Куда сходить, что смотреть и читать в новогодние каникулы
Рекомендации экспертов
Куда сходить?
Культурный обозреватель Юлия Баталина — о самых ожидаемых театральных премьерах
Не первый год подряд музыкальные спектакли определяют театральную ситуацию в Перми. До конца сезона предстоит ещё несколько многообещающих премьер, и все так или иначе основаны на музыке.
«Ярославна» (12+)
Пермский театр оперы и балета
Возвращение Алексея Мирошниченко в качестве художественного руководителя Пермского балета принесёт истосковавшейся по высокому стилю и масштабу публике долгожданный большой балет. «Ярославна» Бориса Тищенко — загадочная и культовая балетная партитура. Сюжет балета основан, как нетрудно понять, на «Слове о полку Игореве», однако Мирошниченко придумал собственное либретто. Потом подумал ещё… и всё переписал заново!
В театре говорят, что это будет самая грандиозная постановка последнего времени. Заняты все цеха, репетирует вся балетная труппа.
С Мирошниченко работают его постоянные соавторы — художник-сценограф Альона Пикалова и художник по костюмам Татьяна Ногинова. Художник по свету — Алексей Хорошев.
Музыкальный руководитель постановки — Артём Абашев (ещё одно возвращение в Пермь). Кроме оркестра в музыке задействован и хор. Ну, это же «Слово о полку Игореве»!
Премьера 14—17 декабря
«Тоска» (18+)
Пермский театр оперы и балета
Молодой штатный режиссёр Пермской оперы Фёдор Федотов заработал право первой большой постановки. В конце марта он предъявит зрителям свою версию «Тоски» Джакомо Пуччини. В качестве музыкального руководителя приглашён Тимур Зангиев из дирижёрского пула Большого театра, художник-постановщик — Лариса Ломакина, известная пермякам по совместным с Константином Богомоловым «Кармен» и «Летучему голландцу».
Предполагалось, что петь заглавную партию будет Вероника Джиоева, но неизвестно, срастётся ли на сей раз: предыдущая предполагаемая партия Джиоевой — в «Бале-маскараде» Верди — досталась другим певицам.
Подробности режиссёрского решения неизвестны, но маркировка «18+» говорит о многом. Судя по «Реке Кёрлью» (12+) и «Похмелью» (18+), Фёдор Федотов обладает столь буйной фантазией, что порой хочется её немного укротить.
Премьера 28—31 марта
«Удачи, Марк!» (12+)
Театр-Театр
Очередной мюзикл для большой сцены Театра-Театра создают очень интересные авторы. Музыку по заказу театра написала Ольга Шайдуллина — у неё в ТТ уже идёт опера для драматических артистов «Антигона» (16+). Режиссёр-постановщик — Алексей Крикливый; его «Одиссея» — один из самых запоминающихся спектаклей, поставленных в Перми в начале XXI века.
Адресован спектакль подросткам. Главный герой — парнишка, который приходит в новую школу, и эта школа у него — то ли седьмая, то ли восьмая. В новом коллективе, да ещё со сложным бэкграундом, Марку приходится непросто, но он находит путь к лидерству.
Хореограф-постановщик Ксения Малинина услышала в адресованной молодой аудитории музыке отсылки к кей-попу и поставила танцы в соответствующей стилистике. В спектакле заняты студенты мастерской Бориса Мильграма, а также балетная труппа театра.
Премьера 19 и 20 января
Music Hall (12+)
Театр-Театр
Ещё один спектакль, поставленный на студенческий курс. Здесь Ксения Малинина выступает в качестве автора — от концепции до постановки. Молодые артисты исполнят сцены из самых популярных мюзиклов американской и европейской сцены: «Нотр-Дам», «Кошки», «Чикаго», «Бурлеск», «Кабаре» и других, причём именно сцены, а не отдельные арии.
Спектакль сделан в жанре, обозначенном в названии: это мюзик-холл, и в нём есть конферансье, в роли которого выступает Сергей Белов.
