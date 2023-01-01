Алёна Морозова «Понятие «безработица» точно уйдёт из нашего обихода» Министр социального развития Пермского края Павел Фокин — о трансформации рынка труда и готовящемся преобразовании министерства Поделиться Твитнуть

— С 1 февраля следующего года краевой минсоц будет переименован в министерство труда и социального развития. Почему было принято решение о смене названия ведомства? Как изменится функционал министерства?

Фото: пресс-служба краевого Минсоца

— На самом деле изменения достаточно закономерны. Начиная с 2018 года мы прошли сложный и длительный путь преобразования региональной службы занятости. В итоге она сильно изменилась — поменялись подходы, идеология, отношение сотрудников, работа с населением. Всё это позволило нам реагировать на вызовы рынка труда в период ковида, а затем санкций. О положительных результатах преобразований свидетельствует и растущий уровень трудоустройства через службу занятости: если ранее он был в районе 30%, то сейчас превышает 65%.

Очевидно, что в настоящий момент рынок труда переживает серьёзную структурную трансформацию — трудового ресурса не хватает, поэтому из рынка соискателя он превращается в рынок работодателя. На первый план выходит не безработица, а кадровая потребность, и стала очевидной необходимость обсуждения стратегии формирования трудового ресурса всех отраслей. Координирующего органа, который бы этим занимался, в крае раньше не было. Поэтому губернатор Дмитрий Николаевич Махонин принял решение о преобразовании нашего министерства и поставил эту задачу перед нами. Решением губернатора образуется также комиссия по трудовым ресурсам, которую он сам возглавит. В положения всех органов власти региона добавляются функции оценки и прогнозирования потребности в кадрах в курируемой отрасли, а наша работа будет заключаться в том, чтобы организовать координацию деятельности всех участников рынка труда.

Опыт такой координации у нас уже есть. В своё время в крае была создана рабочая группа по снижению уровня бедности в регионе. Это позволило нам объединить усилия всех ведомств по повышению доходов жителей региона. В результате мы сегодня фиксируем, что численность неработающих малоимущих граждан в Пермском крае снизилась с 77,9 тыс. человек в 2020 году до 16,2 тыс. в текущем. Это говорит о том, что нам удалось найти правильные точки воздействия и, соответственно, помощи, которые находятся в полномочиях нескольких ведомств и органов местного самоуправления.

Это, наверное, самый ключевой фактор изменений. Кроме того, мы переходим к федеральной модели распределения полномочий в сфере труда, социального партнёрства, содействия занятости, где все эти вопросы координируются одним ведомством — Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

— Вы отметили нехватку трудового ресурса. Растущую потребность в кадрах фиксирует и статистика — по данным Пермьстата, на конец III квартала на вакантные рабочие места в регионе требовалось 33,1 тыс. человек, что на 6,2 тыс. больше, чем годом ранее. С чем связано такое увеличение спроса на сотрудников? Какие специальности сейчас больше всего востребованы в Прикамье?

— Как я уже сказал, сейчас мы находимся совершенно в другой плоскости: количество предложений на рынке труда превышает число граждан, ищущих работу, в шесть раз. На текущую дату вакантными по-прежнему являются около 33 тыс. рабочих мест, при этом работу ищут только 5 тыс. человек — это исторический минимум. Но надо отметить, что это общероссийская тенденция.

Думаю, в текущей ситуации можно практически уйти от использования термина «безработица». Регистрируемая безработица сейчас находится на уровне 0,4%, по методологии Международной организации труда — 2,4%. Средняя продолжительность поиска работы в крае составляет 2,5 месяца, с учётом процесса обучения с гарантированным трудоустройством, а ранее составляла не менее пяти-шести месяцев.

Мы направляем много ресурса на поддержку трудоустройства и сохранение занятости —софинансируем затраты работодателей на общественные работы и временную занятость трудовых коллективов, поддерживаем граждан через социальный контракт. В результате по итогам этого года почти 10 тыс. человек получили дополнительную государственную поддержку при трудоустройстве. Мы также ежегодно обучаем через службу занятости почти 7 тыс. жителей региона, то есть даём компетенции, востребованные рынком труда «здесь и сейчас».

Если говорить о том, где больший спрос на кадры, то сегодня это, конечно, промышленность — 7,5 тыс. рабочих мест. Сохраняется потребность в социальной сфере — почти 4 тыс. рабочих мест. Есть запрос на кадры в строи­тельной отрасли и сельском хозяйстве — 1,3 тыс. и 953 рабочих места соответственно. Что касается работы, не требующей квалификации, то здесь спрос со стороны работодателей тоже высок — 2 тыс. рабочих мест. При этом данный сегмент рынка труда закрывать ещё сложнее, чем вакансии с требованиями к уровню образования и подготовки.

Радует, что сегодня работодатели уведомляют службу занятости обо всех имеющихся у них вакансиях, а не только о непопулярных с низкой заработной платой. Так, на портале «Работа России» сегодня более 600 вакансий в категории руководящего состава и почти 5 тыс. вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб.

