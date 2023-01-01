Куда сходить, что смотреть и читать в новогодние каникулы Рекомендации экспертов Поделиться Твитнуть

Куда сходить?

Культурный обозреватель Юлия Баталина — о самых ожидаемых театральных премьерах

Не первый год подряд музыкальные спектакли определяют театральную ситуацию в Перми. До конца сезона предстоит ещё несколько многообещающих премьер, и все так или иначе основаны на музыке.

«Ярославна» (12+)

Пермский театр оперы и балета

Возвращение Алексея Мирошниченко в качестве художественного руководителя Пермского балета принесёт истосковавшейся по высокому стилю и масштабу публике долгожданный большой балет. «Ярославна» Бориса Тищенко — загадочная и культовая балетная партитура. Сюжет балета основан, как нетрудно понять, на «Слове о полку Игореве», однако Мирошниченко придумал собственное либретто. Потом подумал ещё… и всё переписал заново!

В театре говорят, что это будет самая грандиозная постановка последнего времени. Заняты все цеха, репетирует вся балетная труппа.

С Мирошниченко работают его постоянные соавторы — художник-сценограф Альона Пикалова и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Художник по свету — Алексей Хорошев.

Музыкальный руководитель постановки — Артём Абашев (ещё одно возвращение в Пермь). Кроме оркестра в музыке задействован и хор. Ну, это же «Слово о полку Игореве»!

Премьера 14—17 декабря

«Тоска» (18+)

Пермский театр оперы и балета

Молодой штатный режиссёр Пермской оперы Фёдор Федотов заработал право первой большой постановки. В конце марта он предъ­явит зрителям свою версию «Тоски» Джакомо Пуччини. В качестве музыкального руководителя приглашён Тимур Зангиев из дирижёрского пула Большого театра, художник-постановщик — Лариса Ломакина, известная пермякам по совместным с Константином Богомоловым «Кармен» и «Летучему голландцу».

Предполагалось, что петь заглавную партию будет Вероника Джиоева, но неизвестно, срастётся ли на сей раз: предыдущая предполагаемая партия Джиоевой — в «Бале-маскараде» Верди — досталась другим певицам.

Подробности режиссёрского решения неизвестны, но маркировка «18+» говорит о многом. Судя по «Реке Кёрлью» (12+) и «Похмелью» (18+), Фёдор Федотов обладает столь буйной фантазией, что порой хочется её немного укротить.

Премьера 28—31 марта

«Удачи, Марк!» (12+)

Театр-Театр

Очередной мюзикл для большой сцены Театра-Театра создают очень интересные авторы. Музыку по заказу театра написала Ольга Шайдуллина — у неё в ТТ уже идёт опера для драматических артистов «Антигона» (16+). Режиссёр-постановщик — Алексей Крикливый; его «Одиссея» — один из самых запоминающихся спектаклей, поставленных в Перми в начале XXI века.

Адресован спектакль подросткам. Главный герой — парнишка, который приходит в новую школу, и эта школа у него — то ли седьмая, то ли восьмая. В новом коллективе, да ещё со сложным бэкграундом, Марку приходится непросто, но он находит путь к лидерству.

Хореограф-постановщик Ксения Малинина услышала в адресованной молодой аудитории музыке отсылки к кей-попу и поставила танцы в соответствующей стилистике. В спектакле заняты студенты мастерской Бориса Мильграма, а также балетная труппа театра.

Премьера 19 и 20 января

Music Hall (12+)

Театр-Театр

Ещё один спектакль, поставленный на студенческий курс. Здесь Ксения Малинина выступает в качестве автора — от концепции до постановки. Молодые артисты исполнят сцены из самых популярных мюзик­лов американской и европейской сцены: «Нотр-Дам», «Кошки», «Чикаго», «Бурлеск», «Кабаре» и других, причём именно сцены, а не отдельные арии.

Спектакль сделан в жанре, обозначенном в названии: это мюзик-холл, и в нём есть конферансье, в роли которого выступает Сергей Белов.

