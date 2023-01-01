Анна Больярова «Мишура не добавляет красоты» Дизайнер интерьеров Ирина Райхер — об участии в «Квартирном вопросе», лайфхаках по преображению жилья и новогоднем домашнем уюте Поделиться Твитнуть

Пермский дизайнер интерьеров Ирина Райхер пятнадцать лет помогает делать жильё людей уютнее и красивее. Она развивает свою студию в Перми, но известна далеко за пределами родного города. Сегодня за её плечами — проекты в Перми и Москве, участие в телепередачах «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ», выставках.

Ирина Райхер рассказала, как менялись представления горожан о домашнем интерьере, почему разбивать стереотипы о дизайне невероятно интересно и как создать новогодний уют дома.

— В начале 2000-х все делали «евроремонт», потом в моду вошли лофт и скандинавский минимализм. Как менялись вкусы и представления горожан об уюте, домашнем ин­терьере за последние 10—15 лет?

— Мне кажется, что на смену стилей очень сильно повлиял социальный фактор. Когда стали доступны ипотечные кредиты, у многих появилось собственное жильё. Захотелось в одной квартире воплотить все понравившиеся картинки из журналов! Это было время перенасыщенного, слишком декоративного дизайна, использовали множество декора и приёмы, которые не сочетались между собой. Человек думал: «Это моя единственная квартира, она будет со мной навсегда. Как и мои родители, я буду жить в ней всю жизнь».

Потом были несколько экономических кризисов и в моду вошёл лофт. И снова сыграл социальный фактор. Обшарпанные стены, бетонные потолки — это позволяло людям делать ремонт, который словно не завершён, оставлять поверхности неотремонтированными и тем самым экономить. Дополнять всё это старой мебелью и другими элементами.

Далее — всплеск интереса к винтажу и старой мебели, добротной и качественной, которая уже отслужила 40—50 лет и будет служить ещё. Думаю, мода на винтаж появилась в связи с тем, что пару лет назад начались проблемы с поставками американской и европейской мебели.

Сейчас люди немного успокоились, пожили в классических интерьерах и лофте и стали прислушиваться к своим желаниям. Воплощать в интерьере то, что нравится, а не то, что навязали журналы или кризисы. Одни любят яркое, другие — спокойное, третьи — минимализм, четвёртые — разноцветные стены и потолки. Можно делать интерьер именно так, как хочешь ты, и никто не будет показывать пальцем. Сейчас самое классное время, что мы проживали!

— Как пандемия повлияла на представление людей об их жилье?

— Для одних людей дом был важен всегда, а другие только в пандемию осознали, в каких квартирах они живут. Непредвиденное заточение многих застало врасплох. Оказалось важным, как ты живёшь, в каких ин­терьерах, в недоделанном ремонте или ремонте от застройщика, какого качества постельное бельё, насколько грязеотталкивающая сантехника.

Сидишь в четырёх стенах и смотришь с утра до ночи на своё жильё. Людям просто надоело, и для многих ковид приблизил ремонт, который откладывался несколько лет. Другие сделали ремонт уже после того, как изоляция закончилась, чтобы старый интерьер не напоминал о ковидном периоде.

— Какие несколько универсальных советов по созданию уюта в доме вы можете дать?

— Для меня дом крайне важен. Это как одежда: с помощью неё мы выражаем себя, подчёркиваем достоинства фигуры. Дом — то же самое. Когда дом как будто с чужого плеча, то гости не могут понять, какой ты. Он не рассказывает про тебя. Для меня дом — это часть самовыражения, он важнее, чем одежда.

Очень важно создать вокруг себя комфортную среду. Такую, где можно отдохнуть от работы, нейтрализовать стресс, перезагрузиться. Дом должен приносить удовольствие. Пусть это будет укромный уголок, куда ты приходишь и забываешь про все проблемы, место силы. Пусть окружают стены, выкрашенные в цвет, который нравится, пусть окружают любимые вещи. Вот подушки, которые привёз из Марокко. Смотришь и вспоминаешь: «Как классно я тогда отдохнул!» Кружка, которую тебе подарили, диван, на котором скакали дети, когда были совсем маленькими. Из мелочей складываются приятные впечатления о доме. Для меня дом — это клубок хороших воспоминаний и приятных ощущений. Мне нравится привозить из поездок разные штуки и обставлять ими квартиру. Дом — это приятные воспоминания о семейных вечерах, это история семьи.

