Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не Дягилевым единым... Пермские предприятия сыграли существенную роль в формировании культурного контента юбилейного для города года Поделиться Твитнуть

Год 300-летия Перми завершается, и уже можно начинать подводить итоги. Юбилей удался — это мнение разделяют, похоже, и основная масса пермяков, и наблюдатели со стороны, и руководство города и края. Главным бенефициаром события смело можно признать сферу культуры: не только яркие события, но и принципиальные инфраструктурные проекты так или иначе привязаны к круглой дате. Театр «У Моста», «Балет Евгения Панфилова», Пермский театр юного зрителя, Пермская филармония, Музей современного искусства PERMM, «Пермская синематека» и, конечно, Пермская галерея получили или вот-вот получат новые площадки, существенно расширяющие их возможности. Реализация многих из этих проектов стала возможна в том числе благодаря участию социально ответственного бизнеса.

Марина Дмитриева

Так, в истории с малой сценой ТЮЗа, которая откроется для зрителей в самое ближайшее время, огромную роль сыграла компания «ЛУКОЙЛ».

Артём Агеев, директор Пермского ТЮЗа:

— Вторая сценическая площадка нам остро необходима — и для создания спектаклей разных форматов, и как репетиционный зал. Сейчас, когда мы выходим репетировать на сцену, мы прекращаем прокат спектаклей, а это неправильно. Мы неоднократно пытались инициировать строительство малой сцены, были разные проекты — например, строительство рядом с театром, на углу улиц Екатерининской и Газеты «Звезда», но эти замыслы не дошли даже до проектно-сметной документации.

Создание нынешнего проекта профинансировала компания «ЛУКОЙЛ», и он стал одним из её подарков к 300-летию города. При этом «ЛУКОЙЛ» даже не является официальным спонсором театра — мы просто дружим много лет. Создание малой сцены компания поддерживает и после того, как оплаченный ею проект начал претворяться в жизнь. Так, нефтяники помогли с благоустройством прилегающей территории.

Проект реставрации Дома уездного земства, где разместилась малая сцена ТЮЗа, стал для «ЛУКОЙЛа» самым масштабным меценатским начинанием в этом году. Зрительный зал на 200 мест оснащён системой трансформации зрительского амфитеатра, современной сценической механикой, световым и звуковым оборудованием мощностью почти 200 кВт. Два здания ТЮЗа теперь соединяет стеклянный атриум высотой почти 16 м, а благоустроенная территория образовала театральный квартал, преобразив облик исторической части города. Этот проект стал главным подарком компании «ЛУКОЙЛ» к 300-летию Перми.

Благодаря крупному бизнесу юбилей Перми стал праздником для всего Пермского края.

Так, в 2023 году при поддержке «ЛУКОЙЛа» был построен дом культуры на 200 мест в селе Калинино Кунгурского округа, отремонтирован досуговый центр в Октябрьском, реконструировано здание для размещения дома культуры, музея и библиотеки в деревне Гожан Куединского округа. В рамках ежегодного благотворительного «Марафона добрых дел» нефтяной компании в 2023 году учреждениям культуры и образования территорий Пермского края были подарены 24 комплекта музыкального оборудования, а творческим коллективам — сценические костюмы для выступлений.

Всего с 2015 года «ЛУКОЙЛ» поддержал 147 учреждений культуры и музыкальных школ в регионе, им передали 780 единиц музыкальных инструментов и оборудования. Ежегодно при участии благотворительного фонда

«ЛУКОЙЛа» в территориях Прикамья проходят гастроли пермских театров и концерты звёзд российской оперы.

Реставрация Дома уездного земства, где разместилась малая сцена ТЮЗа

Константин Долгановский

Вспоминая культурные события юбилейного года, многие говорят о небывалом размахе, с которым прошёл международный Дягилевский фестиваль. Впервые в его программе было две театральные премьеры и два больших симфонических концерта. Поддержка одного из крупнейших музыкальных событий России стала доброй традицией пермского бизнеса.

