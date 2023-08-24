Алёна Бронникова «Мы создаем пермское агропространство» Ректор Пермского аграрно-технологического университета Алексей Андреев — о ребрендинге вуза, профориентационной деятельности и проекте межвузовского кампуса Поделиться Твитнуть

— Алексей Петрович, в июле 2022 года в ведение Минобрнауки РФ были переданы 11 аграрных вузов, включая Пермский ГАТУ. Что изменилось в связи с переходом?

— Сейчас вуз живет по новым правилам, которые формулирует учредитель, и мы можем констатировать несколько тенденций. Так, были подняты минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз. Для нас это серьёзный вызов. Это стимулировало руководство на организацию профориентационной деятельности, усиление работы с учениками сельских и городских школ. Итог — в этом году мы существенно улучшили качество контингента поступивших.

Что касается учредителя, раньше мы работали с одним департаментом Минсельхоза, а сейчас нами взаимодействуем со всеми структурными подразделениями Министерства науки и высшего образования. Уровень и качество взаимодействия выросли практически по каждому направлению. В Университете серьезно перестроили структуру управления. Создали два института — Институт фундаментальных и прикладных. агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства и Институт землеустройства кадастра, инженерных и строительных технологий. Укрупнили кафедры. Кардинально изменили содержание и качество учебного процесса. Реализуем сетевые образовательные программы с ведущими вузами страны: МСХА им. К.А. Тимирязева, Московским автомобильно-дорожным университетом, Мичуринским ГАУ, ГАУ Северного Зауралья и т.д. Открыли новые образовательные программы, в том числе по химии, химическим и биотехнологиям, технологии продукции и организации общественного питания. Одним словом, стоит задача повышения престижность вуза и соответствия содержания образовательного процесса названию университета, как аграрно-технологического.

При поддержке губернатора Дмитрия Махонина развиваем партнерские отношения с крупными индустриальными партнёрами, такими как АО «ОХК «Уралхим», «ФосАгро», агрохолдингами «ЭкоНива» и «КомусГрупп», Россельмаш и Россельхозбанком. Планируем открыть 3 новые молодежных лабораторий.

— Пермский край участвует в реализации национального проекта «Наука и университеты» и создает межвузовский кампус «Будущее Пармы». Пермский ГАТУ является бенефициаром Кампуса и организует уникальную лабораторию «Удобрения будущего». Какие ставите цели?

— Да, наш университет становится центром межвузовской лаборатории «Удобрения будущего». Основным индустриальным партнёром является компания «Уралхим», и для нас важно поддержать его концепцию — обеспечение населения качественным продовольствием. Задача заключается в работе на улучшение удобрений с учётом специфики почв. Химизация — важный элемент обогащения почвы, но не единственный. Требуются более сложные удобрения, которые учитывали бы все нюансы. Это один из важнейших элементов «Удобрений будущего», над которым мы сейчас работаем.

Ещё один момент — расширение подготовки специалистов, прежде всего, иностранных. Выпускник, возвращаясь в свою страну, лоббирует продукцию и технологии, с которыми он знакомился в вузе. Поэтому мы сейчас активно ведём работу по привлечению студентов из стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, которые обучались бы у нас агрономии и химическим технологиям. В перспективе они могут способствовать расширению рынка сбыта продукции «УралХима» в своих странах. Кампус прежде всего направлен на создание комфортных условий для студентов. Уровень образования наших вузов не ниже западных, но мы отстаем в качестве организации проживания. Улучшение этих условий за счет строительства новых комфортабельных общежитий позволит повысить привлекательность пермских вузов для обучения российских и иностранных студентов.

— Как именно ваш университет сегодня работает и привлекает студентов из других стран?

— Как я уже сказал, мы расширили географию. До недавнего времени основной контингент иностранных студентов, который обучается у нас в университете, был представлен странами бывших республик СССР. В ближайшую приёмную кампанию планируем активизировать работу с партнёрами дальнего зарубежья, используя для этого современные информационные технологии. Зарубежные страны заинтересованы в подготовке специалистов в области агрохимии, ветеринарии, агроинженерии.