У каждого человека свои критерии уюта. Мне нравятся тёмные квартиры с насыщенными глубокими цветами, с настольными лампами и бра. Но то, что подходит одному, может не нравиться другому. Поэтому тут трудно давать советы. Но если надоел интерьер квартиры и вы не готовы вкладывать большие суммы в ремонт, то можно перекрасить стены, даже если на них сейчас обои и они не подготовлены к покраске. Не бойтесь менять.

Текстиль добавляет уюта. Это ковры, шторы, накидки на диваны, стулья. Также добавляют уюта произведения искусства: картины, панно, деревянные штуковины. Сейчас вновь в моде рукоделие, ремесленный труд. Главное, чтобы это были крупные детали. Пусть декор обращает на себя внимание. Можно починить и повесить на стену бабушкины или мамины гобелены. Многое, что было модно раньше, вновь стало актуально. Если вы не уверены в собственном вкусе, возьмите консультацию декоратора или дизайнера, они помогут вам всё гармонично расположить, могут дать совет. Представьте, как вам будет приятно видеть у себя в квартире старый бабушкин гобелен, который вы разглядывали в детстве, когда ночевали у неё.

— В вашем портфеле не только интерьер квартир и домов, есть и ресторанные проекты, такие как «Гедонист» и «Кулинарная школа Максима Цыгвинцева». Каким должно быть пространство современного ресторана сегодня?

— Дизайн интерьера ресторана — это тот случай, когда встречают по одёжке. Он должен удивить с первого взгляда. В нём должно быть много деталей, чтобы каждый раз человек, приходя в ресторан, делал открытия: «Как красиво! Я раньше этого не замечал».

Общественное пространство — это всегда про эмоции. Невозможно сделать хороший интерьер, в котором будут подавать плохую еду. Такой ресторан никогда не будет популярным. Поэтому здесь общая работа. Вместе с кухней, обслуживанием в ресторане интерьер создаёт положительные эмоции.

При создании общественных пространств можно быть смелее и позволить то, что не сделаешь в жилом помещении. Но здесь важно не перейти грань с китчем.

— Расскажите о своём участии в передаче «Квартирный вопрос». Насколько сложно разбивать стереотипы людей о дизайне жилья?

— Я попала в «Квартирный вопрос» на общих условиях: заполнила форму участника на сайте, отправила, потом прошла собеседование в Москве. Я участвовала в трёх «Квартирных вопросах» и трёх «Дачных ответах» — на сегодня всего шесть передач. Шестая выходит 9 декабря, она про Пермь.

Участие в таких проектах — интересный опыт. Ты можешь воплотить в жизнь смелые идеи, которые никто никогда не согласовывал. Часто дизайнеров в передаче критикуют за слишком яркий и смелый дизайн. Но это не программа по заказу, когда герои говорят: «Мы хотим вот так, сделайте нам». Это шоу, и на протяжении часа нужно рассказать, что сделано необычного: какой необычный дизайн, потолки, люстры.

Если от выходных к выходным делать среднестатистические интерь­еры, светлое, спокойное, это будет неинтересно. Здесь есть обучающий момент. Однажды героиня передачи сказала: «Всё что угодно, только не чёрный!» И мы всю комнату сделали чёрной. Когда она пришла, она сказала: «Вау!» Она не могла представить, как классно это может смотреться, ведь в таком она никогда не жила. Чаще всего мы имеем дело с ремонтами, которым по 20—30 лет.

Герои говорят, как должен измениться их интерьер, исходя из своих представлений. Но эти представления ограниченны. Все просят одно и то же: светлое и спокойное, никто не хочет яркого и необычного. Я разбиваю их стереотипы о красивом ремонте. Мне нужно, чтобы они восхитились, удивились, увидев то, что никогда себе не представляли. Передача как раз про то, как дизайнер может научить красоте, она про эмоции. Важно показать, что можно сделать ещё и вот так! Руки развязаны, работаешь со смелыми идеями, простор для фантазии и творчества!

— Как делать ремонт сегодня, когда из России ушли многие бренды, ушла ИКЕА? Несмотря на это, квартиры выглядят всё краше. Какие существуют лайфхаки по преображению жилища, даже с минимальным бюджетом на руках?

— Во-первых, важен цвет. Это самый простой способ сделать свой интерьер индивидуальным. Белая комната с белой мебелью — это обычно. Если зайти в ярко-красную, терракотовую или тёмно-зелёную комнату, где стоит белая мебель, то думаешь: «Ничего себе! Вот это да!» А если купить два цвета и покрасить стены в полоску или сделать горошинки, выкрасить стены в комнате в два разных цвета или сделать цветной потолок в белой комнате, то это будет необычно! Проявление индивидуальности, вау-эффект.