Одним из главных аттракционов постановки будут волшебные возможности большой сцены ТТ, которая, как в «Виниле» и «Сонной лощине», преподнесёт зрителям множество сюрпризов.
Для студентов это будет выпускной, дипломный спектакль, но на сцене к ним присоединятся ещё и поющие артисты «взрослой» труппы ТТ, такие как Марат Мударисов и Людмила Прохоренко.
Премьера 27 и 28 января
«Цветик-семицветик» (6+)
Пермский театр кукол
Режиссёр Дмитрий Вихрецкий и художник Виктория Ельцова пересказали сюжет известной сказки Валентина Катаева в жанре музыкальной феерии. Здесь много песен, причём поэт и композитор Глеб Успенский вдохновлялся творчеством культовой группы «Звуки Му».
Тех, кто знаком с популярной в советское время сказкой или мультфильмом на её основе, ждёт немало сюрпризов. Действие постановки развернётся в современном торговом центре, мальчишки вместо Северного полюса будут играть в лазертаг, а девчонки захотят стать блогерами.
«Цветик-семицветик» — это история о взрослении, когда на смену бесконечным желаниям приходит осознание своей ответственности и стремление помогать ближним.
Премьера 29 и 30 ноября
Что смотреть?
Рекомендации куратора кинопрограмм Алины Стабровской
Десять дней новогодних выходных — для многих этот праздничный марафон кажется нескончаемым и скучным. Если долгие застолья и дорогие путешествия не про вас, просто включите хорошее кино. В нашей подборке — уютные, расслабляющие, нетривиальные фильмы и сериалы, которые помогут скоротать время и погрузиться в атмосферу зимнего праздника.
«Мальчик и птица» (12+)
Хаяо Миядзаки, Япония, 2023. Аниме, драма
Первый за десять лет полнометражный мультфильм японского мастера анимации и, по всей видимости, последняя работа Миядзаки.
В основу мультипликационного фильма, в российском прокате получившего название «Мальчик и птица», лёг роман 1937 года Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?». Режиссёр по-своему интерпретировал японскую классику. В рисованной версии главным становится мальчик Махито и его история взросления. Герой сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. Картина об утрате близкого человека, сделанная по-японски деликатно и со светлой грустью.
Мультфильмы культового Миядзаки любят даже те, кто равнодушен к анимации в любом виде. Главных причин две. Неподдельная искренность и глубина работ: режиссёр говорит, что делает свои фильмы для внука, «ведь дедушка скоро уйдёт, а истории останутся с ним». Вторая причина восхищаться — высочайшая профессиональная планка, которую поставил японский мультипликатор.
«Бекхэм» (16+)
Фишер Стивенс, Великобритания, 2023. Документальный сериал
Четырёхсерийный док от Netflix о футбольной карьере и личной жизни Дэвида Бекхэма — культового спортсмена и поп-иконы 90-х.
Документальный байопик не просто рассказывает о главных спортивных скандалах — ссорах Бекхэма с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Фергюсоном и провале на чемпионате мира 1998 года, — но ещё и живописует конец прошлого века через образ успешного атлета: яркий роман Бэкса с участницей Spice Girls Викторией Адамс, бешеная популярность футбольных игроков и мода, которая измерялась смелыми причёсками Бекхэма.
Этот сериал — по-настоящему кино для широкой аудитории. Здесь каждый найдёт своё: рассказ из первых уст об эпохе звёздного футбола и комментарии архивных материалов от «иконы стиля» Виктории Бекхэм. Всё это под бодрый саундтрек из хитов Oasis и Blur. Именно таким видится идеальный рождественский контент: ламповым и с щедрой порцией ностальгии.
«Кудряшка Сью» (12+)
Джон Хьюз, США, 1991. Комедия
«Кудряшка Сью» — не самое тривиальное кино о Рождестве и идеальный фильм на случай, если пересматривать «Один дома» уже нет сил.
