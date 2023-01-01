Алёна Морозова Жемчужина Прикамья Продолжается развитие исторической территории «Усолье Строгановское» Поделиться Твитнуть

Фото: ПДНТ «Губерния»

«Усолье Строгановское» — жемчужина Прикамья с огромным туристическим потенциалом, важное для промышленной и духовной истории Урала место», — с таких слов начал свой недавний визит в Усолье губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. И этот тезис руководителя региона уже в течение нескольких лет подкрепляют серьёзные действия, благодаря которым в историко-архитектурном комплексе происходят реальные и заметные всем изменения.

Не стал исключением и 2023 год. Вторая подряд победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды дала возможность Усолью продолжить благоустройство исторической территории, работа профессиональных музейных проектировщиков — начать создание новых экспозиций, а сотрудничество с промышленными предприя­тиями Верхнекамья — наладить системную работу по развитию комплекса.

«Усолье Строгановское» — совсем не история «быстрых изменений». Это большая территория, нуждающаяся в благоустройстве, развитии инфраструктуры, комплексном подходе. 44 памятника архитектуры, из которых в относительно удовлетворительном состоянии находятся только четыре. Сложное музейное хозяйство, которому необходима модернизация. Необходимость создания качественной линейки событийных мероприятий, привлекающих зрителей и участников. Всё это требует ресурсов, которых сегодня недостаточно.

Но главной задачей становится не только поиск денег. Не менее трудным является налаживание коммуникаций, выработка общей стратегии и объединение усилий всех, от кого сегодня зависит развитие уникальной территории, — региона, муниципалитета, предприя­тий, малого бизнеса, туроператоров, инициативных и творческих людей. Координация этих действий, поиск новых партнёров для развития и продвижения «Усолья Строгановского» — вот поле деятельности проектного офиса, созданного Министерством культуры Пермского края в государственном краевом бюджетном учреждении культуры «Центр по реализации проектов». О том, что происходит в «Усолье Строгановском» сейчас, и о планах на ближайший год рассказывает руководитель проектного офиса Ольга Сафрошенко.

О комфорте и благоустройстве

«Усолье Строгановское» расположено на огромной площади — более 40 гектаров, в оперативном управлении у музея сегодня находится 23 из них. Много лет здесь проводилось только точечное благоустройство, поэтому те перемены, которые произошли в центральной части комплекса в 2022—2023 годах, люди заметили сразу. «Удивительно преобразилась площадь и территория возле Строгановских палат. Появилась отличная детская площадка, аналогичных которой я не видал в Пермском крае, стало ещё красивее это место. Цветочки высажены. Площадь благоустроена. Страшный забор убран. Короче, одни плюсы. Приходите, удивитесь», «Десять лет не была в Усолье. Музей прямо преобразился, набережную облагородили, есть где погулять вечерами с семьёй. Рекомендую к посещению», — такие отзывы моментально появились в рекомендательных сервисах в Сети.

Следующим этапом этих изменений — в 2024 году — станет работа по созданию ландшафтного парка на территории Нижних соляных промыслов. До недавнего времени эта местность вообще никем не использовалась и, по сути, являлась настоящей «заброшкой». Когда выяснилось, что чудом сохранившиеся там, хотя и изрядно разрушенные здания солеваренного комплекса — единственные в России, стало ясно, что именно эта территория может стать новой точкой развития комплекса. Проект создания парка руин «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» убедил и экспертов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, отдавших победу Усолью. Через год здесь появится новое благоустроенное музейное пространство — экологичное и бережно вписанное в ландшафт. Проложат удобные дорожки, проходы к архитектурным объектам, восстановят мостик, который когда-то существовал, обустроят места для отдыха и смотровые площадки. Музей и его партнёры разрабатывают экскурсионные программы, план экспозиции под открытым небом, потому что промышленная история Усолья оказалась не менее востребована и интересна, чем традиционная история династии.

Ещё одной важной частью работ станет появление в «Усолье Строгановском» большой парковки — о необходимости её постройки много лет говорят и туристические операторы, и путешественники, приезжающие на своих машинах.

Об архитектуре

Комфорт и благоустройство — важные, но всё же прикладные вопросы, связанные с развитием Усолья. Его «главными героями» являются всё-таки объекты культурного наследия, архитектурные памятники, создающие уникальность места. В течение последних десятилетий работы по реставрации и консервации затрагивали всего несколько объектов: палаты Строгановых, Спасо-Преображенский собор, Никольский храм, усадьбу Голицыных, Покровскую часовню и дом Брагина.

В 2023 году благодаря помощи Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия было отреставрировано самое старое здание на территории Усолья — часовня Спаса Убруса (XVII век). В бюджете региона были найдены дополнительные средства на проекты консервации сразу ещё пяти зданий, которые находятся в аварийном состоянии. Грант на проект консервации уникальной Никольской варницы выделил Фонд Потанина, проекты реставрации усадьбы Голицыных и палат Строгановых были разработаны на средства Березниковского городского округа.

А в 2024—2025 годах будет отреставрирована усадьба князей Голицыных — средства на это выделены губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в рамках краевой субсидии. Этого события с нетерпением ждёт музей, который уже разработал концепцию новой экспозиции, и Министерство культуры Пермского края, для которого крайне важно появление в Усолье новых качественных музейных пространств.

О событиях

Заметные изменения в 2023 году произошли и в том, что принято называть событийной линейкой «Усолья Строгановского». Обновлённое пространство и системная работа с предприя­тиями, творческими партнёрами позволили организовать и провести сразу несколько новых масштабных фестивалей: на слуху у всех оказались «Строганов Фест на Каме», «Горный город», «Ремесленная слободка». Кстати, «Строганов Фест», инициатором которого стало АО «Еврохим», получил и международное признание, заняв третье место на Международной премии Russian Event Awards — 2023.

Так что сегодня Усолье вполне серьёзно начинает претендовать на звание территории, где каждые выходные происходит что-то интересное, привлекающее к себе туристов и местных жителей.

В 2024 году эти планы станут ещё более грандиозными. Во-первых, потому, что Усолье отметит особый юбилей — 300-летие палат Строгановых, которые в течение многих лет являются центром культурной жизни Усолья, объединяя творческие инициативы местных жителей и дея­телей культуры страны. По этому поводу здесь запланирована особая праздничная и музейная программа, партнёром в реализации которой выступит министерство культуры. А во-вторых, потому что Березниковский городской округ с проектом «Мосты. Объединяя берега» одержал победу в конкурсе министерства культуры «Центр культуры Пермского края — 2024». И именно в Усолье пройдут самые яркие события этого проекта: круглогодичные «Строгановские сезоны», «Строгановские мастерские», фестиваль «У соли», серия новых выставок и даже серия ночных экскурсий, появится мистический арт-объект «Соляной караван». В продвижение и организацию этих событий вместе с муниципалитетом включится и проектный офис, и, конечно же, министерство туризма. В течение года мы планируем представить Усолье на нескольких федеральных туристических площадках, а также продолжить работу над созданием нацио­нального туристического маршрута, который объединил бы территории Верхнекамья.

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