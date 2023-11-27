Алёна Морозова Мосты в будущее В Пермском крае подвели итоги работ по ремонту мостов и путепроводов в рамках нацпроекта за 2023 год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Пермский край второй год подряд системно приводит в порядок мосты и путепроводы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент Российской Федерации.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что федеральный нацпроект имеет большое значение для содержания в нормативном состоянии дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности. «Мы справились с программой 2022 года: отремонтировали 11 мостов в разных муниципалитетах Пермского края. В этом году планы у нас амбициознее — мы уже привели в порядок 19 мостов и путепроводов по всему региону, закончили наш самый длинный объект, который являлся переходящим с прошлого года, — это мост через реку Вишеру. Темпы мы не сбавляем и продолжаем работу в этом направлении. Успешная реализация программы в регионе позволит нам привести в нормативное состояние искусственные сооружения, что благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения», — акцентировал Дмитрий Махонин.

В рамках строительного сезона 2023 года самыми первыми стартовали работы на мосту через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очёр — Верещагино — Сива общей протяжённостью 9,39 м. Поскольку проектом были предусмотрены масштабные работы по устройству новой конструкции, работы начались заблаговременно при минимальном уровне воды. Мост был построен в 1986 году, в 2014 году его впервые капитально отремонтировали. Однако к моменту включения в программу объект вновь требовал обновления. Например, из-за высокой нагрузки на мосту наблюдалось оползание габионных конструкций по правому берегу ручья, а также деформация железобетонных элементов конструкции. Для предотвращения опрокидывания габионов было выполнено устройство поддерживающих элементов.

В июле 2023 года завершились работы на самом длинном мосту программы — на мосту через реку Вишеру, его протяжённость вместе с подходами составляет 709 м. Объект расположен на въезде в посёлок Рябинино и является основной транспортной артерией, связывающей городской округ с центральной частью региона и соседними округами. Мост был построен в 1998 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, в том числе из-за его особенностей — он не только длинный, но ещё и высокий. Работы были начаты в 2022 году подрядчиком ООО «Универсал Строй». В ходе ремонта были заменены некоторые подферменники на опорах, отремонтированы деформационные швы, заменено дорожное полотно и отремонтированы тротуары. На протяжении всего моста были заменены опоры и светильники наружного освещения. Также для соблюдения норм экологической безо­пасности на откосах и возле опор были обустроены локальные очистные сооружения.

В Куединском округе подрядная организация привела в порядок сразу два объекта, расположенных в одном населённом пункте: это мосты через реки Большая Уса и Карпаты в селе Большая Уса. Строители полностью разобрали мостовые полотна на обоих объектах. На мосту через Большую Усу были заменены крайние балки и опорные части, разобраны сопряжения с дорожным полотном. На мосту через Карпаты проведены работы по ремонту мостового полотна и устранены пучинистые участки на протяжении 150 м на подходах к мосту. Строителям предстояло полностью восстановить мостовые полотна на обоих объектах. «По контракту мы выполнили работы по омоноличиванию швов, укладке основного и защитного слоёв асфальта, а также слоя гидроизоляции. На обоих мостах обустроены пешеходные части, которых не существовало ранее. Также установлены барьерные и перильные ограждения», — пояснил представитель подрядчика.

Отметим, мосты расположены на автомобильной дороге Куеда — Большая Уса. Оба объекта являются ключевой частью автомобильной дороги, которая связывает между собой Чернушку, Куеду и Чусовой. Они оба были построе­ны в 2000 году, при этом капитальный ремонт сооружений никогда не проводился.

В Соликамском городском округе были отремонтированы мост через реку Боровую и подходы к нему на автомобильной дороге регионального значения Соликамск — Красновишерск. Объект расположен в 800 м от деревни Чертёж, его протяжённость составляет почти 90 м.

Подрядчик ООО «Универсал Строй» отремонтировал асфальтобетонное покрытие проезжей части, провёл демонтаж, частичную разборку и сборку элементов моста, отремонтировал опоры, пролётные строения, участки сопряжения моста с насыпью подходов, сами подходы. На финальном этапе были смонтированы водоотводные лотки для сбора дождевой воды с проезжей части и установлены перильные и барьерные ограждения.

Последний мост, на котором работы будут завершены в 2023 году, — мост через реку Лариху в Оханском городском округе общей протяжённостью более 276 м, из которых 23 м — непосредственно мост. Расположен он в границах села Дуброво и представляет собой железобетонную однопролётную конструкцию. Автомобильная дорога регионального значения Оханск — Большая Соснова, на которой находится объект, является центральной улицей сельского поселения и обеспечивает транспортные и пешеходные связи внутри Дуброво. В социальном плане дорога тоже имеет важное значение — в селе расположен Дубровский психоневрологический интернат, в котором проживают пожилые люди и инвалиды. Мост был построен в 1914 году, в 2000 году он был расширен. Спустя годы в ходе обследования состоянию строения была присвоена максимальная категория дефектов. На объекте зафиксированы коррозия металла арматуры балок пролётного строения, разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры и т. д. Для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения было принято решение о необходимости выполнения реконструкции мостового перехода с заменой его на новое сооружение. ООО «ТехДорГрупп» в рамках реконструкции возвело балочный однопролётный железобетонный мост с монолитными заборными стенками шириной по одной полосе движения в каждом направлении. «Для маломобильных групп населения на протяжении всего участка реконструкции предусмотрены тротуары шириной 1,5—2 м — этого достаточно для комфортного встречного разъезда пешеходов в креслах-колясках. Покрытие тротуаров выполнено без зазоров с отсутствием каких-либо ограничений в виде узких мест, малых архитектурных форм, решёток, уличного оборудования, которые могут привести к травмированию пешеходов», — пояснил представитель подрядчика. Кроме того, проведены работы по переносу инженерных сетей и строительно-монтажные работы по переустройству электрических сетей. Объект полностью готов, в ближайшее время его осмотрит специальная комиссия.

В краевом минтрансе добавляют, что готовые объекты инспектирует специальная комиссия, в состав которой входят представители министерства транспорта, Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, представители подрядчика и общественные контролёры. Перед выходом комиссии в обязательном порядке на объекте берутся пробы. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приёмке: если у специа­листов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счёт должны уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований.

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