— ПГАТУ неоднократно входил в рейтинг вузов, выпускающих самых востребованных специалистов, по версии крупнейших платформ онлайн-рекрутинга. Действительно ли у региона сегодня такая высокая потребность в специалистах отрасли АПК?

— Да, востребованность наших специалистов очень высокая. В регионе работают крупные агрохолдинги, которые обеспечивают национально-продовольственную безопасность государства. Мы завалены письмами от работодателей не только Пермского края, но и ближайших регионов. Часть вузов сталкиваются с перепроизводством определённого количества специалистов, сложностью их трудоустройства по специальности, а у наших выпускников 100% будет рабочее место, никто без работы не останется! Мы готовим специалистов для всего АПК, от поля и фермы до прилавка магазина. У нас в крае много перерабатывающих предприятий, которые являются градообразующими для своих территорий и их обеспечение специалистами — наша главная задача. Еще раз подчеркну, что все наши выпускники — товароведы, инженеры по технике безопасности, кадастровые инженеры, ландшафтники очень востребованы на рынке труда.

— В сфере аграрного бизнеса работают 85% выпускников ПГАТУ. Какая работа ведётся в вузе по привлечению студентов, а затем и выпускников к работе по профессии?

— Сегодня, в рамках комплексного развития сельских территорий, появилась возможность целевой подготовки, когда государство компенсирует 90% затрат работодателю на обучение специалиста. Появился новый инструмент, позволяющий за счёт бюджета предприятию целенаправленно готовить себе тех специалистов, которые востребованы. Ещё один элемент, который мы ввели, чтобы повысить престижность — это, как я уже говорил, сетевые формы обучения. При поддержке Министерства образования и науки Пермского края мы реализуем проекты по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с другими вузами.

По сути дела, это дает возможность нашему выпускнику получить два диплома и главное дополнительные компетенции и претендовать на трудоустройство в крупные агрохолдинги.

— Пермский ГАТУ — отраслевой вуз. Какие вызовы стоят перед регионом и какое участие принимает вуз?

— Для нас главный вызов — это профориентационная работа. Это стратегическая задача, которую должен решать университет.

В рамках многочисленных соглашений со школами края, мы бесплатно проводим профессиональные пробы, помогаем школьникам сориентироваться в профессии, знакомим их с университетом и с нашими преподавателями. В сельских школах практикуем создание агроклассов, в рамках которых ребята, которые планируют поступить к нам, проходят дополнительное обучение. Кроме того, при поддержке губернатора Пермского края реализуется проект «Открытый университет», где мы бесплатно готовим школьников 10-11 классов к сдаче ЕГЭ и поступлению в наш вуз.

В рамках «Открытого университета» наши преподаватели ведут занятия по профильным предметам: физике, химии, математике, биологии, обществознанию. Ребята участвуют в выездных специализированных профильных лагерях, олимпиадах и научно-практических конференциях. Для школьников из сельских территорий это серьезная поддержка и хорошая возможность получить дополнительные специальные знания для успешного поступления.

Некоторые лекции мы выкладываем на нашем сайте, куда любой школьник может зайти и ознакомиться с ними. К этим ресурсам подключаются и абитуриенты из стран ближнего зарубежья.

Здесь важно отметить, что деятельность Правительства Пермского края сейчас сосредоточена на развитии территорий региона, это делает направления нашего образования более престижными. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, в которой Пермский край участвует, действительно преображает среду, молодые люди из территорий учатся и с удовольствием возвращаются на малую Родину.

— Расскажите об успехах в направлении научно-исследовательской работы, в том числе научном руководстве лаборатории «Удобрения будущего» в межвузовском кампусе.

— Сейчас идёт скрупулёзная работа по выработке концепции будущей лаборатории и её возможного наполнения учебно-лабораторным оборудованием. Почва — это живой организм, и, не обогащая её, мы не прокормим население. Поэтому наша лаборатория будет решать задачи по разработке удобрений, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых агрохимикатов на основе промышленных отходов и подготовке соответствующих специалистов.

В целом перед нами стоят очень серьезные задачи, во взаимодействии с органами государственной власти и бизнесом сегодня мы создаем пермское агропространство.

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