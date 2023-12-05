Алёна Морозова Преображение малых городов В Пермском крае реализованы пять проектов по благоустройству общественных пространств Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Чусовом завершилась реконструкция парка культуры и отдыха «Ермак». В прошлом году проект победил в конкурсе Минстроя РФ по благоустройству общественных пространств в малых городах и исторических поселениях, сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.

В рамках реконструкции объекта через городской пруд был смонтирован мост, обновлены пешеходные дорожки и тропиночная сеть в лесной части парка, установлено уличное освещение. Кроме того, подрядная организация построила модульные здания лодочной станции, административного павильона и тёплого помещения для проката коньков, обустроена площадка для выгула собак. В дальнейшем здесь обновят сцену и зону для занятия йогой, отмечают специалисты краевого министерства ЖКХ.

Как рассказали в администрации округа, парк подходит для прогулок и отдыха круглый год, потому пользуется популярностью у жителей. Зимой взрослые и дети смогут покататься на коньках, а уже сейчас для жителей доступны пешие прогулки по освещённым дорожкам.

Преображение Чердыни и Березников

В этом году победителями VIII конкурса по благоустройству общественных пространств Минстроя РФ из Прикамья стали также проекты комплексов «Междуречье» в Чердыни и «Усолье Строгановское» в Березниках. К их реализации приступят на следующий год.

Администрации округов, чьи проекты признаны победителями, получают из федерального бюджета поддержку на реализацию идей в размере от 80 до 95 млн руб.

Так, при федеральной поддержке в Чердыни будет благоустроен Комсомольский сквер, который граничит с ул. Успенской — центральной в окружном центре и ведущей до Троицкого холма. Дизайн-проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, чайного павильона, сцены, а также смотровой площадки с видом на одну из популярнейших у туристов вершин в Пермском крае — Полюдов камень. Будет построена и тематическая детская площадка с теневым навесом.

В администрации Березниковского округа рассказали, что при федеральном софинансировании будет реализован проект «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам». Он предполагает продолжение обновления территории музея «Усолье Строгановское» и включает благоустройство бывшей промышленной зоны музея, восстановление исторической структуры кварталов, строительство понтонного моста, обустройство аллеи к Никольскому храму и создание «парка руин».

13 проектов из Прикамья

Всего в этом году на рассмотрение комиссии поступило порядка 500 заявок со всей России. Проекты прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Специалисты оценили заявки по своим направлениям, учитывая, в том числе, качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов и т.д.

По словам заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина, к 2023 году президент РФ поставил задачу по улучшению качества городской среды в полтора раза, и одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является проект «Формирование комфортной городской среды».

«Благодаря данной программе, начиная с 2017 года уже благоустроено более 103 тыс. территорий. При этом все решения принимаются при активном участии жителей», — сказал он.

Первый конкурс состоялся ещё в 2018 году. В первых трёх конкурсах ежегодно определялось не менее 80 победителей с объёмом финансирования 5 млрд руб. ежегодно. В соответствии с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, начиная с 2021 года на проведение конкурса выделяется ежегодно 10 млрд руб., а количество победителей увеличено до 160. С 2018 года Пермский край успешно принимает в нём участие и выигрывает президентские гранты на преображение малых городов. Например, его победителями уже стали проекты «Чусовские атланты» (Чусовой), «Соляная верста» (Соликамск), «Солнечная мечта» (Губаха), «О, берег» (Чайковский), «Шаховская набережная» (Лысьва) и «Усолье. Регенерация культуры» (Березники). За годы существования конкурса победителями стали 13 проектов из Прикамья, восемь из них уже реализованы в полном объёме.

Итоги и планы

В этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе из бюджетов разного уровня выделено более 1,1 млрд руб. На эти средства благоустроено 203 объекта в 43 территориях.

Как рассказал министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артём Балахнин, один из ключевых показателей оценки комфортности проживания на территории Пермского края — индекс качества городской среды. Он представляет собой цифровое значение, которое получается в результате оценки по 36-ти индикаторам в баллах. Основные показатели оценки — это благоустройство территорий, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, доступность среды для маломобильных групп населения, озеленение территорий и др. Оценка качества городской среды производится ежегодно.

По итогам 2022 года Пермский край достиг планового значения индекса, установленного Минстроем России, — 188 баллов. «В этом году определено девять городов с благоприятной средой. Список лидеров пополнился ещё тремя городами — Краснокамск, Чусовой и Чердынь», — отметил министр.

В следующем году в Пермском крае благодаря нацпроекту планируется благоустроить 167 объектов, из которых 43 общественные территории и 124 — дворовые. Как пояснил министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артём Балахнин, заявки поступили от 43 муниципалитетов региона, а из бюджетов разных уровней выделено более 1 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.