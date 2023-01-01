Алёна Морозова Отремонтируют капитально В Прикамье начнётся реализация программы капитального ремонта, рассчитанная до 2074 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае постановлением краевого правительства утверждена новая программа капитального ремонта. Она рассчитана на период с января 2024 по 2074 год, однако её основные положения уже сегодня работают и приносят результаты.

Константин Долгановский

Прежняя программа капремонта была сформирована в 2014 году, и, как пояснили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в ней был ряд недочётов. Так, программа составлялась без учёта технического состояния домов и со значительным «перекосом» в сроках выполнения работ: на 2018—2020 годы был запланирован ремонт почти 5,5 тыс. домов — это почти половина того, что фонд должен отремонтировать за всё время действия программы. Понятно, что сроки ремонта не выполнялись, что вызывало нарекания и со стороны населения, и со стороны обслуживающих жилищный фонд организаций, и со стороны надзорных органов.

Новая программа, принятая в августе нынешнего года, сформирована с учётом финансовой устойчивости Фонда капитального ремонта, а также данных, полученных в ходе комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов. В программу включено 12 696 домов общей площадью около 37 млн кв. м. Все они были тщательно обследованы, и по каждому конструктивному элементу (фасад, крыша, лифт и т. д.) была установлена степень износа. Эти данные помогли более точно определить очерёдность необходимого ремонта, а в некоторых случаях скорректировать срок. Например, на более ранний срок были перенесены работы по домам №71а на ул. Железнодорожной в Верещагино, №27 на ул. Пятилетки в Березниках, №38 на ул. Мира в Лысьве, №51 на ул. Екатерининской в Перми и по другим адресам.

За девять лет, прошедших с момента создания Фонда капитального ремонта Пермского края, уже отремонтировано порядка 3 тыс. домов, выполнено более 8 тыс. видов работ.

Так, в Барде уже завершён комплексный капремонт 19 домов на центральных улицах: обновлены фасады, крыши и фундаменты, выполнено утепление, все деревянные конструкции обработаны специальным огнебиозащитным составом. Общая площадь отремонтированных строений составляет более 9,5 тыс. кв. м. Все работы ведутся с применением современных технологий и материалов: с помощью новейших оцинкованных профлистов обновляются кровли, при обновлении фасадов домов используются панели на основе базальтовой минеральной ваты, главное преимущество которой состоит в том, что срок службы такого материала — более 30 лет, а теплоизоляция стен благодаря применению минеральной ваты увеличивается на 30%.

В Губахе подрядчики приступили к комплексному ремонту восьми домов в районе сквера Победы. Помимо обновления фасадов, крыш и фундаментов планируется установка в домах индивидуальных тепловых пунктов с общедомовыми приборами учёта. Завершить работы планируется в 2024 году.

В краевой столице объём ремонтных работ в этом году был беспрецедентным: Пермь отмечает юбилей, и городу был сделан обширный «фейслифтинг». Это касается, например, так называемого «гостевого маршрута» — пути следования из аэропорта Большое Савино в центр Перми. К юбилею были радикально обновлены три улицы, которые создают первое впечатление при въезде в город: фасады и крыши зданий, находящихся на шоссе Космонавтов и улицах Локомотивной и Малкова, были отремонтированы и приведены к единому стилю. В будущем году подобная процедура будет проведена на альтернативном «гостевом маршруте» — на улице Мира. У 26 жилых домов будет восстановлен первоначальный, исторический облик. Сейчас Фонд капитального ремонта Прикамья разрабатывает соответствующую проектно-сметную документацию за счёт привлечения внебюджетных средств.

Исторический облик — одно из ключевых понятий современного подхода к формированию городской среды. Проекты капитального ремонта и обновления строительных объектов учитывают не только эстетические и конструктивные моменты, но и историчность. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подтверждал намерение краевых властей привести в нормативное состояние облик как можно большего числа исторических зданий.

Недавно в Березниках подрядная организация приступила к капитальному ремонту многоквартирного дома на ул. Пятилетки, 35. Он известен тем, что здесь жил художник Леонид Старков, который в 1941 году основал первую изостудию в городе и руководил ею на протяжении многих лет. Трёхэтажный дом был построен в 1951 году. В течение двух лет подрядчику предстоит обновить крышу, фасад и фундамент. Проект предполагает восстановление исторического цветового решения и архитектурных худо­жественно-скульптурных элементов фасада здания: карнизов, фризов, колонн, пиляст­ров, сандриков, кронштейнов, обрамления проёмов, различных лепных украшений.

В наступающем году предстоит ремонт одного из самых значимых, можно сказать культовых исторических зданий Прикамья — самого длинного, 26-подъездного, дома в регионе, который располагается в Краснокамске, на ул. Мира, 9. Это тот самый дом, который в городе называют «стопятиквартирным» и в котором расположен городской краеведческий музей вместе с музеем «Коммунальная квартира». Уникальный жилой дом на проспекте Мира был построен 85 лет назад по проекту московского архитектора Петра Мурашко в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Это первый многоквартирный благо­устроенный жилой дом в Краснокамске. Возвели его разновысотным: часть подъездов четырёхэтажная, часть — пятиэтажная. Его своды, лепнина и гипсовые статуи в стенных нишах отсылают к имперскому стилю.

Принципиальная особенность подхода к программе капитального ремонта в Пермском крае — сочетание комплексного и индивидуального подходов к каждому зданию. Новая краевая программа капитального ремонта, согласованная со всеми надзорными органами, отражает реальные потребности жилого фонда в обновлении. Благодаря ремонтным работам преображается внешний облик города, а условия жизни становятся более безопасными и комфортными.

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