Кстати, с 2024 года данные о потребности на портале «Работа России» будут считаться официальной статистической информацией о спросе и предложении на рынке труда, которая будет использоваться при прогнозировании. Поэтому обращаю внимание всех работодателей региона: запрос на трудовой ресурс, который у вас имеется, должен быть полностью отображён на портале. Это также позволит системе образования настроить подготовку специалистов в соответствии с потребностями современного рынка труда.

— Тем не менее закрыть вакантные места, особенно по рабочим специальностям, не так просто: по информации рекрутинговых служб, на одну активную вакансию в категории «Рабочий персонал» в регионе сейчас приходится всего 1,9 резюме при норме не менее 4,0. Почему так — мало компетентных кадров или среди самих соискателей рабочие профессии непопулярны?

— Мы используем другую терминологию, отражающую соотношения спроса и предложения, — это коэффициент напряжённости, или сколько человек претендуют на одну вакансию. Действительно, сейчас картина диаметрально противоположная — один соискатель может выбрать одну из шести свободных вакансий.

Не могу сказать, что мало компетентных кадров. Как я уже говорил, только через службу занятости мы обучаем почти 7 тыс. человек ежегодно, и это плюс к тем, кого готовит система профессионального образования.

Сейчас очевидна другая тенденция — это возможность человека выбирать одну и ту же вакансию у разных работодателей, так называе­мая конкурентность вакансий. Естественно, соискатель выбирает для себя наиболее «простые» или «выгодные» вакансии. Поэтому есть проблема высокого оборота кадров, а работодателям приходится конкурировать за работников.

Что касается базовой профессиональной подготовки, Министерство образования и науки Пермского края перестроило подготовку кадров по рабочим специальностям полностью под потребности региональной экономики. Работодатели должны чётко понимать, какое образовательное учреждение готовит специалистов их профиля, и уже сейчас вести работу по резервированию кадрового потенциала, в том числе за счёт договоров целевого обучения, организации практики, трудоустройства молодёжи с обеспечением наставника. И, конечно, популяризация рабочих профессий тоже крайне важна.

Этим летом мы также впервые провели Всероссийскую ярмарку трудоустройства — новый федеральный проект, когда в определённый день во всей стране проходит презентация работодателей. Это площадка для встречи соискателя и работодателя во всех сферах. Мы пригласили на ярмарку 156 работодателей прио­ритетных отраслей. За день событие посетили почти 12,5 тыс. пермяков. Новый формат получил хороший отклик среди жителей региона, поэтому теперь мы на постоянной основе проводим подобные встречи на площадке торговых центров и во время массовых мероприятий. В 2024 году снова проведём и Всероссийскую ярмарку трудо­устройства — в апреле и июне.

— Какие ещё меры предпринимают сего­дня на федеральном и региональном уровнях, чтобы уменьшить кадровый дефицит? Как следует действовать самим компаниям, чтобы не просто как можно скорее закрыть вакансию, а найти действительно подходящего специалиста и удержать его?

— Высокая конкурентность вакансий будет сохраняться. Чтобы на них откликались, работодателям придётся поднимать уровень зарплат, увеличивать социальные гарантии своим работникам, создавать нормальные условия труда. Если работодатель не готов вкладываться в привлекательность вакансии, не надо ждать, что и так придут, — не придут.

При подборе кадров предприятиям придётся выходить из привычной «зоны комфорта». Раньше люди шли в кадровую службу, оставляли резюме, кадровики выбирали, кого-то приглашали, кого-то нет, чьи-то резюме отправляли в «резерв». Сейчас нужен другой формат — работа в «полях», в отдалённых территориях и даже в других регионах, где уровень зарплат ниже. Пермский край имеет конкурентные преимущества по уровню денежных доходов относительно 53 субъектов РФ, а по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы — относительно 50 субъектов. Это тоже должно работать на привлечение трудового ресурса в регион.

Мы со стороны министерства помогаем искать альтернативные источники трудового ресурса. Инструментов сейчас существует несколько. Это привлечение иностранных работников, переселение соотечественников из-за рубежа, привлечение к труду граждан с ограничениями по здоровью при создании им соответствующих условий, работа с нашими вахтовиками, которые трудоустраиваются в другие регионы, а могут работать и получать ту же зарплату здесь, работа с теми, кто трудится нелегально. При определённых условиях к труду могут привлекаться также граждане, отбывающие наказания, или осуждённые без изоляции.

Со стороны службы занятости продолжаем реализацию программ ускоренного профессионального обучения и переподготовки под запросы рынка труда. Более 200 программ размещены на портале «Работа России» для подачи заявки на обучение. Программа сохраняет свою востребованность среди женщин с детьми, граждан предпенсионного возраста, безработных. Будет продолжена и программа господдержки по социальному контракту для малоимущих граждан, трудоустроившихся или открывших собственное дело. Работодателям будет доступна программа софинансирования расходов на трудоустройство молодёжи и неработающих граждан. В этом году через Социальный фонд России работодатели получили поддержку для трудоустройства 1434 работников из этих категорий.

