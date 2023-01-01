Алёна Морозова «Нам удаётся заинтересовывать покупателей нашими объектами» Генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков — о ситуации на рынке недвижимости в Перми, перспективах наступающего года, ориентации на жителя и традициях Поделиться Твитнуть

— Анатолий Юрьевич, как чувствует себя сегодня строительная отрасль?

— На мой взгляд, скорее хорошо, чем плохо. Ситуа­цию на рынке жилой недвижимости в Перми я бы охарактеризовал как стабильную. Если судить только по нашим объектам — есть хороший спрос, а те дома, которые сдаются, распроданы на 100%. Одним из факторов остаётся льготная ипотека (и все застройщики надеются на её продление), а также ставки по данному виду кредита в целом. Пока банки не спешат их пересматривать, но надо понимать, что всё будет зависеть от ключевой ставки. Отмечу, что за минувший год большинство застройщиков смогли перестроиться, найти новых поставщиков оборудования и материа­лов. Те, кто, как и мы, на этом рынке давно, прошли этот путь быстрее и, самое главное, не допустили «просадки» по срокам сдачи объектов.

— Правильно ли я понимаю, что раз у строителей всё хорошо, то и с покупателями проблем нет?

— За всех говорить не буду, но у нас точно проблем нет. Мы сейчас готовимся выйти на новый объект — ЖК iLove на ДКЖ, и уже поступают запросы на покупку там квартир. Это, на мой взгляд, свидетельствует о трёх моментах.

Первый — сохраняется инвестиционный потенциал у строительной отрасли, люди готовы вкладывать средства в те объекты, застройщикам которых они доверяют.

Второй — нам удаётся заинтересовывать покупателей нашими объектами, а значит, мы идём по правильному пути.

Третий — меняются требования к недвижимости: покупатель готов заплатить деньги, если объект соответствует его пониманию комфортной среды.

— Поделитесь подробностями о новом ЖК?

— Как и в других наших пермских проектах, мы ориентированы прежде всего на семьи с детьми, а значит, здесь запроектированы закрытые дворы, квартальная разноэтажная, от трёх до 25 этажей, застройка, тёплые колясочные, подземные паркинги и, конечно, система «умный дом», которая делает жизнь безопасной и удобной.

— А что с участком на улице Рязанской?

— Тоже активно готовимся к его комплексному освоению, в ближайшее время будет разработана концепция развития территории. Я всегда говорил, что нам интересны проекты, реализация которых позволяет интегрировать в городскую среду новое качество жизни. Как показывает практика, этот подход импонирует нашим покупателям.

— Для чего, простите, так «заморачиваться»? Аксиома — на точечной свечке можно заработать больше…

— Есть тактическое мышление, а есть стратегическое. Мы, в «КОРТРОС», стратеги. Нас не интересует быстро получить деньги и уйти, что называется, «в закат». Мы создаём на рынке такое предложение, чтобы покупатель, как только подумал о квартире, сразу решал идти к нам. И никак иначе. Стратегически это правильный подход, основанный на новом качестве жизни.

— Вы уже не в первый раз говорите о комфортной среде, качестве жизни. Эти суждения чаще слышишь от представителей власти, нежели от девелоперов. Почему такое внимание к этим моментам?

— У нас (я имею в виду в стране) действительно сегодня этому уделяется большое внимание. Комфортная среда складывается из пяти составляющих. Это благоустройство, безопасность, общественные пространства, социальная инфраструктура, доступная досуговая среда.

Современный застройщик должен ориентироваться на все пять перечисленных пунктов.

— Они все равнозначные или есть иерархия?

— Здесь всё зависит от того, для кого мы строим жильё, где мы строим жильё и какой подход у застройщика. Если вдумчивый и ориентированный на потребителя, то объект должен стать примером комфортной среды. Часть моментов явно в компетенции девелопера. Он точно может построить современный, безопасный, благоустроенный дом. Часть задач не решить без привлечения властей и диалога между чиновниками и бизнесом. Это касается инфраструктуры, общественных пространств, досуговой среды. Уверен, что у нас сегодня такое взаимопонимание есть.

— В чём оно выражается?

— Сейчас мы передаём городу ещё один детский сад и ещё один сквер. Причём сквер — это подарок на 300-летие и даже не прилегает к нашим объектам. Я исхожу из того, что подход должен быть конструктивным, у жителя наших квартир не должно быть диссонанса между окружающей действительностью и комфортом дома, из которого он вышел. Значит, он должен оказаться в удобной городской среде.

— Пермь в год своего 300-летия — это удобный город?

— Видны серьёзные подвижки, и, условно, пространство центральной части кардинально преобразилось. Есть позитивные тенденции и в отдалённых районах. Пермь стала краше, в чём-то удобнее и безопаснее. Всегда есть над чем работать, и здесь, на мой взгляд, должны подключаться все, начиная от обычных жителей и заканчивая бизнесом. Житель формирует запрос — власть на него отвечает. Бизнес при необходимости помогает. В выигрыше все и в широком смысле вся Пермь. В том числе это правило распространяется, например, и на сферу культуры. Пермяку должно быть интересно и не скучно в родном городе.

— Делаете жизнь пермяков весёлой?

— У компании «КОРТРОС» в Перми сложились свои традиции. Например, компания поддерживает Дягилевский фестиваль, который уже давно стал визитной карточкой региона. Это одно из ключевых событий 300-летия Перми. Фактически события фестиваля охва­тывают всех пермяков и предлагают варианты для любого возраста.

Почему компания считает необходимым быть партнёром фестиваля? Всё просто: мы не только строим в городе комфортное жильё, мы вместе с ним растём, развиваемся, стремимся в будущее. Культура — это один из показателей развития городского сообщества, его способности принимать новое и интересное. Мы в своей работе исходим из схожих посылов: предлагать инновационное взамен старого. Это, безусловно, роднит фестиваль и нашу компанию. И, конечно же, как сейчас принято говорить, это красиво! Искренне уверен, что, если в твоих силах добавить красоты в этот мир, — это, безусловно, надо делать!

Это правило работает не только в юбилейный год. Фестиваль мы поддерживали и в прошлом году, есть планы и на следующий. В целом исходим из того, что Пермь, где мы работаем и предлагаем людям такую значимую часть их жизни, как жильё, должна быть удобным и комфортным городом.

— Самый главный итог уходящего года для вас?

— Счастливые новосёлы в наших домах!

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