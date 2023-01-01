Алёна Бронникова Объединяй и властвуй Губернатор Прикамья возглавил реготделение «Единой России» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба реготделения ЕР в Пермском крае

Ноябрь отметился сразу несколькими значимыми событиями в политической сфере для Пермского края. Одним из основных стало назначение губернатора Дмитрия Махонина на пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Конец беспартийности

О решении Дмитрия Махонина вступить в «Единую Россию» стало известно в начале ноября. До этого глава региона был беспартийным. На выборах губернатора Прикамья в 2020 году победил как кандидат-самовыдвиженец.

Президиум регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержал заявление Махонина о вступлении в ЕР.

Вячеслав Григорьев, на тот момент занимавший пост секретаря реготделения, заявил, что этот шаг усилит отделение. Он отмечал, что Махонин сумел выстроить конструктивные взаимоотношения с представителями партии с первых дней своей работы на посту главы края и регулярно участвует в партийных мероприя­тиях, поддерживает инициативы, патриотические, социальные и экологические проекты «Молодой гвардии» и сторонников «Единой России».

Дмитрий Махонин, комментируя своё заявление о вступлении в «Единую Россию», пояснил, что партия является «ключевой политической силой в стране и регионе» и у него с однопартийцами одна цель — развитие края и повышение качества жизни его жителей.

Спустя несколько дней на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым и секретарём генсовета Андреем Турчаком Дмитрий Махонин получил партийный билет.

126 против пяти

На той же встрече Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности секретаря пермского отделения партии. Стоит отметить, что партия сменила руководителя реготделения не только в Прикамье: в Красноярском крае врио секретаря отделения ЕР был назначен губернатор Михаил Котюков, в Чукотском АО — его глава Владислав Кузнецов, в Омской области — губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области — министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае — начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Руководство партии сразу обозначило врио руководителей цели, которые стоят перед их отделениями: поддержка участников СВО и их семей, оказание помощи фронту, выполнение народной программы «Единой России» и подготовка к предстоящим президентским выборам.

Дмитрий Махонин тогда отметил хорошую работу Вячеслава Григорьева по этим направлениям и заявил, что собирается выдвинуть его кандидатуру на должность первого заместителя секретаря отделения.

В конце ноября в Перми состоялась региональная партийная конференция, на которой был избран новый секретарь отделения. Помимо Дмитрия Махонина на этот пост претендовал координатор партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов. По результатам тайного голосования губернатор одержал победу. За него проголосовали 126 однопартийцев, за Михаила Борисова голос отдали всего пять человек.

Вячеслав Григорьев занял должность первого заместителя секретаря регионального отделения.

Кадровые ротации

Сразу же после назначения главы Прикамья секретарём реготделения партии было принято решение о кадровой ротации в составе регионального политсовета. В партии это объяснили соблюдением устава «Единой России», согласно которому состав регионального политического совета должен меняться на 10% не реже одного раза в год.

В итоге в состав политсовета регионального отделения вошли Эдуард Аветисян, Дмитрий Генкин, Вячеслав Григорьев, Альберт Демченко, Арсений Коротовских, Ринат Сагидуллин, Эдуард Соснин, Татьяна Чеснокова и Михаил Шубин. Полномочия Алексея Блюмина, Артёма Дашковского, Александра Житникова, Сергея Клепцина, Игоря Новосёлова, Дмитрия Самойлова, Игоря Сапко, Константина Светлакова и Натальи Ушаковой были прекращены.

В президиум на место Сергея Клепцина и Дмитрия Самойлова были избраны Вячеслав Григорьев и Эдуард Соснин. В контрольную комиссию вместо Рината Сагидуллина и Александра Кобелева вошли Сергей Клепцин и Дмитрий Самойлов.

В рамках конференции также были избраны делегаты на предстоящий XXI съезд партии, который состоится 17 декабря в Москве. Делегатами от Пермского края стали Вячеслав Григорьев и руководитель отделения «Молодой гвардии» Индустриального района Перми Леонид Новохатский.

Новыми членами партии стали глава минсвязи Прикамья Пётр Шиловских и секретарь местного отделения партии Ильинского городского округа Александр Косовских. Андрей Турчак и Дмитрий Махонин вручили им партийные билеты и значки.

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