— Будет ли способствовать выполнению этих задач модернизация службы занятости, которая проведена в этом году по федеральному проекту Минтруда РФ?

— Процесс преобразования служб занятости длится уже пять лет, поэтому к запуску проекта мы были в высокой степени готовности. Мы совпали в идеологии и понимании задач службы с Минтрудом России и получили из федерального бюджета существенную поддержку в объёме 269 млн руб. на приведение инфраструктуры службы в современный вид, создание комфортных условий для соискателей и работодателей.

Теперь в каждом филиале службы есть место для самостоятельной работы на интернет-

ресурсах по поиску вакансий, обустроены пространства для встреч, переговоров и индивидуальной работы с соискателями. Там, где это было возможно, организовали работу службы в формате единого центра государственных услуг, разместив её вместе с МФЦ «Мои документы» и социальными службами, чтобы граждане могли в одном месте решить максимальное количество вопросов. Сейчас в регионе работают 17 таких центров, в планах на следующий год — открыть ещё три, в Суксуне, Кудымкаре и Орджоникидзевском районе Перми. В территориях, где нет возможности «съехаться», офисы всех служб располагаются очень близко друг к другу. Думаю, сегодня можно с уверенностью сказать о завершении ребрендинга службы в современный кадровый центр, где адресно помогают всем участникам рынка труда.

Кроме того, в Перми скоро появится новый современный офис кадрового центра «Работа России» на ул. Монастырской, 2б. Сейчас мы завершаем работы по его ремонту и оснащению. Центр будет работать для всех жителей региона, на его площадке будут постоянно проходить тренинги, лекции, мастер-классы для соискателей, встречи с работодателями.

— Как вы считаете, здоровьесбережение работников — приоритет для работодателя?

— Конечно, это приоритетная задача. Соблюдение прав участников трудового процесса, в том числе своевременная выплата зарплаты и её индексация, обеспечение безопасных условий труда, создание расширенного пакета социальных гарантий, — вопросы, которые тоже будет администрировать наше министерство со следующего года. Ожидаем, что совместная работа с работодателями по сохранению жизни и здоровья работников, профилактика профессиональных заболеваний и производственных травм позволит увеличить число привлекаемых на производство жителей края.

Мы также рассчитываем на продолжение выстроенной в крае системы взаимодействия с профсоюзами. В рамках социального партнёрства с Пермским крайсовпрофом и Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» на территории края действует трёхстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений. Важная составляющая деятельности сторон социального партнёрства — отсутствие коллективных трудовых споров в регионе на протяжении последних лет.

— Как сейчас обстоит ситуация с нелегальной занятостью? Какие меры планируете применять для её снижения?

— Это крайне важное направление, о котором раньше все знали, но как с ним работать, не говорили. Следующий, 2024 год станет стартовым в реализации политики снижения неформальной занятости. Впервые это понятие закрепляется в новой редакции Закона о занятости, устанавливается полномочие регионов по созданию специальных межведомственных комиссий, в которые налоговые органы будут передавать сведения, в том числе составляющие налоговую тайну, для анализа и отработки. Кроме того, задачей межведомственной комиссии будет анализ и оценка данных о неработающих получателях медицинской помощи по полису ОМС. По данным мониторинга Минтруда России, сегодня в Пермском крае почти 100 тыс. человек, получающих помощь по полису ОМС, не имеют сведений о занятости. Что это значит? Что работающее население вынуждено покрывать расходы за недобросовестных работодателей.

Следует сказать, что у нас в крае такая межведомственная комиссия уже есть, однако всех этих полномочий у неё раньше не было. Поэтому для нас следующий год будет новым и в плане выстраивания схемы взаимодействия для снижения неформальной занятости, легализации трудовых отношений.

Работодателям, которые привлекают работников без оформления трудовых отношений и не хотят нести дополнительные расходы на социальные гарантии, следует задуматься, так как конкуренция за трудовой ресурс высокая. Трудовой договор, социальные гарантии — это тоже инструмент закрепления кадров.

— Можете дать небольшой прогноз на 2024 год, как будет развиваться ситуация на рынке труда? Какие тенденции усилятся, а какие, возможно, ослабнут?

— Спрос со стороны работодателей сохранится, будет иметь место «перекупка» трудового ресурса. И здесь важно думать над программами сохранения и удержания работников. Усилится тенденция «резервирования» работодателями потенциального трудового ресурса в системе профессионального образования: заключение целевых договоров, организация практик и стажировок, трудоустройство до окончания учебного заведения.

За счёт открытого рынка вакансий продолжит набирать популярность самостоятельное трудоустройство. Обращение в службу занятости будет преимущественно со стороны тех, кто действительно нуждается в помощи.

Возможно, расширится география привлекаемых иностранных работников. Сохранится востребованность трудовых мигрантов.

Приоритетной задачей участников рынка труда станет открытость, согласованность действий в условиях конкурентной борьбы за трудовой ресурс. А понятие «безработица» точно уйдёт из нашего обихода.

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