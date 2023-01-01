Возрождение ценностей — путь к внутреннему спокойствию Кандидат медицинских наук, один из идеологов развития санатория «Демидково» Юлия Кузяева — о том, как обрести счастье и внутреннюю устойчивость Поделиться Твитнуть

— Жизнь изменилась у всех. Кто-то теряет, кто-то находит, один упал, другой поднялся: постоянное непостоянство стало главным содержанием мира. Как выжить в таких условиях и сохранить себя, свою силу и помочь окружающим?

— Предыдущие три года стали проверкой для всех. Многие задумались о том, правильно ли они живут. Встал вопрос трансформации и выбора ценностей. Для Перми, которая весь 2023 год масштабно праздновала 300-летие, запрос на глобальные темы проявился особенно ярко. В юбилей самое время задуматься о вкладе в развитие города каждого из нас, о том, какими бы мы хотели видеть людей, которые будут здесь жить через сотни лет. Мне кажется, что любой адекватный человек скажет, что он хотел бы, чтобы в Перми жили счастливые и радостные люди, а для этого нужно действовать уже сейчас: очень важно выбрать направление, куда мы будем двигаться.

За последние три года мы поняли, что нас разрушает прежде всего изоляция, отсутствие коммуникаций и третье — отсутствие ценностей. Они просто стёрлись, нивелировались. Значит, нужно их возродить.

— Ваш телеграм-канал носит провокационное по нашим временам название «Мир в мире начинается с меня». Эта же фраза в эпиграфе книги «Мой 2022», которую вы написали в этом году. Причём она же и в колонтитуле, на всех страницах, как заклинание. Обычно там пишут фамилию автора.

— Считаю эту фразу и своим девизом, и, возможно, миссией. Нельзя изменить мир, если ты сам нестабилен.

Ещё один проект — чат в телеграм-канале. Он начался в 2022 году и был в первую очередь предназначен для медицинского персонала санатория «Демидково». Важно было в тех неопределённых условиях укрепить дух, внушить спокойствие, с тем чтобы они транслировали его уже тем, кто к нам приезжает. Спокойствие же заразительно. К слову, считаю, что директор санатория Кирилл Толстой очень правильно говорит: «У нас не клиенты, у нас гости». Оказалось, что запрос на стабильность и спокойствие очень сильный, и мы открыли чат для всех желающих, в первую очередь для тех, кто участвовал в марафоне «Про ковид» и принял осознанное решение быть здоровым и счастливым.

— Но многие думают, что и здоровье и счастье в первую очередь зависят от внешних обстоятельств. Если ты родился в богатой семье где-то в Европе, то ты здоров и счастлив уже по определению.

— Это не так. Более того, в Европе тоже всё неспокойно и нестабильно. Здоровье и счастье — это личный выбор, особенно последнее. Генетику никто не отменял, а вот внутреннюю устойчивость, спокойствие и, как результат, счастье можно сконструировать самостоятельно. Иными словами, научиться быть здоровым и счастливым возможно. И это знание может повернуть вашу жизнь в лучшую сторону.

Первые обучающие семинары на эту тему я провела в пандемию. Никогда не думала, что выйду в онлайн. В родном Пермском медицинском институте нас учили, что недопустимо консультировать по телефону, только офлайн. Но вы помните, какой была ситуация тогда: людям нужна была поддержка специалистов. У меня же накопился огромный профессиональный и жизненный опыт (я мать троих детей и жена).

Как кандидат медицинских наук я много работала с пациентами в нашей краевой больнице, а 20 лет участия в управлении санаторием «Демидково» показали, что выбранная нами стратегия — ориентация на здоровый образ жизни — была единственно верной.

Всю свою жизнь я учусь. В дополнение к медицинскому получила психологическое образование. Под руководством мастера — ректора китайского Тяньчжушаньского института Лю Шаобиня — я с 2006 года занимаюсь цигун. К слову, именно с цигун летом 2018 года началась моя педагогическая деятельность в «Демидково». Продолжение последовало, когда в ноябре 2020 года стартовал наш проект с Ириной Климовой «Счастливые субботы», а затем уже я вышла в онлайн.

Первый же ролик в YouTube набрал тысячи просмотров, хотя он и был сделан на любительском уровне. Но порыв делиться своими знаниями был так велик, что ничто не могло меня остановить. Знаю, что многие продолжают заниматься именно по этому моему первому ролику, и потому рука не поднимается его убрать и заменить на более профессиональную съёмку.

