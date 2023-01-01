Екатерина Артёмова Праздник к ним приходит Пермские компании возвращаются к проведению новогодних корпоративов Поделиться Твитнуть

В этом году провести корпоративы в декабре планируют 59% российских компаний, что на 12% больше, чем в 2022 году, сообщает сервис SuperJob. Пермские компании, по словам участников event-рынка, следуют общероссийским тенденциям и в этом году после нескольких лет затишья вновь активно организуют праздничные мероприятия для своих сотрудников.

Соскучились по веселью

Спрос на организацию новогодних корпоративов, как и показывают опросы, действительно увеличился по сравнению с прошлым годом, подтверждает коммерческий директор агентства событий «Ежевика» Лолита Гасица. «До этого был достаточно долгий перерыв. Сначала два года ковидных ограничений, затем изменение внешнеполитической ситуации, на фоне которого настроение у большинства компаний было не праздничное. Однако спустя три года людям очень хочется положительных эмоций, и компании вновь готовы организовать для сотрудников яркие мероприятия», — констатирует Лолита Гасица.

Основательница кейтеринговой компании Shumkova.catering Любовь Шумкова также отмечает рост интереса к праздничным мероприятиям. «Видимо, все настолько «наголодались», что сейчас проявляют даже большую активность, чем до ковида. Бизнес вкладывает деньги в лояльность сотрудников и щедро угощает их», — говорит она.

О возобновлении «полноценных» корпоративов сообщают и на самих предприятиях. В пресс-службе филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми рассказали, что впервые после трёхлетнего перерыва из-за пандемии коллектив предприятия соберётся на новогодний праздник в кафе. Тема вечера — «Тысяча и одно новогоднее желание». Все гости станут участниками лотереи и смогут выиграть новогодние сувениры. Главным событием торжества станет мюзикл, который поставили сами сотрудники завода.

Другой прикамский филиал «Уралхима» — «Азот» в Березниках — вернулся к многолетней традиции отмечать лучших сотрудников на праздничном мероприятии в ДК им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот». Если в прошлом году и в пандемийные годы награждения проходили на предприятии, то в этом году изменился не только формат, но и механизм выбора лучших сотрудников. «В рамках конкурса были сформированы четыре блока номинаций, соответствующих нашим ценностям: устойчивость, развитие, сотрудничество, безопасность. В итоге на празднике были награждены и лучшие коллективы, которые реализовали инвестиционные проекты, и люди, которые внесли наибольший вклад в развитие предприятия», — поделились в филиале.

Новый год, старые форматы

Несмотря на небольшие обновления праздничной программы, в целом в пермских компаниях придерживаются уже устоявшихся за многие годы концепций и организуют мероприятия по привычному сценарию.

Так, руководство Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) в конце последнего в этом году рабочего дня, как обычно, проведёт для сотрудников торжественный ужин.

В ПАО «Пермэнергосбыт» корпоратив пройдёт в традиционном формате новогоднего банкета с награждением наиболее отличившихся сотрудников, интерактивными конкурсами и живой музыкой. «У нас в первую очередь не новогодний корпоратив, а профессиональный праздник, День энергетика 22 декабря, подведение итогов года. А энергетики — люди по-хорошему консервативные. Мы даже зал для торжества выбираем каждый год один и тот же, недалеко от здания управления компании. В общих рамках формат вечера не меняется, а вот тематические сценарии могут быть самыми разными. Но в любом случае скромно, почти по-семейному — словом, как любят все наши сотрудники», — сообщили в компании.

По словам Лолиты Гасицы, общие тренды новогодних корпоративов не меняются уже очень давно: как правило, это мероприятия без жёстких формальных рамок и интеллектуальных игр, с лёгкой развлекательной программой и угощениями.

Любовь Шумкова вспоминает, что в прошлом году формат новогодних банкетов ощутимо отличался от привычного. «Тогда многие корпоративы носили не развлекательный, а информационно-просветительский характер. Например, как-то мы участвовали в организации банкета, на который руководство компании приглашало финансового консультанта, чтобы он дал сотрудникам некую опору на будущий год. В этом году, видимо, немного «отлегло» и все вернулись к развлекательному контенту», — делится наблюдениями основательница Shumkova.catering.

Тем не менее не все готовы устраивать банкеты. В ряде крупных компаний региона сообщили, что не будут проводить корпоративы. На некоторых предприятиях отказались давать комментарии по этому поводу. Также уже второй год подряд отменяет корпоративы для сотрудников руководство администрации Перми.

Директор КРМЗ, председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов поясняет, что по-прежнему сохраняется общая рекомендация не проводить пышных торжеств, поэтому некоторые структуры стараются отметить Новый год сдержанно либо совсем отказываются от праздника. «На мой взгляд, всё ещё не время проводить масштабные мероприятия и тратить много денег на банкеты. Лучше их направить на помощь тем, кто в ней сейчас нуждается, или на развитие производства. Но и совсем не собирать коллектив мне кажется неправильным, ведь для поддержания корпоративной культуры совместные мероприятия очень важны. Поэтому конкретно наше предприятие выбрало формат спокойного ужина с подведением итогов года», — рассказывает Дмитрий Теплов.

Цена вкуса

Хотя основные тенденции в организации мероприятий практически не меняются, стоимость event-услуг растёт. Новогодний корпоратив «под ключ» в этом году, по оценке Лолиты Гасицы, стоит на 20—30% больше, чем в 2022-м.

В основном рост чека обусловлен удорожанием продуктов. По словам Любови Шумковой, если ранее средняя стоимость кейтеринга составляла 2—3 тыс. руб. на человека, то сегодня уже 4—5 тыс. руб.

Гастрономические предпочтения людей, по словам ресторатора Олега Ощепкова (развивает кафе «Маркс» и «Улитка»), остаются прежними. «На корпоративах, как и в повседневной жизни, есть две основные аудитории. Первая — любители «основательной» еды, которые получают от неё большое удовольствие. Вторая — те, кто даже за праздничным столом едят скромно, стараясь избежать получения лишних калорий. У нас, как и у большинства заведений сегодня, меню построено таким образом, чтобы были блюда и для тех, и для других», — говорит ресторатор.

Любовь Шумкова видит определённые изменения вкусов. «Несколько лет назад были популярны новогодние ёлки в советском стиле, и блюда на таких корпоративах были соответствующие — оливье, сельдь под шубой и так далее. Позже это как-то ушло, люди стали отдавать предпочтение европейской кухне. Сегодня тренд на «русскость» возвращается, люди вновь заказывают холодец и большие пироги, а просекко на столах всё чаще заменяет российское игристое. Предполагаю, что это может быть обусловлено как изменившейся внутренней политикой компаний, так и желанием сэкономить, не покупая подорожавшие зарубежные продукты и алкоголь», — отмечает она.

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