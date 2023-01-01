«Наши учителя являются мудрыми наставниками для тысяч своих подопечных» Министр образования и науки Пермского края – об основных итогах уходящего Года педагога и наставника, а также планах на 2024 год Поделиться Твитнуть

Раиса Кассина

Министерство образования Пермского края

— Раиса Алексеевна, 2023 год подходит к концу. За этот период произошло много событий в сфере образования. Давайте подведём итоги уходящего года. Какая картина сложилась в образовании в целом?

— Мы принимаем участие абсолютно во всех направлениях национального проекта «Образование». Он обеспечивает дополнительные меры поддержки для педагогов и детей, строительство образовательных учреждений, софинансирование наших расходов из федерального бюджета.

Например, в этом году мы открыли 14 «Точек Роста», в прошлом — тоже 14, а на следующий год нам выделили средства для создания ещё 72. Хорошо оборудованные кабинеты биологии, химии, физики, информатики появятся ещё в 72 школах края.

У нас развиваются «Кванториумы», со следующего года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина запускаем проект «Поехали». На конкурсной основе школы будут получать гранты на закупку универсальных конструкторов. В техникумах и колледжах начали работу советники директоров по воспитанию, развивается РДДМ «Движение Первых». Расширяем проект «Профессионалитет»: пять техникумов и колледжей получили большие средства — от 60 до 100 млн руб. на развитие материально-технической базы, ребята теперь учатся по усовершенствованным программам. В новом году в нём будут участвовать ещё три техникума.

— В регионе активно ведётся работа по профориентационному обучению. Будет ли продолжаться работа в этом направлении?

— Конечно, продолжаем профильное обучение. Мне кажется, мы нащупали совершенно правильный подход. Это не физико-математические, не химико-биологические, не гуманитарные профили, как было раньше, а конкретные профессии. Это медицинские, инженерные авиаклассы, социально-педагогические, агроклассы, даже открыли правовой класс Сперанского. Мы отобрали на следующий год ещё ряд школ, где будем открывать подобные классы.

Ещё один новый проект, который также поддержал Дмитрий Николаевич — помощь детям, которые по каким-либо причинам не смогли сдать ОГЭ и не получили аттестат за девятый класс. Таких ребят немного, но за каждым из них стоит их судьба, и, конечно, мы должны им помочь. Они смогут поступить в местные техникумы и колледжи с последующим получением свидетельства о профессии и присвоением квалификации. Параллельно будет идти подготовка к повторной сдаче ОГЭ.

Приступим к реализации проекта, который был придуман в этом году. Например, «Я — предприниматель». Хорошее оборудование в кабинетах технологии позволит школьникам не только учиться, но и зарабатывать, если у предприятий есть заказы.

— В сфере образования масштабные планы по строительству новых объектов. Сколько школ сейчас возводится?

— Стройки продолжаем, и строим много. Сейчас у нас в стадии строительства находятся 18 школ. Это только школы. Плюс мы строим общежития для техникумов и колледжей, новые корпуса, новые мастерские. И говорю с радостью, гордостью и огромными ожиданиями, что в 2024 году мы приступим к строительству «Академии первых» и межвузовского студенческого кампуса, который сейчас находится в стадии проектирования. Так что нам есть чем гордиться, есть над чем работать. Каждая такая стройка находится на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина.

— Уходящий год стал особенным для системы образования. По Указу Президента он был объявлен Годом педагога и наставника. Какие самые значимые события можно отметить?

— В этом году в Пермском крае прошло более 600 тематических мероприятий. Состоялись региональные этапы федеральных конкурсов профмастерства: традиционный «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог», «Мастер года». Впервые для учителей и воспитателей прошёл педагогический этнофест «На берегах Камы». Мы провели педагогические форумы, встречи и другие знаковые мероприятия.

Наши учителя являются продолжателями педагогических традиций, мудрыми наставниками для тысяч своих подопечных, передают уникальный опыт молодому поколению педагогов. Хочется, чтобы такое отношение к учителям со стороны государства и со стороны детей и родителей было постоянным. И я очень надеюсь, что этот год был одной из ступеней к изменению отношения к преподаванию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.