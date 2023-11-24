Александр Давыдов Комфорт, безопасность и красота Прикамский фонд капремонта рассказал о работах в муниципалитетах Поделиться Твитнуть

В уходящем 2023 году в рамках программы капитального ремонта в Краснокамском округе обновили 15 многоквартирных домов. 21 вид работ был указан в контрактах, выполненных подрядчиками. В том числе заменили внутренние инженерные коммуникации, отремонтировали крыши и фасады, рассказали в Фонде капремонта Пермского края.

Фото: пресс-служба фонда капремонта Пермского края

Важно отметить, что при проведении ремонтных работ учитывались индивидуальные особенности каждого объекта. Так, в домах 30, 32, 34 и 38 на ул. Большевистской восстановили историческое цветовое решение и архитектурные элементы фасадов зданий, включая русты, арки и кронштейны.

Краевая программа

В Оверятах, в доме на ул. Заводской, 19, и в Краснокамске, на ул. Большевистской, 19 и 28, заменили старый насыпной утеплитель на современные минераловатные плиты повышенной жёсткости. Вместо шифера, который служил с момента строительства дома, крыши покрыли оцинкованными профлистами. А ещё добавили противопожарные люки и слуховые окна. Дополнительно все деревянные конструкции обработали специальным огнебиозащитным составом, установили более надёжное ограждение по периметру кровли.

Следующим значимым объектом, который капитально отремонтируют, станет самый протяжённый, 26-подъездный, дом Пермского края. Располагается он в Краснокамске по адресу ул. Мира, 9. Средства на ремонт выделяются в рамках краевой программы капитального ремонта в Краснокамском округе. Уже определён подрядчик, с которым подписано соглашение на капитальный ремонт односкатной крыши.

Подрядчику предстоит выполнить работы, аналогичные тем, что провели в домах на ул. Большевистской, 19 и 28. Обновить все элементы кровли, заменить старый насыпной утеплитель на минераловатные плиты повышенной жёсткости. Вместо старых волнистых кровельных листов на крыше уложить оцинкованные профлисты и организовать противопожарные люки. Обработать все деревянные конструкции огнебиозащитным составом и установить кровельное ограждение.

Отметим, уникальный 26-подъездный жилой дом на проспекте Мира был построен 85 лет назад по проекту московского архитектора Петра Мурашко в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Это первый многоквартирный благоустроенный жилой дом города. Возвели его разновысотным: часть подъездов четырёхэтажная, часть — пяти­этажная. Его своды, лепнина и гипсовые статуи в стенных нишах отсылают к имперскому стилю.

Контроль и гарантия

Напомним, глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что вопросы комфорта и безопасности жителей должны стоять в приоритете у представителей всех краевых ведомств, в особенности у тех, кто отвечает за содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства региона и совершенствование качества услуг. И, по словам специалистов фонда, капитальный ремонт требует досконального контроля.

«Мы внимательно следим за подрядчиками, если речь касается работ на кровле. От этого зависит безопасность и комфорт жильцов. Именно для этого предусмотрен независимый строительный контроль подрядчиков», — подчеркнули в ведомстве.

После завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы распространяется пятилетняя гарантия. В течение этого срока подрядная организация несёт ответственность перед фондом и собственниками за качество своих работ. Если в течение срока гарантии выявлены дефекты, то подрядчик их устраняет за собственный счёт.

Использованы материалы из «Газеты «Звезда» от 24.11.2023.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.