Хочу отметить, что проект «Счастливые субботы» за четыре года набрал свою силу и мощь и все поняли, насколько он был своевременен. Суть его в том, чтобы за один день дать человеку импульс, направление на здоровье, научить расслабляться и заботиться о себе. Сейчас большинство «Счастливых суббот» зарезервированы под корпоративные мероприятия, что доказывает их эффективность.

— Цитата из вашей книги: «Я, как и многие, поменяла свои убеждения — с 2020 года буквально «живу» в телефоне, веду людей, помогаю и при необходимости «вытаскиваю» кого-то, возвращаю к жизни».

— Да, это был новый навык. Он мне очень пригодился. Для поддержания мотивации своих сторонников я делала посты в соцсетях, и в какой-то момент книжный обозреватель Лейла Сазонтова предложила объединить их в книгу: каждый пост как практика.

— В вашей книге много методик и жизненных советов: «как принять себя и других», «медитация для спокойствия», «как правильно поставить цель», «что делать с паникой» и т. д. Меня зацепила очень горькая, но честная фраза: «Мои ценности сильны. Но они только мои: я не могу заставить кого-то не курить, не пить, быть честными, воспитанными, добрыми, осознанными и счастливыми в моменте. Я могу только вдохновлять людей своим примером».

— Мне бы хотелось, чтобы книгу прочитали мои дети и внуки. В ней я пишу не только о своих ценностях и победах, но и о своих поражениях. О том, как я справилась с ними. Кроме того, важная вещь — контекст. Как мы проживаем это время и как к нему относимся — не говорить об этом нельзя. Экология жизни включает такой важный компонент, как честность: нужно быть честным с самим собой и нужно найти свои острова Спокойствия. Это главный компонент и счастья и здоровья.

— Легко сказать, сложно сделать. Где и, главное, как их искать-то?

— В книге я привожу некоторые практики цигун, которым научил меня мастер Лю Шаобинь. Они подходят для людей любого возраста и подготовки. Эти практики помогают улучшить концентрацию, восполнить ресурсы и укротить тревогу. Важно чувствовать свои ресурсы и вовремя их восполнять. В конце концов, весь мир не обогреешь, если не выберешь себя и своё здоровье. Мир в мире начинается с себя, с каждого из нас.

Ещё хочу дать совет, который услышала от одного из профессоров Цюрихского медицинского университета. На мой вопрос о том, что делать с постковидной слабостью и усталостью, он ответил: «Двигаться!»

Всё просто: любое движение — это дыхание. Когда возвращаешься с мороза, всегда течёт из носа и хочется откашляться — происходит выработка секрета, а он полон иммуноглобулинов А и фагоцитов. Это первый уровень защиты от вирусов и бактерий. Другой аспект — самый важный сейчас. Осведомлён — значит вооружён. Вооружён — значит спокоен. Если нет страха или тревожности — нет и спазма периферических сосудов, нет закисления — нет среды для размножения вирусов и бактерий. Поэтому постарайтесь как можно больше двигаться, желательно на свежем воздухе. Энергии станет больше.

Менять свой образ жизни очень сложно: только один из ста к этому готов. Остальные ждут волшебную таблетку. Думаю, та же статистика со счастьем, здоровьем и островами Спокойствия: из ста человек только один, изменив свой образ жизни, их находит. Но даже если твоя деятельность помогла только одному человеку, это стоит того, чтобы что-то делать, чтобы действовать.

— Почему в своей книге вы ссылаетесь не на привычные имена известных психологов, а на книги профессионалов, переживших Холокост, — Виктора Франкла и Эдит Евы Эгер?

— Дело в том, что названия книг этих великих людей прошлого века стали для меня основными фразами жизни в XXI веке: «Сказать жизни «Да!» и «Выбор». Хочешь быть счастливым и здоровым, сделай выбор: скажи жизни «Да!» Найди тех, кто разделяет твои ценности, с кем тебе по пути.

Поэтому ещё одна моя любимая фраза — счастье быть вместе. Ещё: «Возможно всё». 20 лет назад в «Новом компаньоне» с таким заголовком вышло ваше, Светлана, интервью с Андреем Кузяевым. Жизнь показала, что это правда. Спасибо вам большое за вашу работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.