Чикаго. Аферист Билл Дансер и очаровательная Сью, сирота, оказавшаяся на попечении у находчивого бродяги, оказываются в роскошном особняке. Билл «случайно» попадает под колёса автомобиля, за рулём которого была богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью пожить временно у неё дома… Фильм Хьюза — это рождественская терапия для одиноких сердец, где каждый находит то, что ищет: милая Сью — дом и семью, Билл — любовь всей своей жизни, а зрители — возможность поставить все проблемы на стоп и просто отдаться в тёплые объятия голливудской сказке.
Если не брать в расчёт эстетику романтической комедии 90-х, «Кудряшка Сью» может встать в один ряд с работой Чарли Чаплина, который в 20-х годах прошлого века, по сути, придумал формулу создания семейных комедий, сняв культовую картину «Малыш».
«Уроки химии» (16+)
Берт, Берти, Тара Миле, США, 2023. Сериал
Феминистский ретросериал о женщине, которая мечтала стать учёной, но пустили её только на кухню.
Элизабет Зотт грезит о карьере химика. Она работает в лаборатории исследовательского института, разносит кофе и тайком ставит опыты вместе с местной звездой, претендентом на Нобелевку по химии Кэлвином Эвансом. Но после некоторых событий мужчина оставляет девушку с ребёнком, и тут начинается самое сложное — и самое интересное.
На дворе 1950-е годы — время, когда американское общество не приемлет никаких успехов для женщины вне домашней сферы. Элизабет попадает на кулинарное шоу и в новом для себя амплуа пытается научить своих современниц не только сложным блюдам и азам химии, но и дать рецепты для жизни.
Это не первая история о том, как непросто живётся женщине средних лет в патриархальной сексистской Америке середины века. Но в «Уроках химии» феминистское высказывание не выглядит манифестом, а кажется вполне узнаваемой реальностью.
«Рождество, опять» (18+)
Чарльз Покел, США, 2014. Драма
Тихий и атмосферный фильм о Рождестве и связанных с ним надеждах.
Преддверие Рождества, Бруклин. Одинокий продавец ёлок Ноэл день за днём продаёт деревья, которые станут символом праздника и уюта в чьих-то домах. Однако настроения у парня совсем нет: недавно его бросила девушка, и вся эта рождественская мишура и торопящиеся покупатели скорее раздражают. Всё меняется, когда Ноэл находит в парке девушку, потерявшую сознание.
Дебютный фильм 30-летнего Чарльза Покела, который вышел почти десять лет назад, не стал рождественской классикой типа «Реальной любви». Но эта добрая, уютная лента, полностью снятая на 16-миллиметровую плёнку в декорациях одного перекрёстка Бруклина, точно заслуживает внимания. Без лишних драм и громкого звёздного состава Покел рассказывает историю о маленьком человеке и большой вере в чудо, которая появляется у каждого, когда загораются ёлочные гирлянды.
Что читать?
Выбор книг 2023 года от профессора Марины Абашевой
Главные события года — не в литературе, увы. Но книжные — хороши. Нобелевскую премию получил уникальный Юн Фоссе, Букеровскую — тончайший Георги Господинов. Авангардная и массовая литература стёрли границы — Виктор Пелевин и Владимир Сорокин завершили свои литературные вселенные «Путешествием в Элевсин» и «Наследием». Значит, будем ждать новых и разных вселенных в новом, пусть хорошем, году!
«Времеубежище» (12+)
Георги Господинов
Нашумевший роман болгарского писателя вышел в оригинале в 2020 году, но лишь в 2023-м появилось русское издание. Книга к этому времени получила множество международных призов во главе с «Букером».
В романе два главных героя — безымянный рассказчик и Гаустин, психиатр, создавший в Цюрихе клинику для людей с болезнью Альцгеймера. Здесь лечат прошлым: теряющие память люди встречают объекты, звуки и запахи из прошлого и вспоминают… В клинику начинается паломничество тех, кто вовсе не болен, а просто старается скрыться в прошлом от проблем и сложностей.