Одним из главных аттракционов постановки будут волшебные возможности большой сцены ТТ, которая, как в «Виниле» и «Сонной лощине», преподнесёт зрителям множество сюрпризов.

Для студентов это будет выпускной, дипломный спектакль, но на сцене к ним присоединятся ещё и пою­щие артисты «взрослой» труппы ТТ, такие как Марат Мударисов и Людмила Прохоренко.

Премьера 27 и 28 января

«Цветик-семицветик» (6+)

Пермский театр кукол

Режиссёр Дмитрий Вихрецкий и художник Виктория Ельцова пересказали сюжет известной сказки Валентина Катаева в жанре музыкальной феерии. Здесь много песен, причём поэт и композитор Глеб Успенский вдохновлялся творчеством культовой группы «Звуки Му».

Тех, кто знаком с популярной в советское время сказкой или мульт­фильмом на её основе, ждёт немало сюрпризов. Действие постановки развернётся в современном торговом центре, мальчишки вместо Северного полюса будут играть в лазертаг, а девчонки захотят стать блогерами.

«Цветик-семицветик» — это история о взрослении, когда на смену бесконечным желаниям приходит осознание своей ответственности и стремление помогать ближним.

Премьера 29 и 30 ноября

Что смотреть?

Рекомендации куратора кинопрограмм Алины Стабровской

Десять дней новогодних выходных — для многих этот праздничный марафон кажется нескончаемым и скучным. Если долгие застолья и дорогие путешествия не про вас, просто включите хорошее кино. В нашей подборке — уютные, расслабляющие, нетривиальные фильмы и сериалы, которые помогут скоротать время и погрузиться в атмосферу зимнего праздника.

«Мальчик и птица» (12+)

Хаяо Миядзаки, Япония, 2023. Аниме, драма

Первый за десять лет полнометражный мультфильм японского мастера анимации и, по всей видимости, последняя работа Миядзаки.

В основу мультипликационного фильма, в российском прокате получившего название «Мальчик и птица», лёг роман 1937 года Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?». Режиссёр по-своему интерпретировал японскую классику. В рисованной версии главным становится мальчик Махито и его история взросления. Герой сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. Картина об утрате близкого человека, сделанная по-японски деликатно и со светлой грустью.

Мультфильмы культового Миядзаки любят даже те, кто равнодушен к анимации в любом виде. Главных причин две. Неподдельная искренность и глубина работ: режиссёр говорит, что делает свои фильмы для внука, «ведь дедушка скоро уйдёт, а истории останутся с ним». Вторая причина восхищаться — высочайшая профессиональная планка, которую поставил японский мультипликатор.

«Бекхэм» (16+)

Фишер Стивенс, Великобритания, 2023. Документальный сериал

Четырёхсерийный док от Netflix о футбольной карьере и личной жизни Дэвида Бекхэма — культового спорт­смена и поп-иконы 90-х.

Документальный байопик не просто рассказывает о главных спортивных скандалах — ссорах Бекхэма с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Фергюсоном и провале на чемпионате мира 1998 года, — но ещё и живописует конец прошлого века через образ успешного атлета: яркий роман Бэкса с участницей Spice Girls Викторией Адамс, бешеная популярность футбольных игроков и мода, которая измерялась смелыми причёсками Бекхэма.

Этот сериал — по-настоящему кино для широкой аудитории. Здесь каждый найдёт своё: рассказ из первых уст об эпохе звёздного футбола и комментарии архивных материалов от «иконы стиля» Виктории Бекхэм. Всё это под бодрый саундтрек из хитов Oasis и Blur. Именно таким видится идеальный рождественский контент: ламповым и с щедрой порцией ностальгии.

«Кудряшка Сью» (12+)

Джон Хьюз, США, 1991. Комедия

«Кудряшка Сью» — не самое тривиальное кино о Рождестве и идеальный фильм на случай, если пересматривать «Один дома» уже нет сил.

