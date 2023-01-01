Алёна Морозова Народная топонимика Уникальный экскурсионный маршрут «Нефтяная линия Перми» раскрывает историю Индустриального района с новой стороны Поделиться Твитнуть

Почти в каждом районе Перми есть предприятие, которое оказывает самое непосредственное влияние на его социально-экономическое, инфраструктурное развитие, а некоторые стали и основой для зарождения новых территорий, полностью оправдывая эпитет «градообразующее».

История самого молодого района Перми — Индустриального — неразрывно связана с заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За всё время на заводе трудилось почти 70 тыс. человек и почти такое же число было занято на строительстве объектов производства и социальной инфраструктуры. Вместе с предприятием постепенно развивалась и территория, которую сегодня просто невозможно представить без нефтепереработчиков: они активно участвуют в жизни не только Индустриального района, но и Пермского края в целом, реализуя самые разные проекты.

Лондон, Париж и Шанхай

Чтобы раскрыть связь предприятия и города, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с туристической компанией «Биармия-тур» — партнёром нефтеперерабатывающего завода — разработали экскурсионный маршрут «Нефтяная линия Перми». В прошлом году он стал победителем XXIV конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» в номинации «Пермь — территория культуры» и сразу же завоевал популярность у жителей и гостей краевой столицы.

Маршрут начинается с одного из знаковых мест Индустриального района — Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина, который был построен по проекту известного архитектора Менделя Футлика на средства нефтяников и стал площадкой для проведения главных отраслевых мероприятий. Отсюда экскурсанты идут на сохранившуюся историческую застройку по улице Нефтяников. До середины прошлого века здесь были частный сектор и картофельные поля. Но со строительством завода для будущих сотрудников возвели благоустроенные двух- и трёхэтажные дома.

Во время пешеходной экскурсии слушатели знакомятся со всеми этапами «зарождения» завода — от обнаружения нефти на территории Прикамья до момента принятия решения о строительстве предприятия. Узнают о том, как формировалась первая жилая застройка, слушая воспоминания о палаточных лагерях и бараках, в которых жили привлечённые на короткий период заключённые из ГУЛАГа. Большой блок экскурсии посвящён китайским рабочим (к строительству завода было привлечено около 600 человек из Поднебесной), образовавшимся семейным династиям, традициям, которые сформировались в результате их пребывания в Перми.

Также много рассказывают о поэтапной застройке Индустриального района, о том, как формировалась его обособленная, автономная инфраструктура, как выделился район на прокладке первых трамвайных путей, о появлении первых магазинов. Конечно, речь идёт и о предприятии — его развитии и формировании всей необходимой, в том числе и спортивной инфраструктуры, о директорах и сотрудниках, внёсших весомый вклад в жизнь завода и района, о легендарном нефтепереработчике Вениамине Сухареве, чьё имя носит один из крупнейших спорткомплексов Пермского края.

Евгения Черепанова, генеральный директор туристической компании «Биармия-тур»:

— Это очень сложный маршрут с точки зрения визуала, потому что знаковых архитектурных объектов, памятников здесь нет. Но во время экскурсии и живого рассказа район открывается совсем по-другому. Жители видят, как это всё развивалось с точки зрения исторических процессов. Первыми экскурсантами были в том числе и ветераны предприятия, которые дали нам очень много полезной информации. Например, рассказывали про общежития, где жили ребята-комсомольцы, приезжавшие на стройку из разных регионов страны. Так, мужское и женское общежития называли «Лондон» и «Париж», а рабочие из Китая жили в «Шанхае». А если говорим о бараках, где размещали заключённых ГУЛАГа, то люди старшего возраста вспоминают, что именно ту территорию во времена их молодости называли «лагерями». Такая народная топонимика накладывается на личные воспоминания экскурсантов, поэтому экскурсии проходят очень живо, по-другому раскрывая историю города.

Кроме того, меняется и менталитет горожан: прогулка по «Нефтяной линии» даёт прочувствовать, как люди строили свою мечту и несли за неё ответственность, вызывает у экскурсантов уважение к творцам района, чувство гордости за место, в котором они живут и воспитывают детей.

Весь путь нефти

От улицы Нефтяников экскурсия проходит по улицам Качалова и Мира и завершается в музее истории предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Здесь участников знакомят с историей завода и нефтепереработки, удивляют неожиданными фактами о предприятии: например, о том, что территория «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» равна четырём княжествам Монако, а самый высокий технологический объект на пять метров выше статуи Свободы. А на большом интерактивном макете благодаря светодиодной подсветке экскурсанты могут проследить путь, который нефть проходит по заводу. Ещё здесь проводят уникальный для Перми мастер-класс по нефтяной живописи — нефтизму.

Новаторский экскурсионный маршрут пользуется большой популярностью у сотрудников и ветеранов предприятия, школьников и студентов, у специалистов нефтегазовой отрасли, посещающих Пермь. В планах — его дальнейшее развитие.

«В настоящее время маршрут не промаркирован и не отмечен на картах, это следующая стадия его развития. Кроме того, уже закуплено оборудование, которое позволит превратить «Нефтяную линию Перми» в иммерсивный спектакль. Это будет аудиопогружение в разные периоды истории предприятия и Индустриального района, наполненное голосами, воспоминаниями, музыкой прошлого века. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что проект очень успешен. Благодаря ему гости из других регионов страны сразу понимают, что они приехали в крупный промышленный центр России», — объясняет Евгения Черепанова.

Вклад в культурную жизнь Прикамья

Говоря о вкладе производственного предприятия в социально-экономическое развитие Перми, необходимо отметить поддержку самых разных сфер деятельности. Экологические акции и регулярные мероприятия для «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» давно стали нормой жизни: уже в течение 17 лет проводится конкурс «Пермь — мастерская будущего», в рамках которого преображается город, создаются экотропы. Озеленяется пространство: только в 2023 году при участии заводчан высажено более 100 саженцев деревьев в саду им. В. Л. Миндовского, на ул. Советской Армии, вдоль шоссе Космонавтов, на территории детских садов «Эврика» (Пермь) и «Мозаика» (с. Гамово). Уже третий год подряд волонтёрский отряд из числа работников предприятия проводит акцию «В защиту малых рек».

Огромный блок общественной и волонтёрской работы посвящён поддержке старшего поколения. На протяжении уже восьми лет заводская молодёжь проводит акцию «Тимуровские бригады», которая направлена на помощь ветеранам. Молодые сотрудники, профактивисты и студенты ежегодно помогают старшему поколению в решении повседневных задач, таких как уборка квартир, ремонт мебели, доставка продуктов питания.

Люди «серебряного» возраста, в свою очередь, более 30 лет назад создали при заводском Совете ветеранов хор «С песней по жизни». За эти годы участниками творческого коллектива стали более 250 ветеранов предприятия. Ежегодно хор обновляет репертуар и принимает активное участие во всех конкурсах, которые проводят заводчане, город и край. Также творческий коллектив участвует в благотворительных концертах в госпиталях, сельских клубах, ТОСах Индустриального района, выступает перед ветеранами завода и района и вносит свой вклад в культурную жизнь Пермского края.

Таким образом, поддерживая культурные и социальные инициативы, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» напрямую влияет на развитие города и региона.

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