Вениамин Леновских Под знаком плюс Энергетики «Т Плюс» в уходящем году отметили значимые даты и реализовали социальные проекты в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Уходящий 2023 год в краевой столице прошёл с ориентиром на главное событие — 300-летний юбилей Перми. Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» внесли свою лепту в готовность нашего города к празднованию важной даты. Например, летняя ремонтная программа исключала раскопки на центральных улицах. Всего в ходе подготовки к зиме тепловики заменили 22 км тепломагистралей на улицах Баумана, Шахтёрской, Запорожской, Чкалова, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города — на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др. Избежать дефицита обновлённых трубопроводов помогла предусмотрительность: действуя на опережение, теплоэнергетики в течение последних трёх-четырёх лет обновили порядка 200 км городских трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Поэтому на праздничной программе обеспечение готовности Перми к зиме никак не отразилось.

Круглая дата

Символично, что именно в 2023 году 65-летний юбилей отметили Пермские тепловые сети (ПТС) — теп­лофикационное предприятие Перми и Краснокамска. Компания обеспечивает подачу отопления и горячей воды жителям двух городов, обслуживая свыше 2 тыс. трубопроводов, 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 ЦТП. Первые тепломагистрали в Перми были проложены в 1958 году. В годы начала массовой городской застройки именно ПТС выступили инициатором возведения теплоисточников в Свердловском и Мотовилихинском районах. Эти меры дали возможность развернуть в городе промышленное и гражданское строительство ускоренными темпами. В 1972 году в контур теплоснабжения энергокомпании вошёл город Краснокамск. В 1980-е прошла теплофикация жилого фонда Кировского и Орджоникидзевского районов, которые сейчас обслуживаются подразделениями ПТС.

За годы становления предприятия в Пермских тепловых сетях созданы все основные подразделения: служба ремонтов, производственно-технический отдел, оперативно-диспетчерская служба, химическая служба. В компании поступательно внедряются новые технологии, увеличивается запас прочности теплосетевого комплекса и развиваются традиции передачи опыта от ветеранов отрасли молодым специалистам.

В настоящее время Пермские тепловые сети — современное теплофикационное предприятие, работающее в составе Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Компания имеет высокий уровень цифровизации и ориентирована на обновление тепловых сетей в крае­вой столице и Краснокамском городском округе. Специалисты ПТС в круглосуточном режиме без выходных обслуживают 2056 км теплосетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций, а также 372 центральных тепловых пункта. Работа ведётся во всех районах Перми, на обоих берегах Камы.

Заслуженная награда

Вовлечённость сотрудников Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в создание комфортных условий жизни населения региона была отмечена специальным памятным знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми». Награда за значительный вклад в социально-экономическое развитие краевой столицы учреждена к 300-летию города и вручена теплоэнергетикам по распоряжению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Сегодня каждый житель мегаполиса понимает значение для повседневной жизни таких коммунальных ресурсов, как отопление и горячая вода. В Перми «Т Плюс» отвечает за работу теплоисточников: пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14, а также водогрейных котельных ВК-2 и ВК-3. Надёжная работа объектов теп­лосетевой инфраструктуры позволяет бесперебойно подавать тепло и горячую воду в социально-культурные учреждения и дома жителей. Всего на предприятии трудится свыше 3700 человек.

Помощь делами

Помимо основной деятельности, в уходящем году сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в донорской акции «Мы с тобой одной крови». 152 энергетика сдали 68 литров крови, пополнив запас медицинских учреждений Пермского края. В числе доноров — топ-менеджеры компании. В компании считают донорство возможностью сделать вклад в выздоровление людей и спасение жизней.

Ещё одним вкладом в развитие региона стали высадки зелёных насаждений в рамках акции «Деревья — городам Т Плюс» в Пермском районе и городе Лысьве. В Юго-Камском лесничестве сотрудники «Т Плюс» высадили 5,6 тыс. саженцев елей. Благодаря усилиям энергетиков обновится лесной массив хвойных пород в Прикамье. Общее число лесных высадок по Пермскому краю в 2023 году в ходе экопроекта составило 49,5 тыс. елей.

Тем временем в Лысьве компания высадила 50 сосен-крупномеров в рекреационной зоне на городской набережной. В экоакции участвовали школьники, представители городской администрации и сотрудники Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Крупномеры предварительно выращиваются в питомнике и высаживаются в грунт уже во взрослом состоянии высотой от 3 м. Таким образом, такой вид озеленения наиболее эффективен в городской черте. Как отмечают в компании, природа Пермского края является таким же важным ресурсом, как и теплоэнергия, и в «Т Плюс» максимально заинтересованы в сохранении и приумножении этого потенциала.

Почти рождественская история произошла в конце ноября на производственной территории Пермской ТЭЦ-9, откуда были спасены лебеди, не успевшие улететь на зимовку. Молодые лебеди-шипуны не успели встать на крыло и остались на территории шламовых полей. Их родители и братья улетели в тёплые края, а молодняк оказался в центре пруда у станции. На открытом безводном пространстве птицам грозила гибель от лис и бродячих собак, их также ждала голодная смерть. Для проведения спасательной операции были вызваны специалисты Пермской краевой службы спасения. Спасатели выловили птиц сетью и передали орнитологам. Теперь им предстоит зимовать на незамерзающем пруду в Добрянке.

Уличные картины

В 2023 году 12 центральных тепловых пунктов в различных районах Перми были оформлены граффити — картинами, которые создают уличные художники — как профессионалы, так и любители. Основной тематикой стало празднование 300-летия Перми и 65-летия Пермских тепловых сетей. Например, в Кировском районе Перми появился пермский символ — медведь, автор работы — современный художник Макс Weer (Вир). Мурманские художники Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова оформили тепловой пункт в микрорайоне Островском динамической композицией «Пермь, вперёд!». Авторы использовали узнаваемые образы нашего города: «Счастье не за горами», река Кама, а также индустриально-промышленный мотив (трубопроводы).

Лидером по числу созданных граффити стал пермский художник-граффитист Иван Махомет. Им на стенах ЦТП в Мотовилихинском районе Перми нарисованы «теплокоты», несущие в дома горожан тепло и комфорт. Также Махомет создал дилогию работ возле парка культуры и отдыха им. М. Горького, посвящённую образам советского писателя.

Развивая традиции

15 декабря в Перми состоялась презентация социо­культурного проекта «Тёплые сказки» — уникальной книги, в которую вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия компании. Многие из сказок никогда не издавались. Презентация прошла в городской детской библиотеке им. Воробьёва. Каждая сказка изложена в книге на русском языке и на языке народа, к которому она относится. Книга включает произведения на коми-пермяцком, чувашском, удмуртском, эрзянском, русском и других языках. Проект реализован в рамках ESG-стратегии Группы «Т Плюс», которая нацелена на достижение целей устойчивого развития в части экологической, социальной и управленческой деятельности компании. «Мы работаем в 16 регионах, где есть свои культура и традиции. Для «Т Плюс» важно сохранить эти особенности, а также поделиться красотой и богатством этой самобытности. «Тёплые сказки» — новое направление в рамках ESG-стратегии», — поделился генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.