Чикаго. Аферист Билл Дансер и очаровательная Сью, сирота, оказавшаяся на попечении у находчивого бродяги, оказываются в роскошном особняке. Билл «случайно» попадает под колёса автомобиля, за рулём которого была богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью пожить временно у неё дома… Фильм Хьюза — это рождественская терапия для одиноких сердец, где каждый находит то, что ищет: милая Сью — дом и семью, Билл — любовь всей своей жизни, а зрители — возможность поставить все проблемы на стоп и просто отдаться в тёплые объятия голливудской сказке.

Если не брать в расчёт эстетику романтической комедии 90-х, «Кудряшка Сью» может встать в один ряд с работой Чарли Чаплина, который в 20-х годах прошлого века, по сути, придумал формулу создания семейных комедий, сняв культовую картину «Малыш».

«Уроки химии» (16+)

Берт, Берти, Тара Миле, США, 2023. Сериал

Феминистский ретросериал о женщине, которая мечтала стать учёной, но пустили её только на кухню.

Элизабет Зотт грезит о карьере химика. Она работает в лаборатории исследовательского института, разносит кофе и тайком ставит опыты вместе с местной звездой, претендентом на Нобелевку по химии Кэлвином Эвансом. Но после некоторых событий мужчина оставляет девушку с ребёнком, и тут начинается самое сложное — и самое интересное.

На дворе 1950-е годы — время, когда американское общество не приемлет никаких успехов для женщины вне домашней сферы. Элизабет попадает на кулинарное шоу и в новом для себя амплуа пытается научить своих современниц не только сложным блюдам и азам химии, но и дать рецепты для жизни.

Это не первая история о том, как непросто живётся женщине средних лет в патриархальной сексистской Америке середины века. Но в «Уроках химии» феминистское высказывание не выглядит манифестом, а кажется вполне узнаваемой реальностью.

«Рождество, опять» (18+)

Чарльз Покел, США, 2014. Драма

Тихий и атмосферный фильм о Рождестве и связанных с ним надеж­дах.

Преддверие Рождества, Бруклин. Одинокий продавец ёлок Ноэл день за днём продаёт деревья, которые станут символом праздника и уюта в чьих-то домах. Однако настроения у парня совсем нет: недавно его бросила девушка, и вся эта рождественская мишура и торопящиеся покупатели скорее раздражают. Всё меняется, когда Ноэл находит в парке девушку, потерявшую сознание.

Дебютный фильм 30-летнего Чарльза Покела, который вышел почти десять лет назад, не стал рождественской классикой типа «Реальной любви». Но эта добрая, уютная лента, полностью снятая на 16-миллиметровую плёнку в декорациях одного перекрёстка Бруклина, точно заслуживает внимания. Без лишних драм и громкого звёздного состава Покел рассказывает историю о маленьком человеке и большой вере в чудо, которая появляется у каждого, когда загораются ёлочные гирлянды.

Что читать?

Выбор книг 2023 года от профессора Марины Абашевой

Главные события года — не в литературе, увы. Но книжные — хороши. Нобелевскую премию получил уникальный Юн Фоссе, Букеровскую — тончайший Георги Господинов. Авангардная и массовая литература стёрли границы — Виктор Пелевин и Владимир Сорокин завершили свои литературные вселенные «Путешествием в Элевсин» и «Наследием». Значит, будем ждать новых и разных вселенных в новом, пусть хорошем, году!

«Времеубежище» (12+)

Георги Господинов

Нашумевший роман болгарского писателя вышел в оригинале в 2020 году, но лишь в 2023-м появилось русское издание. Книга к этому времени получила множество международных призов во главе с «Букером».

В романе два главных героя — безы­мянный рассказчик и Гаустин, психиатр, создавший в Цюрихе клинику для людей с болезнью Альцгеймера. Здесь лечат прошлым: теряющие память люди встречают объекты, звуки и запахи из прошлого и вспоминают… В клинику начинается паломничество тех, кто вовсе не болен, а просто старается скрыться в прошлом от проблем и сложностей.

