В работе XXI Съезда «Единой России» приняла участие делегация из Пермского края Партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Москве состоялось пленарное заседание XXI Съезда «Единой России» с участием Президента Владимира Путина. В работе партии приняла участие и делегация от Пермского края под руководством секретаря регионального отделения, губернатора Дмитрия Махонина. Центральным событием встречи стали предстоящие выборы Президента в марте 2024 года.

«Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы Президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», — сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия сделает всё для безоговорочной победы действующего Президента. По его словам, верность существующему курсу означает постоянную работу на максимуме потенциала.

«Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного Лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчёта для нового этапа в жизни России — времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет», — рассказал он.

Он также поделился мнением, что с «Единой России» спрос иной, чем с других политических структур, так как она обладает реальными возможностями и опытом для достижения поставленных целей. И призвана «не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами».

Владимир Путин поблагодарил партию за последовательную и надёжную поддержку и отметил, что это для него значимо и важно. Совместная работа позволила преодолевать испытания, добиваться успехов, и впереди многое предстоит сделать в интересах страны. Основными задачами перед государством сейчас являются укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала, благополучия российских семей и консолидация общества.

«Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для «Единой России», для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», — обратился Президент к участникам Съезда.

По его словам, необходимо отбросить в сторону всё, что разъединяет сообщество. «Все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце», — добавил он. И выразил уверенность, что «Единая Россия» и дальше будет придерживаться именно такой объединительной и созидательной повестки.

Важнейшим направлением в деятельности партии должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных сферах, волонтёрами и ветеранами СВО. Президент отметил, что многие члены и сторонники «Единой России», депутаты прошли через фронт и сейчас находятся на передовой, и им необходима поддержка. Тысячи волонтёров оказывают помощь бойцам и мирным жителям освобождённых городов и посёлков.

«Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Он попросил «Единую Россию» принять активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы для поддержки материнства и детства, укрепления традиционных ценностей и развития системы воспитания и наставничества. Народная программа должна отвечать современным вызовам и включать вопросы развития здравоохранения, строительства, обновления спортивной инфраструктуры и ответы на обращения людей.

Владимир Путин уверен — «Единая Россия» и её сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат — для людей и достижения общенациональных целей. «Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку», — заключил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём выступлении выразил уверенность, что решение о поддержке Владимира Путина поддерживает большинство россиян. И добавил, что партия примет активное участие в предстоящей кампании, чтобы обеспечить максимальное участие в президентских выборах наиболее деятельной её составляющей. При этом планируется пресекать любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне.

По его словам, сейчас Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию и пытается развалить страну, поэтому все должны сплотиться вокруг Лидера России. Он выразил уверенность в том, что избирательная кампания в 2024 году завершится блестящей победой Владимира Путина.

Среди делегатов, участников и приглашённых из Пермского края приняли участие Дмитрий Махонин, сенатор, член Высшего совета партии Андрей Климов, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России», делегат Съезда Вячеслав Григорьев, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии Александр Бойченко, руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов, член Генерального совета партии, заместитель руководителя региональной общественной приёмной Елена Савельева, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Индустриального района Перми Леонид Новохатский.

«Главные задачи, стоящие перед страной, Президент обозначил на недавней прямой линии. Это укрепление суверенитета России, её обороноспособности, экономической и социальной стабильности, дальнейшее объединение жителей вокруг единых задач. Это и есть главные составляющие нашей работы на ближайшие годы. Пермский край — в команде Президента», — прокомментировал Дмитрий Махонин.

Вячеслав Григорьев в свою очередь добавил, что ежедневная работа регионального отделения партии заключается в выполнении положений, принятых в 2021 году Народной программой. Значительная часть поставленных задач уже выполнена.

«Жизнь не стоит на месте, и мы должны гибко и оперативно реагировать на вызовы времени. Для этого в Народную программу вносятся дополнения, а реализация её положений требует, в том числе, актуализации нашей законодательной базы на всех уровнях. Кроме того, нужно совершенствовать механизмы обратной связи с нашими избирателями, жителями территорий, их вовлечение в общую работу над выполнением Народной программы. На Съезде, в том числе обсуждались ответы на эти серьёзные и глубокие вопросы», — сказал он.

В числе представителей Прикамья на заседании присутствовал также депутат Думы Соликамского городского округа Андрей Жуков. Он вошёл в состав Генерального совета «Единой России». Кроме того, он является секретарём первичного отделения «№38» Местного отделения партии «Единая Россия» Соликамского ГО. Коллеги Андрея Жукова отметили, что он осуществляет координирование организации работы по сбору гуманитарной помощи, оказывает финансовую и гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям и выполняет другую общественно-значимую работу в своём депутатском округе. Отметим, секретарь первичного отделения партии из Пермского края Наталья Ушакова была выведена из состава Генерального совета «Единой России». В составе Генсовета партии также находится Елена Савельева, заместитель руководителя региональной общественной приёмной.

Кроме того, в рамках Съезда во всех субъектах РФ состоялась акция, в рамках которой в новые регионы был отправлен одновременный гуманитарный конвой со всей страны, к которой присоединился и Пермский край. В воскресенье, 17 декабря, прошло Zoom-подключение с регионами России. Из регионального исполкома партии на связь вышли: заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Козюков и активисты МГЕР.

Представители партии Прикамья подготовили 1,5-тонный груз, в том числе тёплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены инструменты по заявке одной воинской части, а также новогодние подарки для военнослужащих. Приятный сюрприз к празднику подготовили совет ветеранов Индустриального района Перми, учащиеся пермской школы №65 и пермской гимназии №4 им. братьев Каменских.

Александр Козюков рассказал, что в Индустриальном районе Перми на базе общественной приёмной местного отделения партии и территориальных общественных самоуправлений продолжают действовать пункты сбора гумпомощи для мобилизованных жителей Прикамья и жителей новых регионов России.

«Более 1 000 подарочных наборов были сформированы для наших ребят. В них вошли продукты питания с длительным сроком хранения, предметы одежды и личной гигиены и многое другое», — добавил Александр Козюков.

Ученики пермской гимназии №4 им. братьев Каменских собрали около 170 посылок в рамках гимназической акции «Письмо Бойцу» под девизом «Я, ты, он, она! Вместе — целая страна, Вместе — дружная семья! В слове «мы» — сто тысяч «я». В подарки для участников СВО дети положили сладости, снеки, письма со словами поддержки и новогодние открытки. Организаторы считают, что акция — это отличная возможность воспитать чувство гордости за свой народ, чувство патриотизма, и вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны.





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