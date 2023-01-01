Полина Путякова журналист Творчество как бизнес Вклад креативных индустрий в экономику региона растёт Поделиться Твитнуть

На протяжении последнего десятилетия в мире отмечается рост доли креативных индустрий в экономике: их показатели растут в три—пять раз быстрее, чем в других отраслях, а их вклад в мировую экономику составляет около 3%. Этот сектор постепенно становится двигателем экономического развития территорий и стран. «Исходя из опыта мировых городов, потенциал креативных индустрий может в максимуме достигать до 9—10%», — говорит ведущий эксперт Института статистических исследований и экономики знаний Виктория Боос.

Российский показатель ещё выше, чем среднемировой. Старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ, руководитель онлайн-школы «УЧУ ЧПУ» Екатерина Леденцова приводит данные Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласно которым в 2021 году креативные индустрии обеспечивали 4,87% ВВП.

«Сегодня к креативным индустриям относят следующие виды деятельности: использование историко-культурного наследия (народно-художественные промыслы и ремёсла, музейная деятельность), создание и использование произведений литературы и искусства, использование информационно-телекоммуникационных технологий, прикладное творчество (создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектура, гастрономия)», — уточняет старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова.

В этих секторах экономики в России работает около 760 тыс. юридических лиц с общим объёмом выручки более 12,6 трлн руб., а число занятых превышает более 1,5 млн человек. Оценка АСИ показывает, что доля сектора превышает показатель здравоохранения и социальных услуг в ВВП РФ (4,2%) и сельского хозяйства (4%).

В целом доля креативных индустрий в ВВП РФ характерна скорее для развитых, чем для развивающихся экономик, делают вывод в АСИ. Она существенно выше среднемировой и сопоставима с показателем США (он составляет 4,5%).

Эффективный регион

От региона к региону уровень развития креа­тивных индустрий отличается весьма значительно. Свежий рейтинг креативных регионов развития, составленный Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ (ЦМИЧП НИУ ВШЭ), позволяет оценить уровень развития креативных индустрий в субъектах Федерации.

На основании оценок по 12 укрупнённым показателям каждый регион отнесён к одной из четырёх групп с различными паттернами и условиями развития креативных индустрий: «лидеры», «эволюционные», «эффективные» и «догоняющие». Пермский край попал в число «эффективных» — это регионы, которые при умеренном потенциале показывают результаты развития креативных индустрий выше средних по стране. По значению интегрального индекса развития креативных индустрий Пермский край находится на 46-м месте из 85. Авторы рейтинга отмечают полное отсутствие в регионе специализированной нормативной правовой базы и слабое участие Пермского края в профильных федеральных проектах.

Лидерами по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Калининградская, Новосибирская, Костромская, Ярославская, Ульяновская области, Республика Татарстан, Свердловская и Московская области. В АСИ предлагают также сопоставлять этот показатель с долей занятых в секторе. Если его доля в ВРП выше доли занятых, то сектор производит продукт с высокой добавленной стоимостью. Однако таких регионов мало и Пермский край к ним не относится. В нашем регионе на долю креативных индустрий, по данным АСИ, приходится 3,5% валового регионального продукта, при этом сектор обеспечивает 8,5% всех рабочих мест, то есть даёт работу 20,6 тыс. человек.

Есть и другие метрики: в Пермском крае в отраслях, относящихся к креативным индустриям, зарегистрировано 11,7 тыс. организаций, или 3,5% от их общего количества. Их суммарная годовая выручка равна 72,9 млрд руб., или 2,5% суммарной выручки всех организаций региона. Тот факт, что численность жителей Прикамья, занятых в творческих профессиях, на протяжении последних пяти лет увеличивалась, в ЦМИЧП НИУ ВШЭ считают косвенным признаком ускоренного развития креативных индустрий в регионе.

Впрочем, высокая доля креативных индустрий в Пермском крае, как и в РФ в целом, связана с высокой развитостью IT-технологий. Доля IT в креативных индустриях составляет 60% — такую оценку дала руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова на форуме «Дни пермского бизнеса» в прошлом году. В целом по России АСИ оценивает вклад сферы разработки программного обеспечения в ВВП, производимый креативным сектором, в 47%.

Мал мала меньше

Бизнес в сфере креативных индустрий имеет свои особенности. В частности, в Прикамье большинство (63%) представителей отрасли — это индивидуальные предприниматели, ещё 36% — микропредприятия. В ряде отраслей доля ИП ещё выше: фотография (85%), музыка (81%), мода и дизайн (75%). Такие данные привела Анна Быкова на форуме «Дни пермского бизнеса».