Литературный критик Наталья Ломыкина пишет: «Оказывается, технологии не спасают от важных экзистенциальных вопросов, вроде осознания собственной смертности или ощущения одиночества, говорит Господинов. Он спрашивает себя и читателей, может ли прошлое стать убежищем? И не превратится ли этот психологический эксперимент в настоящую катастрофу, когда политики решат переписать историю?»

«Поход на Бар-Хото» (16+)

Леонид Юзефович

Каждая книга крупнейшего прозаи­ка нашего времени, трижды лауреата премии «Большая книга», выходца из Перми Леонида Юзефовича становится событием, тем более что пишет он небыстро, не каждый год выдаёт по роману.

В новом романе писатель обращается к любимой теме цивилизационных разломов и взаимопроникновения культур. Главный герой — русский офицер, капитан Солодовников, военный советник в монгольской армии. Персонаж вымышленный, но события, описанные им от первого лица, основаны на тщательно проработанных Юзефовичем исторических фактах.

Действие начинается в 1912—1914 годах, во время осады монголами занятой китайцами крепости Бар-Хото, продолжается во времена Первой мировой войны, начала советской власти и репрессий 1930-х годов. Большая история… Но лишь годы, проведённые в Монголии, стали для героя временем, когда он ощущал себя по-настоящему живым.

«Бронепароходы» (18+)

Алексей Иванов

…И снова большая история глазами маленького человека. Похоже, этот жанр доминирует в беллетристике начала XXI века.

У Иванова гораздо более сжатый, динамичный сюжет, короткий промежуток времени — с лета 1918‑го по лето 1919 года, больше экшена и меньше философии, чем у Юзефовича. Зато гео­графия обширная — всё Поволжье и Восточная Сибирь, не забыта и Пермь. Сюжетных линий множество, в глазах рябит от имён героев и названий пароходов; действуют и исторические личности (например, великий князь Михаил Романов), и вымышленные персонажи. Фактаж проработан с характерной для Иванова дотошностью, подробностей столько, что кажется, будто писатель проверяет читателя на стойкость: удастся ли сквозь всю эту богатую фактуру прорваться и добраться до финала?

Что ж, никто и не обещал, что будет легко, ведь речь идёт сразу о двух революциях — социальной и промышленно-технической; но пронзительный финал вознаграждает читателя за все потраченные усилия.

«Золотинка. Рассказы и поэмы о женщинах, медведях и магических существах» (18+)

Евгения Некрасова

Евгения Некрасова создаёт собственную Вселенную, узнаваемую в каждой из четырёх её книг.

В новом сборнике рассказов слились современная обыденность и вне­временная магия, актуальные проблемы российских женщин и славянский фольк­лор. Стиль книги — причудливая игра слов, в которой неологизмы соревнуются с архаизмами, а физиологичность не отменяет высокую магию. В какой-то рецензии написано, что это «пермский звериный стиль в литературе».

Это не просто женская литература, но женская с изрядной долей феминизма; однако рассказы написаны совсем не прокламативно, причудливую фактуру и человечность этих текстов оценят даже те, кто совсем не разделяет феминистских идеалов, а особенно — любители современного городского фэнтези.

«До самого рая» (18+)

Ханья Янагихара

Это, несомненно, главная книга «ковидного» времени. Речь в 600-страничном романе идёт ни много ни мало о судьбах человечества в эпоху пандемий. Роман в жанре альтернативной истории объединяет три взаимосвязанных сюжета, его действие охватывает 200 лет и происходит в 1893, в 1993 и 2093 годах, а вот место действия одно и то же — дом на Вашингтонской площади в Нью-Йорке, столице Свободных Штатов, отделившихся от Соединённых Штатов Америки.

И герои книги, и её автор много и невесело размышляют о связи болезней и социальных проблем, но эти размышления — не проповеди и не занудные трактаты. Роман очень человечный, живой и трогательный.

Литературный критик Галина Юзефович пишет: «Книга Янагихары — это роман о свободе. О том, как, из раза в раз, обдирая ногти и сбивая ноги, люди обречены брести, ползти, бежать за её призраком, и о том, что двинувшиеся по этой дороге раньше делают путь для идущих следом короче хотя бы на несколько пядей».

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