Литературный критик Наталья Ломыкина пишет: «Оказывается, технологии не спасают от важных экзистенциальных вопросов, вроде осознания собственной смертности или ощущения одиночества, говорит Господинов. Он спрашивает себя и читателей, может ли прошлое стать убежищем? И не превратится ли этот психологический эксперимент в настоящую катастрофу, когда политики решат переписать историю?»
«Поход на Бар-Хото» (16+)
Леонид Юзефович
Каждая книга крупнейшего прозаика нашего времени, трижды лауреата премии «Большая книга», выходца из Перми Леонида Юзефовича становится событием, тем более что пишет он небыстро, не каждый год выдаёт по роману.
В новом романе писатель обращается к любимой теме цивилизационных разломов и взаимопроникновения культур. Главный герой — русский офицер, капитан Солодовников, военный советник в монгольской армии. Персонаж вымышленный, но события, описанные им от первого лица, основаны на тщательно проработанных Юзефовичем исторических фактах.
Действие начинается в 1912—1914 годах, во время осады монголами занятой китайцами крепости Бар-Хото, продолжается во времена Первой мировой войны, начала советской власти и репрессий 1930-х годов. Большая история… Но лишь годы, проведённые в Монголии, стали для героя временем, когда он ощущал себя по-настоящему живым.
«Бронепароходы» (18+)
Алексей Иванов
…И снова большая история глазами маленького человека. Похоже, этот жанр доминирует в беллетристике начала XXI века.
У Иванова гораздо более сжатый, динамичный сюжет, короткий промежуток времени — с лета 1918‑го по лето 1919 года, больше экшена и меньше философии, чем у Юзефовича. Зато география обширная — всё Поволжье и Восточная Сибирь, не забыта и Пермь. Сюжетных линий множество, в глазах рябит от имён героев и названий пароходов; действуют и исторические личности (например, великий князь Михаил Романов), и вымышленные персонажи. Фактаж проработан с характерной для Иванова дотошностью, подробностей столько, что кажется, будто писатель проверяет читателя на стойкость: удастся ли сквозь всю эту богатую фактуру прорваться и добраться до финала?
Что ж, никто и не обещал, что будет легко, ведь речь идёт сразу о двух революциях — социальной и промышленно-технической; но пронзительный финал вознаграждает читателя за все потраченные усилия.
«Золотинка. Рассказы и поэмы о женщинах, медведях и магических существах» (18+)
Евгения Некрасова
Евгения Некрасова создаёт собственную Вселенную, узнаваемую в каждой из четырёх её книг.
В новом сборнике рассказов слились современная обыденность и вневременная магия, актуальные проблемы российских женщин и славянский фольклор. Стиль книги — причудливая игра слов, в которой неологизмы соревнуются с архаизмами, а физиологичность не отменяет высокую магию. В какой-то рецензии написано, что это «пермский звериный стиль в литературе».
Это не просто женская литература, но женская с изрядной долей феминизма; однако рассказы написаны совсем не прокламативно, причудливую фактуру и человечность этих текстов оценят даже те, кто совсем не разделяет феминистских идеалов, а особенно — любители современного городского фэнтези.
«До самого рая» (18+)
Ханья Янагихара
Это, несомненно, главная книга «ковидного» времени. Речь в 600-страничном романе идёт ни много ни мало о судьбах человечества в эпоху пандемий. Роман в жанре альтернативной истории объединяет три взаимосвязанных сюжета, его действие охватывает 200 лет и происходит в 1893, в 1993 и 2093 годах, а вот место действия одно и то же — дом на Вашингтонской площади в Нью-Йорке, столице Свободных Штатов, отделившихся от Соединённых Штатов Америки.
И герои книги, и её автор много и невесело размышляют о связи болезней и социальных проблем, но эти размышления — не проповеди и не занудные трактаты. Роман очень человечный, живой и трогательный.
Литературный критик Галина Юзефович пишет: «Книга Янагихары — это роман о свободе. О том, как, из раза в раз, обдирая ногти и сбивая ноги, люди обречены брести, ползти, бежать за её призраком, и о том, что двинувшиеся по этой дороге раньше делают путь для идущих следом короче хотя бы на несколько пядей».
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