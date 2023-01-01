Поддержка медицины Пермский край получил из федерального бюджета дополнительно 533 млн рублей на сферу здравоохранения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российское правительство решило выделить дополнительное финансирование для сферы здравоохранения Пермского края. Регион получил свыше 515 млн руб. в виде трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Это решение обеспечит выплату зарплат медицинскому персоналу, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает жизни, — одна из главных наших задач», — отметил ранее председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также Пермский край получил дополнительные средства для реализации в регионе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Правительство России увеличило финансирование на выплаты для медицинских работников Прикамья на более чем 18 млн руб. Итого регион получил 129 млн руб. из федеральной казны.

Таким способом власти обозначают необходимость в поддержке и развитии сферы здравоохранения, а также важность профессии медицинского работника. Это подчёркивал в майских указах президент России Владимир Путин.

Как сообщили в краевом минздраве, всего в 2022 году в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приняли участие 147 медицинских работников (97 врачей, 50 фельдшеров) при плане 135. В этом году уже трудоустроены 120 человек, в том числе 99 — в учреждения первичного звена. Всего по итогам 2023 года планируется предоставить единовременные выплаты 160 медицинским работникам.

Отметим, что по поручению губернатора Дмитрия Махонина в Пермском крае разработаны дополнительные региональные меры поддержки и стимулирования медицинских работников. Речь идёт о частичной компенсации арендной платы до 10 тыс. руб. ежемесячно фельдшерам и медицинским сёстрам, трудо­устроившимся в учреждения здравоохранения, расположенные в Перми. Также единовременные компенсационные выплаты предоставляются в размере от 1 млн до 2 млн руб. врачам и фельдшерам, работающим в медучреждениях в территориях Прикамья с наиболее низкой обеспеченностью медицинскими кадрами. Средства выплачиваются поверх тех, которые медицинский работник может получить по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В рамках реализации данного постановления по итогам 2022 года трудоустроено 88 медицинских работников: 63 врача и 25 фельдшеров, с которыми заключены договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат. Договоры о частичной компенсации арендной платы в 2022 году заключены с 23 средними медицинскими работниками.

В 2023 году, по состоянию на 1 ноября, договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат заключены с 100 медицинскими работниками (81 врач, 19 фельдшеров).

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