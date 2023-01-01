Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Юбилей — это не та дата, к которой всё должно закончиться» Министр культуры Пермского края Алла Платонова — об итогах 300-летия Перми и о перспективах на будущее Поделиться Твитнуть

— Приближается финал юбилейного года. Остаётся 12 дней, и на эти дни ещё много чего запланировано, но уже можно подвести кое-какие итоги. Вы в целом довольны тем, как прошёл этот год?

— Главное, чтобы были довольны люди. Мне довелось выслушать столько восторженных отзывов! Мне кажется, что люди довольны… Конечно, не бывает такого, чтобы удалось абсолютно всё, но праздник состоялся!

— Что удалось особенно?

— Очень порадовал всех летний фестиваль «Город встреч», многие отмечают как важную особенность то, что концерты и другие события происходили в необычных, непривычных местах: например, концерт группы «Чайф» — на набережной. Очень понравилась «Ночь города», понравилось то, что музыкальная сцена на эспланаде была разнообразной, предназначенной самым разным слушателям: для кого-то был интересен Therr Maitz, для других увидеть «Рондо» было мечтой юности; для тех, кто любит этнику, был проведён фестиваль «Обряды-наряды», очень запомнился фестиваль нового театра «Пермское море». Не говоря уже про Дягилевский фестиваль, давно сформировавший круг поклонников, приезжающих в Пермь ради него на десять дней. Ярко прошла Российская студвесна: на одной из её главных площадок — эспланаде — целую неделю работал фестивальный городок перед Театром-Театром, где шло непрерывное общение молодёжи.

В целом сложилось впечатление, что Пермь была в этом году городом молодых и счастливых людей. Люди много гуляли по преобразившимся улицам, и преображение городской среды очень повлияло на впечатление, которое город оставлял у приезжих, и на самочувствие жителей Перми. Уже известно, что турпоток вырос. Окончательные, точные цифры мы увидим несколько позже, но этот рост отмечают и отельеры, и рестораторы, и те, кто мониторит туристические события. Мы не скрываем, что это была одна из наших целей, и можно сказать, что эта цель достигнута.

— Какие новые культурные пространства появились в юбилейный год?

— Вот уже совсем на днях состоится открытие Большого зала филармонии после капитальной реконструкции. Это абсолютно прекрасный зал. Его акустику уже проверяли и Павел Милюков, и Владимир Спиваков, и недавно там уже играл на рояле вундеркинд Лев Бакиров — он попробовал оба рояля, старый и новый, приобретённый специально к открытию зала. Все отмечают, что акустика существенно улучшилась.

По-настоящему большое событие — появление новой сцены ТЮЗа. Она достроена, театр уже осваивает это пространство.

Завершается строительство краевой музыкальной школы. Как и планировалось, 1 сентября 2024 года там начнутся уроки. С тем же Лёвой Бакировым мы по ней походили, и было забавно и приятно, когда мама сказала ему: «Лёва, может, мы переедем обратно в Пермь из Москвы?» Это абсолютно инновационное образовательное учреждение, которое рассчитано не только на Пермь, но и на Пермский край, потому что там есть интернат на 100 мест.

Мы активно продвигаем нашу школу, о ней уже знают во многих других учебных заведениях, активно делятся опытом. Мы стараемся учесть всё лучшее, что есть в этой области.

В марте планируем провести день открытых дверей и начать конкурсные прослушивания детей. Для того чтобы дать возможность всем талантливым детям быть услышанными, мы планируем выездные прослушивания в городах Пермского края. Все смогут принять участие недалеко от дома, не приезжать специально для этого в Пермь.

Юбилей — это не та дата, к которой всё должно закончиться. Для целого ряда проектов юбилей — это, может быть, триггер, а может быть, ускоритель; это повод, чтобы инициировать проекты и придать им значимость. Губернатор Дмитрий Николаевич Махонин лично контролирует все знаковые, важные стройки, регулярно выезжает на них; мы тоже курируем процесс, и есть ясность буквально по всем пунктам нашего инфраструктурного плана. Поэтому можно сказать, что у нас будет ещё послевкусие от юбилея, когда мы будем продолжать принимать гостей на высочайшем уровне по очень приятным поводам: открытие галереи, открытие краевой музыкальной школы, музеев и так далее.

— Как обстоят дела с новым зданием Пермской галереи?

— Есть полная уверенность, что в наступающем году мы откроем первую выставку. Разработан подробнейший план, как мы будем переезжать, открываться, в какой последовательности будут готовиться для посещения залы экспозиции, какими выставками каждый из них будет открываться.

— А какова судьба проекта «Завод Шпагина» в целом? Такие были грандиозные планы, а теперь тишина.

— Проектирование — процесс долгий, кропот­ливый и зависит от множества факторов, в том числе от экономической ситуации в стране.

Сейчас, когда событийная активность на «Шпагина» из-за строительства галереи снижена, у нас есть возможность ещё раз всё проверить и просчитать по этому проекту.

