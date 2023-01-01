Алёна Бронникова Социальная направленность Парламент Пермского края утвердил бюджет на 2024—2026 годы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На минувшей неделе состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Ключевым вопросом повестки стал проект закона о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов.

Гибкость бюджета

Депутаты краевого парламента во втором чтении приняли проект бюджета на ближайшую трёхлетку. Плановый объём доходов на следующий год составит 203 млрд руб., расходов — 226,4 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 23 млрд руб., это 12% от объёма собственных доходов.

Как отметила председатель комитета Законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова, дефицит бюджета остаётся на безопасном уровне, соответствующем нормам Бюджетного кодекса. В течение ближайших трёх лет этот показатель будет снижаться.

Проект главного экономического документа региона на ближайшую трёхлетку прошёл публичные слушания и был рассмотрен на заседаниях комитетов и рабочих групп. В подготовке ко второму чтению было рассмотрено более 50 поправок. Большинство из них было внесено главой региона. Бюджет сохранил свою социальную направленность. Основными статьями расходов остались сферы здравоохранения, образования и социальная поддержка жителей.

Первый зампредседателя комитета по развитию инфраструктуры Александр Третьяков обратил внимание на то, что значительная часть расходов бюджета запланирована также на реализацию Адресной инвестиционной программы, в том числе на строительство поликлиник, больниц, дорог.

«С оптимизмом смотрю на бюджет 2024 года. Надеюсь, те темпы, которые мы набрали за последние несколько лет, мы будем продолжать, и все позитивные изменения, которые мы запланировали в рамках бюджета 2024—2026 годов, жители Пермского края точно увидят», — добавил депутат.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих поблагодарил коллег за проделанную работу и поздравил с принятием бюджета на ближайшие три года. Он подчеркнул, что в условиях сложной экономической и политической ситуации в мире бюджетная политика региона остаётся гибкой.

«Итоговая редакция закона о бюджете соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся условия. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости будут готовы оперативно внести коррективы», — заявил спикер.

Помощь детям-сиротам

В краевой парламент был внесён законопроект о мерах по социальной поддержке детей-сирот. Документом помимо технических правок планируется установить дополнительные гарантии для детей-сирот в сфере образования и предоставлении жилья.

Со следующего года по достижении 23 лет дети-сироты смогут получить жилищный сертификат на покупку благоустроенного жилого помещения или для погашения ипотеки, а дети-сироты, участвовавшие в спецоперации, смогут получать их в приоритетном порядке. Жильё можно будет приобрести в любом субъекте страны. Внесение изменений приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Отметим, что в Пермском крае жилищные сертификаты применяются с 2020 года в формате «пилотного проекта». За четыре года действия программы сертификаты получили 880 человек. С 2024 года правила получения сертификатов на покупку жилья для детей-сирот будут едиными на территории всей страны.

«Закон, безусловно, улучшит ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот Пермского края. Сертификат подразумевает возможность самостоятельного выбора квадратных метров с учётом всех нюансов и тонкостей. Одно дело, когда ребёнок-сирота получает квартиру, другое — когда выбирает сам и может выбрать ту, которая ему по душе», — отметил депутат Законодательного собрания Дмитрий Бондарь.

Законопроект был одобрен депутатами 30 ноября в первом чтении. Рассмотреть в окончательном чтении и принять документ парламентарии планируют на следующем заседании.

Рост оказания медицинской помощи

На заседании депутатам также представили отчёт о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за 2022 год. Министр здравоохранения Анастасия Крутень отметила, что большинство целевых значений по критериям доступности и качества медицинской помощи выполнено.

Почти в два раза выросло количество исследований МРТ в связи с увеличением федерального норматива, на 29% увеличилось количество случаев оказания онкологической медицинской помощи благодаря краевому финансированию. Коечный фонд увеличился в 1,6 раза, что сказалось на положительной динамике помощи по профилю «медицинская реабилитация» (рост составил 58%). Рост числа выездных бригад позволил повысить уровень выездной паллиативной помощи на 74%.

В реализации программы участвовали 158 медицинских организаций, финансовое обеспечение выросло на 3,4% по сравнению с 2021 годом и составило 53,5 млрд руб. По итогам года кассовое исполнение составило 98,6%.

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