И если у вас небольшой бюджет на ремонт, то можно купить обычный диван, стол, но покрасьте, сделайте необычный цвет стен! Бежевая и цветная краски стоят одинаково, а эффект не сравнить!

Во-вторых, можно сделать интерьер оригинальным, если добавить в него необычный декор. Поискать стоит в интернете, на выставках: ковры, керамику, макраме, картины. Покупайте у нераскрученных мастеров. Подключите фантазию, впишите в интерьер бабушкино кружево и салфетки. Интересный декор отвлекает на себя внимание от обычного интерьера.

— Как преобразить квартиру к Новому году? Какие советы можете дать по созданию зимнего уюта?

— Одно из самых главных моих воспоминаний Нового года — из детства: папа гуашью расписывал окно, рисовал новогоднюю сценку из мульт­фильма «Ну, погоди!». И обязательно дома была ёлка.

Не нужно тащить в дом мишуру и всё, что сделано из искусственных материалов и долго перерабатывается. Мишура не добавляет красоты. Лучше создать праздничную атмосферу. Купить красных и белых свечей, можно в форме ёлочки, и расставить по дому, зажигать их по вечерам. Ещё вариант — поставить эти свечи на большой поднос и зажечь.

В вазы, где обычно стоят цветы, поставить еловые ветки, а внизу уложить гирлянду на батарейках. Мелкие огоньки плюс тёплый свет от свечей намного сильнее создают новогоднее настроение, чем мишура и яркая комната. Для человека уют ассоциируется с огнём. Это ещё из древности. В тёмное время мы стремимся к костру. Огоньки, камин, свечи — всё это добавляет уюта.

Можно наполнить корзину мандаринами, поставить на стол или около, купить ароматизатор с ароматом корицы или ели. Поработать с рецепторами. У нас нет культуры застилать кровать новогодним покрывалом, а столы — скатертью. Но добавить пару новогодних подушек в интерьер было бы здорово. Поставить у ёлки большие корзины, а в них положить пледы. В прозрачные банки положить гирлянды и зажигать их, когда темно. В последние годы модно украшать дом новогодним венком. Здорово, если он «живой», из еловых веток, без мишуры.

Я люблю стеклянные, керамические, деревянные игрушки, которые передаются из поколения в поколение. Люблю советские игрушки. Помню, как наряжала ими ёлку в детстве. Они все сохранились, и мы ими тоже наряжаем ёлку. Мне это безумно нравится! Ещё у нас с детьми, когда они были маленькими, была традиция: каждый год мы покупали на ёлку по три-четыре игрушки.

Игрушки можно повесить не только на ёлку. Например, деревянные игрушки, игрушки из папье-маше, которые не бьются, можно повесить на ручки дверей, шкафов. Не думаю, что к Новому году нужно непременно украшать всю квартиру. Новый год чувствуется не в том, что всё вокруг наряжено, он в атмосфере: тёплой, уютной, в ароматах мандаринов и домашних пирогов.

— Несколько лет назад в дизайне интерьеров было увлечение китайскими мотивами, потом — весенним зелёным. Что будет актуально в следующем году?

— Тенденции в интерьере мы узнаем в январе, на первой выставке дизайна. На них очень влияет мода в одежде. Всё актуальное, что мы видим сегодня, через два-три года будет в интерьерах.

Сейчас в моде неяркий, приглушённый цвет. Это цвет тонального крема, румян, теней для век из палетки. Приятный розовый румянец, но не яркий, как цвет Барби. В моде бежевый, но не вялый, как в 2000-х, а цвет загара, песка. Тенденция — использование приглушённых цветов, имеющих силу. Что касается мебели, то продолжится мода на округлые диваны с большими подлокотниками. Всё спокойное, обтекаемое, без резаных линий и чётких углов.

Но не стоит гнаться за тенденциями. Ремонт дома — это дорогое вложение. Можно посмотреть, что в моде, и сделать интерьер в духе современной классики. Он всегда актуален. Можно «притаскивать» в дом актуальные вещи, миксовать их с винтажем и антиквариатом. Если слепо следовать моде, то ваши гости, заходя к вам в дом, сразу поймут, сколько лет вашему ремонту. Поэтому самый лучший интерьер — это интерьер вне времени, по которому непонятно, когда он сделан.

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