В целом, по большому счёту, мы не уходим далеко от первоначальной концепции, в любой её версии это креативное пространство, и мы по-прежнему предполагаем развивать его в этом качестве. Мы ещё уточняем отдельные детали концепции, чтобы сделать её окончательно реализуемой и целесообразной, и уже начинаем обдумывать дату, площадку и формат презентации уточнённого варианта.

— Проект создания музея пермского периода закрыт или развивается?

— Нет-нет-нет, конечно же, развивается! Музей «Пермский период» движется, это очень важный для Пермского края проект, и мы над ним интенсивно работаем. Музей планирует переехать на «Завод Шпагина», он разместится в «Литере Д1» на площади 2800 квадратных метров. В нём высота потолков достаточна для размещения экспонатов.

Предполагается разместить основную экспозицию музея на площади 1500 квадратных метров. Объём зала позволяет гибко подходить к экспозиционному дизайну и трансформировать зал для проведения акций и мероприятий.

Музей будет включать Детский музейный центр, мастерские и многофункциональное пространство, открытую лабораторию для препарирования естественноисторических коллекций.

— Получается, что 2024 год обещает быть годом ввода больших культурных строек и открытия новых культурных пространств. Но ведь народ за прошедший год вошёл во вкус ещё и насыщенной событийной повестки. Как мы теперь будем жить: «отъюбилеи­ли» — и возвращаемся к обыденности или будем продолжать стараться создавать интересный досуг на том же уровне?

— Большую часть программы юбилейного года составляли наши привычные, любимые события и проекты: Дягилевский фестиваль, «Флаэртиана», «Лето Jazz» и так далее. Понятно, что все они остаются на следующий год.

В этом году появились и новые события. Так, впервые прошёл фестиваль «Медвежонок», посвящённый детскому, семейному кино и анимации. Нам удалось собрать вокруг него много людей из профессиональной среды, начинающих артистов и зрителей, которые действительно заинтересованы в новом российском кино для детей. Мы нашли важную нишу. Первый фестиваль всем понравился, рассчитываем и дальше проводить его на регулярной основе.

Что касается летнего фестиваля «Город встреч», который запомнился и полюбился всем, то недавно в ходе прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что прорабатывается возможность часть мероприятий «Города встреч» перенести на следующий год и сделать этот фестиваль традиционным.

Сейчас ведём переговоры с городской администрацией, потому что у них тоже есть ряд проектов, с которыми надо координироваться, например, «Выходные на набережной», День города и другие события.

Мы сейчас занимаемся ревизией того, что можем себе позволить, чтобы часть мероприя­тий 2023 года сохранилась в 2024-м. Мне кажется, что наша творческая энергия и изобретательность позволят нам найти оптимальные решения, которые сделают годовую культурную программу привлекательной для горожан и туристов, не копируя буквально юбилейный год.

Мы не работаем по принципу «давайте потратимся на очередные праздники», а стараемся сделать интерес к Перми, Пермскому краю и нашей культурной повестке устойчивым и постоянным, чтобы он обернулся экономическим эффектом для края. Мы будем совершенствовать коммуникацию с аудиторией: у нас есть классные мероприятия, про которые недостаточно знают, надо их продвигать; есть мероприятия в целом неплохие, но нуждающиеся в улучшении, чтобы было совсем хорошо. Как правило, эти улучшения не требуют каких-то мегавложений. Вот этой работой мы сейчас занимаемся, чтобы подойти осознанно к тому, какие нам требуются затраты и усилия, чтобы создать повестку следующего года, чтобы пермяки жили не менее интересно, чем в этом году.

Анализируя опыт нынешнего года, мы ещё раз убеждаемся, насколько важной сферой является культура, насколько она определяет информационную повестку, меняет жизнь людей, их самоощущение. К сожалению, это всё трудноизмеримые параметры: мы можем вычислить экономический эффект от юбилейных мероприятий, но ещё не изобретены единицы для измерения счастья жителей территории. Тем не менее, на уровне общего понимания, общих подходов, мне кажется, абсолютно бесспорно, что культура — цемент общества, топливо для развития, в том числе и для экономического развития. Сегодня мы в Пермском крае, благодаря в том числе серьёзному вниманию губернатора к этим вопросам, очень много полезного делаем.

— Вы уже почти два года министр. Уже привыкли? В театр не тянет?

— Для меня переход из театра в краевое правительство был существенной переменой. Несмотря на все «подготовительные» мероприя­тия, в том числе обучение в Сколково, смена позиции руководителя, причём не первого, даже очень крупного регионального театра на позицию руководителя отрасли требует времени для адаптации. Сейчас у меня появляется чувство уверенности, хотя окончательно уверенной в себе я не буду, наверное, никогда. Перфекционизм — это зло!

А относиться к Пермскому театру оперы и балета как-то по-особенному я себе запретила. Мне кажется, что в первое время после того, как я пришла в министерство, театр получал даже меньше внимания, чем до меня. Сейчас я, как мне кажется, смогла выравнять подходы.

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