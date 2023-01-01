Важен каждый дом В Пермском крае успешно реализуется программа догазификации Поделиться Твитнуть

Пуск газа в микрорайоне Куйбышевский посёлок в Перми состоялся с участием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

Недавно пермские газовики зафиксировали достижение важного показателя. По состоянию на 1 декабря 2023 года количество абонентов — физических лиц, с которыми поставщик газа «Газпром межрегионгаз Пермь» заключил договоры поставки газа, достигло 800 тыс. В соответствии с этими договорами природным газом пользуются около 2 млн жителей Пермского края. Прирост потребителей в последние годы обеспечен реализацией в регионе программы догазификации.

Вместе со страной

В начале ноября члены правления, начальники департаментов ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ Группы «Газпром межрегионгаз» в рамках Петербургского международного газового форума.

Отдельное внимание было уделено догазификации. Масштабы по стране поражают. На совещании отмечено улучшение динамики подключений домов к газовым сетям: прирост с начала 2023 года составил 172,2 тыс. подключений, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. К настоящему времени жители 400 тыс. домовладений уже пользуются сетевым природным топливом.

В общей сложности в регионах РФ заключено более 1 млн договоров на догазификацию, из которых 750 тыс. исполнено. Пермский край является одним из лидеров в стране по темпам догазификации.

«В целом потенциал программы в регионе превышает 117 тыс. домовладений. Совместно с правительством Пермского края, муниципалитетами мы ведём большую работу по газификации новых населённых пунктов и создаём для каждого жителя возможности подключения к сетевому газу», — отмечает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Всего благодаря мероприятиям программы в Прикамье газ подан в 12,5 тыс. домовладений.

Что немаловажно, в Пермском крае развита комплексная поддержка граждан, и это способствует успешной реализации программы догазификации. Как известно, в рамках программы сетевой газ подводится к границам земельного участка. Но в Пермском крае по инициативе руководства региона пошли ещё дальше — субсидируют работы внутри участка, благодаря чему совершенно бесплатно для жителей труба подводится прямо к фасаду дома. Соответствующий регламент был разработан краевым правительством в марте 2022 года. Эта мера экономит затраты жителей и сокращает сроки пуска газа.

Кроме того, в регионе постановлением правительства закреплён порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков. Этот вид поддержки распространяется на льготные категории граждан, которые заключили договор на догазификацию после 31 декабря 2022 года. Размер субсидии равен размеру затрат на покупку и установку газо­использующего оборудования и на строительство газопровода внутри участка и домовладения, но не более 100 тыс. руб. Право на получение субсидии имеют проживающие на территории Пермского края собственники домовладений, которые относятся к следующим льготным категориям: участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; многодетные и малоимущие семьи.

«В этом году в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Путиным, мы одними из первых в стране увеличили предельный размер субсидий на компенсацию расходов при подключении газа. Для льготных категорий граждан она составила 100 тыс. руб. Также Пермский край — в числе первых в стране в части бесплатного подвода газопроводов до фасадов домов, а не до границы участка», — говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ходе недавнего визита в Прикамье успехи края в части реализации программы догазификации отмечал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. «В регионе для всех категорий граждан действует компенсация затрат на строительство сетей в границах участков, а отдельные категории могут покрыть субсидией покупку и установку оборудования. Такая комплексная поддержка позволяет рассчитывать на успешную реализацию программы догазификации в Пермском крае», — сказал Сергей Густов.

Всё амбициознее

Развитие догазификации идёт в одной связке с реа­лизацией в регионе программы развития газификации и газоснабжения на 2021—2025 годы.

Программа, подписанная в 2020 году ПАО «Газпром» и администрацией Пермского края, с тех пор несколько раз корректировалась в сторону увеличения количества объектов газификации. На сегодня программой предусмотрено строительство 55 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 1,18 тыс. км и 1,62 тыс. км распределительных газопроводов в 210 населённых пунктах. Также запланировано перевооружение и реконструкция 11 ГРС.

По результатам реализации мероприятий, преду­смотренных Программой развития, будут созданы условия для газификации 34 866 домовладений и 143 котельных.

Одним из самых масштабных проектов станет строительство газопровода высокого давления ГРС «Соликамск» — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — с. Губдор — д. Нижняя Язьва — п. Берёзовая Старица — с. Серёгово. Этот межпоселковый газопровод протяжённостью 205 км станет одним из самых крупных проектов по газификации, который реализуется на территории Пермского края. Его строительство позволит газифицировать 14 населённых пунктов в Чердынском и Красновишерском городских округах. Таким образом сетевой газ впервые придёт на северные территории региона, доступ к ресурсу получат 10,1 тыс. домовладений и 38 котельных.

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