Однако цифры зарегистрированных ИП могут быть выше реально действующих. Многие творческие люди, как минимум те, кто работает с визуалом, ищут для себя постоянное место работы, структуру, где можно будет стабильно получать зарплату, говорит руководитель студии анимационного дизайна Lakota Михаил Могильников. Это либо студии, либо дизайнерские сообщества и так далее. По его словам, в чистом виде предпринимательство в дизайне в Перми мало представлено.

Одна из причин — уровень экономического риска в отрасли. «Наиболее маржинальная креа­тивная продукция — игры и блокбастеры, и их производство сопряжено с высоким уровнем риска в связи с влиянием на их успех непредсказуемых трендов потребительского поведения», — рассказывает Виктория Боос. Также для этих сложных креативных продуктов характерны долгий производственный цикл, высокая инвестиционная ёмкость, поэтому без заёмного финансирования здесь не обойтись.

Следующая по своей экономической мощи и маржинальности индустрия — мода — может существовать и в менее бюджетных форматах и отличается большей гибкостью, но и здесь коммерческий успех требует больших вложений и рискован.

Отголоски революции

В целом наибольший потенциал в Пермском крае есть у креативных отраслей, связанных с современным искусством, считает Виктория Боос. Например, реклама, мода и брендинг с арт-составляющей. «Пермская культурная революция не могла не оставить следа, его нужно уметь видеть. Второй приоритет (не по важности, а по очевидности) — дальнейшее развитие IT и переход от участия в чужих продуктах к своим брендам и полному циклу», — говорит она.

Эксперты высоко оценивают потенциал развития креативных индустрий в Пермском крае, причём не вопреки, а благодаря промышленной специализации региона. «Как раз индустриальный регион с высокой средней заработной платой, с большой численностью благополучного, трудоустроенного населения и детей — самая благоприятная среда для развития креативной индустрии. Когда человек сыт, трудоустроен, живёт в благополучном районе, — после «хлеба» ему хочется «зрелищ», — говорит Юлия Стародумова.

Эксперт приводит оценку Анны Быковой, согласно которой к 2030 году занятость в сфере креатива в Пермском крае должна удвоиться и достигнуть 15%. Среди приоритетных отраслей руководитель краевого Агентства МСП назвала разработку ПО и компьютерных игр, моду, дизайн (в том числе промышленный), кино и анимацию, а также народные художественные промыслы.

О потенциале — но одновременно и о сложностях развития отрасли — говорит и заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма ПГИК Павел Ширинкин. «В сфере культуры и туризма явно нет баланса спроса и предложения. Спрос достаточно большой, а предложение слабое. Не знаем, что хочет потенциальный клиент, не умеем предлагать, не умеем организовывать и так далее, то есть нормального качественного предложения в виде культурного продукта нет. В целом динамика сектора в последние годы очень неплохая, но она недостаточна для удовлетворения растущего спроса», — считает он.

Однако сектор креативных индустрий разнороден, и от направления к направлению ситуация отличается. Например, в дизайне всё иначе. «Дизайн — это сервисная сфера по отношению к производству товаров и услуг, и, соответственно, вопрос не в том, как развивается креативная индустрия, а в том, как развивается бизнес-среда, которую она обслуживает. Если она растёт, то и спрос будет, если нет — то нет», — рассказывает Михаил Могильников.

Виктория Боос отмечает, что в отдельных индустриях явно существует перепроизводство контента (сериалы, креативная реклама), а в других — недостаток качественных предложений и эффективных компаний (архитектура, IT). Эксперт отмечает, что сейчас мы находимся скорее в ситуации дефицита из-за ограниченного доступа к иностранным брендам и медиа­продукции. Но глобальные тренды таковы, что всё больше и больше людей хотят перейти из индустриального сектора в постиндустриальный, и в конечном итоге эти ниши будут заполнены.

Творческое импортозамещение

Своеобразный импульс к развитию креативных индустрий в Пермском крае дала пандемия, говорит Михаил Могильников. Головные офисы многих компаний-заказчиков расположены в столицах, поэтому раньше представители креативных индустрий часто переезжали ради возможности профессионального развития. Но сейчас объёмы работы перетекают оттуда в регионы в формате «удалёнки». Появился способ оставаться здесь, работая на студии или агентства финансовых центров страны.

Неоднозначные последствия для креативных индустрий имело и начало СВО. С одной стороны, произошло снижение спроса, говорит Михаил Могильников: «В период кризиса, как известно, отдел маркетинга разгоняют одним из первых, и это напрямую коснулось отрасли дизайна. Наши взаимоотношения встали на паузу, и только в этом году спрос начал восстанавливаться. Кроме того, большое количество заказчиков ушли из России, в частности из сектора IT».

С другой стороны, уход из России западных компаний дал толчок к импортозамещению в этом секторе. Масштабы этого процесса значительны: до 2022 года 80% товаров и услуг в сфере креативных индустрий были продуктами иностранных компаний, считают в АСИ. По всей видимости, один из трендов креативных индустрий на ближайшие годы — их замещение. Также преимущества получила туристическая отрасль, напоминает Павел Ширинкин. Среди других направлений импортозамещения — разработка ПО и игр.

