рынке — производитель оборудования для интеллектуального видеонаблюдения «Випакс». Одна из последних разработок компании — модуль видеоаналитики «Детектор оружия» Domination. Это ПО помогает вовремя выявить и уведомить охрану о применении оружия в учебных заведениях, торговых центрах, банках и других социально значимых объектах.

Спрос на интеллект

Заказчиков ИИ-решений в крае сегодня тоже немало, как среди бизнеса, так и в госсекторе. Так, в Горьковском парке работает созданное Promobot киберкафе «Дуняша», а другой робот компании консультирует посетителей в центральном пермском офисе МФЦ «Мои документы».

СК «Химспецстрой» строит ТР-53 (переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная) с применением технологии BIM (Building Information Model), которая часто используется в строительной отрасли и позволяет смоделировать объект в виртуальной реальности до того, как его начнут возводить по-настоящему.

В качестве примера использования машинного обучения, тоже являющегося одной из областей ИИ, можно привести модуль составления школьного расписания, который работает в электронной пермской образовательной системе (ЭПОС). В модуле реализован алгоритм, который позволяет составить расписание менее чем за час, в то время как раньше этот процесс занимал в среднем месяц.

Другая региональная система — Единая система видеонаблюдения (ЕСВН) — выявляет потенциальные угрозы нарушения общественного порядка. За 2022 год с помощью ЕСВН было раскрыто 53 преступления, а в 2023-м пресечено 250 правонарушений.

Также с помощью ИИ на территории Прикамья осуществляется мониторинг лесного фонда, помогая выявить незаконные вырубки и случаи повреждений лесного фонда природными явлениями.

Председатель совета директоров Promobot, основатель IT-компании Unicorn Алексей Южаков отмечает, что ИИ сегодня не обошёл стороной ни одну сферу.

«Искусственный интеллект имеет множество узких кейсов применения в самых различных областях. В частности, в алгоритмах распознавания лиц и предиктивных алгоритмах. А генеративный ИИ, к которому относятся ChatGPT, YandexGPT и GigaChat от Сбера и другие подобные сервисы, может создавать и генерировать тексты и изображения», — говорит он.

По словам генерального директора IT-компании DWAVE Metrics Михаила Елина, наибольшее распространение искусственный интеллект на данный момент получил в креативных индустриях и финтехе. Особенно активно технологии ИИ применяют стартапы.

«Думаю, в этих направлениях искусственный интеллект будет активнее всего развиваться и в дальнейшем. Самые большие перспективы у него, на мой взгляд, в дизайне и других креативных сферах, так как ИИ очень помогает именно на этапе придумывания идеи. Он способен нарисовать неплохой эскиз или написать черновик текста, на основе которых затем можно создать уже что-то своё, — поясняет Михаил Елин. — Но и в других отраслях технологии искусственного интеллекта так или иначе будут всё больше задействовать. Например, однозначно идёт тренд на беспилотный транспорт, особенно грузовой, в том числе КамАЗ тестирует такие решения».

Исследование компании «Яков и Партнёры» и «Яндекса» «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы»

Будущее за искусственным

В мининформразвития Прикамья ожидают, что на фоне высокого запроса на решения в области искусственного интеллекта в регионе число IT-компаний, занимающихся разработками таких технологий, тоже вырастет.

Алексей Южаков считает, что работа с искусственным интеллектом — логичное продолжение развития любой отрасли.

«Более того, часто это требует глубокого взаимодействия узких специалистов из разных областей, ведь чтобы создать полезное решение, к примеру, для медицины, нужно собрать данные, обеспечить разметку, экспертизу и уже потом подключить IT-специалистов, которые на основе этих данных разработают, например, нейросеть», — говорит председатель совета директоров Promobot.

По его мнению, самым сложным в создании технологий на основе искусственного интеллекта является как раз сбор данных.

«Искусственный интеллект надо обучать. Делается это с помощью датасетов — больших, размеченных массивов данных. Информацию для датасетов нужно где-то взять и как-то её систематизировать. Сейчас идёт гонка разработки решений именно для создания датасетов. Основная конкуренция на рынке ИИ лежит вокруг этого», — рассказывает Алексей Южаков.

Опасения, что искусственный интеллект может вытеснить человеческий труд, Михаил Елин считает напрасными.

«Во-первых, учитывая растущие экономики стран и постоянное увеличение потребления, вряд ли люди останутся без работы. Во-вторых, искусственный интеллект не может работать полностью самостоятельно и должен постоянно находиться под контролем человека, так как его использование несёт в себе много рисков. ИИ часто ошибается и может генерировать недостоверную информацию. Также риск представляют дипфейки — создаваемые ИИ убедительно выглядящие обманные видео или аудио. Пока это скорее развлекательный контент, но кто-то может использовать их и в опасных целях. Но если помнить об этих моментах, не слишком пере­оценивать возможности искусственного интеллекта и умело им пользоваться, то в целом это очень удобный инструмент», — считает глава DWAVE Metrics.

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