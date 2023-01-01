Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «В работе важна личная вовлечённость» Депутат краевого Законодательного собрания Мария Коновалова — о взаимодействии бизнеса и образования, культурных и просветительских проектах, а также о том, как совмещать несколько высоких постов Поделиться Твитнуть

— Мария Валерьевна, вы член комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента, а также директор департамента стратегических коммуникаций химической компании «Метафракс Кемикалс». Как вы оцениваете ситуацию в промышленном секторе региона и какие решения были приняты Законодательным собранием для его поддержки и развития?

— Очень важен вопрос развития промышленной кооперации. Ключевую роль здесь играет Министерство промышленности и торговли Пермского края, которое может стыковать спрос и предложение. Например, министерство понимает, какой запрос есть у крупного бизнеса, и находит средний и малый бизнес, который может эту потребность закрыть.

Второй важный момент — это реализация специнвестконтрактов, приоритетных инвестиционных проектов. Это работающий механизм для стимулирования инвестиций. Инструмент, который привлекает в край бизнес. На октябрьском пленарном заседании мы как раз приняли ряд законопроектов, которые касаются налоговых льгот и направлены на поддержку предпринимателей.

Кроме технологий промышленности нужны кадры. Это запрос, который требует взаимодействия с минобром, средними специальными учебными заведениями и вузами. Очень крутой проект есть у Пермского политеха в Когалыме по строительству нового кампуса под «нефтянку». Здесь закрываются запросы и нефтяников — и абитуриентов, и региона — на подготовку качественных специа­листов. Пермский политех становится одной из ключевых школ в этой отрасли в стране.

— Вы также являетесь советником ректора Пермского политеха по страткоммуникациям. Получается, ваша работа в «Метафраксе», Законодательном собрании, политехе друг друга дополняет и усиливает, даёт синергетический эффект?

— Это помогает смотреть на ситуацию с разных сторон. Мы сейчас в «Метафраксе» планируем создание образовательного центра. Это ещё не корпоративный университет, но, может быть, дорастём и до этого. Мы создаём этот образовательный центр на базе колледжа в Губахе. Парт­нёром должен стать политех, потому что там базовая кафедра — «Химические технологии».

— Если вернуться к Законодательному собранию, в чём для вас заключается суть депутатской работы?

— Депутат часто тоже стыкует разные интересы. Мы не придумываем законодательные инициативы, а помогаем решать конкретные проблемы. Вот пришёл человек и говорит: «У нас места на кладбище в посёлке Уральском закончились, а я хочу, чтобы мои близкие были захоронены на родной земле». И две тысячи подписей под документом. Я как депутат понимаю, что есть запрос, и начинаю взаимодействовать с разными министерствами, коллегами-депутатами, предприятиями. В этом случае подключилась компания «Свеза». В итоге мы всё решили, расширили границы кладбища, и сейчас снова разрешено захоронение. У людей это нашло очень большой отклик.

— То есть вам удалось и удаётся выстраивать прямое взаимодействие с избирателями?

— Встречи с избирателями делают нас сильными. Можно читать документы, смотреть аналитику, общаться в высоких кабинетах, писать какие-то проекты, всё это нужно делать, но депутат избран народом, поэтому обязан взаимодействовать с ним.

Конечно, бывают неконструктивные моменты в общении, но есть очень много людей действительно неравнодушных, которых можно назвать общественными наблюдателями.

Во время встреч лучше понимаешь, что волнует жителей, получаешь объективную оценку работы главы муниципалитета. Многих волнуют вопросы здравоохранения, связи, ремонта и содержания дорог. По этим направлениям работа идёт, всё становится значительно лучше, но абсолютно все никогда не будут довольны.

— А есть ли чувство удовлетворения от того, что сделано что-то полезное для людей? Или больше раздражения, потому что всегда есть недовольные?

— Я называю это политикой малых дел. Вот мы построили, например, сквер или какую-то пешеходную зону. Я всегда радуюсь, когда приезжаю и вижу эти изменения, ощущаю свою сопричастность. Или, например, отремонтировали ДК в Кизеле. Сейчас там зал, в котором можно открывать филиал Мариинского театра! В Кизеле!

Туда теперь любит приезжать Пермский театр оперы и балета. И люди ходят! А раньше, лет семь назад, невозможно было собрать зал. Не хочется пафоса, но это действительно про возможность менять не только городское пространство, но и в какой-то части ментальность. А ещё это про открытость мира, доступность искусства, культуры, образования и науки. Такая работа, конечно, доставляет большое удовольствие.

— Получается, эта же миссия заложена и в других культурных и благотворительных проектах, которыми вы занимаетесь?

— Образовательный аспект — это ключевая история. Благотворительность — это не только про то, чтобы дать нуждающимся необходимое. Это про создание возможностей. Например, талантливому ребёнку можно дать шанс развиваться в музыке, науке, бизнесе.

«Метафракс» несколько лет поддерживает образовательную программу Дягилевского фестиваля. В этом отношении мне очень близка позиция Теодора Курентзиса, который говорит, что благотворительность — это ещё и личная вовлечённость обеих сторон. Из образовательной программы не обязательно должны родиться величайшие музыканты, но это шанс для молодых быть сопричастными.

У «Метафракса» есть слоган: «В основании будущего». А что в основании будущего? Новое поколение. Нужно помнить свою историю, не забывать о своих корнях и вкладываться в своё будущее через образование, просвещение и науку.

— У нас не так много женщин в политике и бизнесе, а вы занимаете сразу несколько высоких постов. Как вам удаётся выдерживать такие нагрузки?

— Первое — это небезразличие. Личная вовлечённость очень важна. Ты не должен быть равнодушным по отношению к тому, что делаешь, тебе должно быть интересно, драйвово. Плюс проектность мышления, тайм-менедж­мент и так далее.

Второе — команда. Сейчас самое большое моё личное удовлетворение как руководителя — от команды. Когда в команде кто-то растёт, это приносит радость.

Третье — баланс. Это про отданные и полученные ресурсы. Это про время на себя, на семью. Оно должно обязательно оставаться. Я всегда много работала, и есть люди, которые мне скажут, что я отнимала это время у своих детей. Но сейчас я смотрю, как живёт, учится и работает моя старшая дочь, и понимаю, что этому её научила семья. Иногда я ей говорю, что надо чуть-чуть притормозить. А она мне отвечает: «Мама, ты же знаешь, мы не можем с тобой по-другому». Я научила её трудиться и этим горжусь, потому что ничего не сваливается на тебя просто так. Талант, божий дар, корни, гены, работа, очень много работы. В моей картине мира, в моей системе ценностей это хорошо, когда человек умеет работать, не безразличен и с любовью делает своё дело. И пусть моя дочь будет лучше меня.

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