Государственный интерес

Безусловным фактором развития сектора креативных индустрий является госполитика: в последние годы власть уделяет ей много внимания, а мировая практика показывает, что это может дать хороший эффект.

В России до сих пор понятие и состав креа­тивных индустрий в правовом поле не были определены. В настоящее время в Госдуме разрабатывается закон о развитии креативных индустрий, который вскоре планируется внести на рассмотрение депутатов. Отсутствие базового для отрасли закона, безусловно, тормозило развитие сектора, уверена Виктория Боос. «Документ сможет легитимизировать финансовую поддержку креативного сектора в регио­нах. Пока без риска для себя осуществлять её чиновникам сложно. Проект закона выглядит достаточно прогрессивным, стоит отметить даже отдельное упоминание там VR- и AR-индустрии, а также пока довольно лояльные требования к периодичности сдачи отчётности представителями креативных индустрий», — считает эксперт.

По мнению Юлии Стародумовой, внимание законотворцев к сфере креативных индустрий может говорить только о том, что отрасль достаточно выросла, стала заметной, значимой, дающей достаточное количество рабочих мест и отчислений в бюджет. В целом законодательная определённость сделает рынок креативных индустрий прозрачным, будет стимулировать выход из тени предпринимателей, ведущих сейчас свою деятельность без регистрации ИП или самозанятого. И, с одной стороны, к отрасли теперь будет пристальное внимание и преду­смотрены меры регулирования, а с другой стороны, будут охвачены все компании и разработаны меры поддержки.

К 2030 году долю креативных индустрий в России планируется увеличить до 6% — такая цель заложена в Концепции развития креативных индустрий, утверждённой в прошлом году. А в конце ноября АСИ представило региональный стандарт развития креативных индустрий — документ, на который могут опираться регионы при выработке своей политики в этой сфере. В него входит 12 пунктов, среди которых — формирование сообщества креативных индустрий, системы подготовки кадров, разработка региональных мер поддержки таких индустрий, повышение спроса на продукты, поддержка экспорта, привлечение креативного человеческого капитала.

Региональный вопрос

В отличие от других регионов, в Пермском крае пока не существует единой профильной властной структуры по развитию креативных индустрий, нет и крупного специализированного физического места притяжения представителей сектора.

Среди мер организационной поддержки Екатерина Леденцова называет технопарки, поскольку они стимулируют рост IT-отрасли, научные объединения и кластеры, например, инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника», инновационный центр «Мозгово» при ПГНИУ, промышленный «Фармацевтический кластер» и другие, которые способствуют росту научных исследований и разработок.

В то же время за пределами инноваций и науки ощущается дефицит господдержки креативных индустрий. По словам Юлии Стародумовой, даже в сравнении с соседней Свердловской областью в Пермском крае проводится достаточное количество маркетов, фестивалей, форумов, конференций, где предприниматели могут как представлять свою продукцию, так и сами быть участниками.

Однако о нехватке единого места притяжения на прошедшей в Перми в августе Российской креативной неделе говорили представители IT, эту же проблему отмечает и Михаил Могильников: «Мы сами организовывали мероприятие для дизайнеров и долго искали площадку, это было настоящей проблемой. В креативных индустриях многое определяется контактами и социальным капиталом, люди — это главный ресурс, поэтому отсутствие постоянно действующей площадки — это по-настоящему тормозящий фактор». Эксперт отмечает, что важно также, чтобы это была нейтральная площадка, пользование которой ни к чему бы не обязывало.

Екатерина Леденцова отмечает, что сейчас в доработке находится концепция кластера «Станция культуры завода Шпагина», который в будущем сможет стать центром притяжения для креативных индустрий.

Важен и единый специализированный центр поддержки, которого пока в регионе тоже нет. В частности, он мог бы отбирать, аккумулировать и публиковать информацию о мерах господдержки. Пока нет единого источника этой информации, например, списка грантов, конкурсов по месяцам — они фактически малодоступны, говорит Михаил Могильников. Тут же была бы важна методическая помощь по участию в конкурсах, в частности по подготовке документов.

Ситуация отсутствия уполномоченного органа в сфере креативных индустрий характерна на только для Перми — в России можно насчитать всего порядка 10 регионов, где полномочия в креативном секторе чётко разграничены, говорит Виктория Боос. «На мой взгляд, здесь важны два момента: заинтересованность в развитии креативных индустрий, транслируемая первыми лицами регионов, и запуск единой точки сборки креативных политик. Такой точкой сборки может быть не только министерство, но и корпорация развития или отдельное агентство или даже кластер. Важна его активность и наличие ресурсов», — заключает эксперт.

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