Специально для проведения Дягилевского фестиваля и других начинаний, связанных с именем и наследием Сергея Дягилева, в Перми был создан благотворительный Дягилевский фонд, в который вошли многие крупные российские компании, заинтересованные в развитии экономики и культуры Пермского края.

Отметим, что среди тех, кто поддерживает фестиваль — строительная компания «КОРТРОС».

Анатолий Маховиков, генеральный директор «КОРТРОС-Пермь»:

— У компании «КОРТРОС» в Перми уже сложились свои традиции. Среди них — поддержка Дягилевского фестиваля, который уже давно стал визитной карточкой региона. Это одно из ключевых событий 300-летия Перми.

Почему компания считает необходимым быть партнёром фестиваля? Всё просто: мы не только строим в городе комфортное жильё, мы вместе с ним растём, развиваемся, стремимся в будущее. Культура — это один из показателей развития городского сообщества, его способности принимать новое и интересное. Мы в своей работе исходим из схожих посылов: предлагать инновационное взамен старого. Это, безусловно, роднит фестиваль и нашу компанию. И, конечно же, как сейчас принято говорить, это красиво! Искренне уверен, что, если в твоих силах добавить красоты в этот мир — это, безусловно, надо делать!

Среди культурных инициатив, поддержанных региональным бизнесом в юбилейный год, не только масштабные фестивальные события. В приоритете местных компаний — поддержка людей искусства, творческого сообщества. В этом плане уникален опыт Краснокамского ремонтно-механического завода, который на протяжении ряда лет поддерживает пермских художников.

В год 300-летия Перми благодаря предприя­тию в рамках художественного салона «Арт-Пермь» была показана масштабная экспозиция современной живописи «Худпром», посвящённая промышленным производствам, индустриальным пейзажам и заводчанам. Свои работы представили пермяки Алексей Мургин, Любовь Малышева, Игорь Одинцов, Ксения Козлова, Мария Колыванова, Елизавета Нетреба, а также Руслан Саржанов из Екатеринбурга, Анастасия Нестерова из Ростова-на-Дону и москвич Александр Савеленко.

Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода:

— Тема промышленного производства, сюжеты из жизни заводов бесконечно интересны для художественной интерпретации. Художники предлагают свой уникальный взгляд на индустрию и людей в ней, и этот взгляд может удивить тех, кто постоянно трудится в заводских пространствах, подарить им вдохновение для работы и жизни. А у тех, кто на заводах не бывает, представления об индустрии часто устаревшие, таких зрителей картины «Худпрома» тоже могут удивить, они покажут, как выглядят современные производства. Мы стали партнёрами проекта, потому что он несёт важный для нашего предприятия посыл — искусство и индустрия могут жить рядом, дополняя друг друга.

Краснокамский ремонтно-механический завод — организатор многочисленных культурных событий в своём городе.

Дмитрий Теплов:

— У нас на протяжении многих лет продолжается сотрудничество с известным краснокамским бардом Алексеем Васильевичем Корягиным. Совместно с Центральной библиотекой Краснокамска мы запустили проект «Живая струна», в рамках которого Алексей Васильевич организует приезд к нам известных бардов со всей страны с бесплатными концертами для наших жителей. Краснокамцы очень любят ходить на эти концерты, слушать музыку, пишут отзывы в социальных сетях.

На протяжении всего лета по субботним вечерам завод организует бесплатные концерты на городской эспланаде Краснокамска, на которых выступают местные коллективы — профессиональные и самодеятельные, детские и взрослые, танцевальные и музыкальные.

Константин Долгановский

Предприятия Пермского края всегда поддерживали культуру не только в краевом центре, но и на территориях присутствия. Чего стоит хотя бы знаменитый на всю Россию ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», проходящий каждое лето в Губахе при поддержке ПАО «Метафракс»! Наверное, в этой региональной составляющей кроется один из секретов успеха 300-летия Перми, которое прошло с таким размахом и энтузиазмом.

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