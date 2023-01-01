Екатерина Артёмова Пермский деловой В столице Прикамья прошёл VIII Пермский инженерно-промышленный форум Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

На площадке выставочного центра PERM EXPO с 29 ноября по 1 декабря проходило одно из главных ежегодных деловых событий региона — Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Мероприятие проводится в Перми уже в восьмой раз. В этом году в форуме приняли участие свыше 3 тыс. руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран.

Кадровый вопрос

Ключевой темой форума стало обеспечение предприятий края кадрами. По данным Пермьстата, к концу III квартала в Прикамье на вакантные рабочие места требовалось 33,1 тыс. чел., что на 5,1% превышает потребность в сотрудниках во II квартале. Большая часть вакансий образовалась на обрабатывающих производствах — 26,9% всех вакансий.

На ПИПФ состоялось несколько мероприя­тий, посвящённых обсуждению кадровой политики.

На одном из круглых столов директор по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «ПНППК» Ольга Злобина отметила, что выстраивать отношения с потенциальным сотрудником нужно с младших классов и сопровождать будущего инженера на протяжении всего обучения, используя различные меры стимулирования и поддержки.

Её поддержала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова. Она считает, что для формирования инженерного кадрового резерва предприятий необходимо предоставлять больше возможностей для стажировок, делать предприятия более открытыми, чтобы формировать реальное представление о работе на заводах и фабриках, вопреки стереотипам.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что усилить профориентационную работу предприятий позволит качественное преобразование среды для образования, научной деятельности и практик.

Новые договорённости

Традиционно на ПИПФ было подписано несколько стратегических документов.

Один из таких документов — дорожная карта по взаимодействию ООO «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» с промышленным комплексом Пермского края. Она направлена на поиск и внедрение эффективных технологий, оборудования, систем, материалов и программных продуктов для использования на объектах компании взамен импортных.

АО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК, входит в группу «Акрон») подписало соглашение с Александровским машзаводом. Оно предусматривает сотрудничество предприятий в области поставки оборудования, необходимого для Талицкого ГОКа.

Также было подписано соглашение о формировании консорциума предприятий для создания нового промышленного кластера на территории Чайковского городского округа. Предполагается, что там будут производить роботов и другую высокотехнологичную продукцию. Под этим документом подписались региональный Фонд развития промышленности, ООО «ЭНТЭ», АО «ИнтроСкан Технолоджи» и ООО «БитСпейс».

Настроились построить

Ряд подписанных документов касаются строительства новых объектов и развития инфраструктуры на территории региона. Например, «Уралкалий» подписал с правительством Пермского края соглашение о строительстве нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. Инвестиции предприятия в проект составят до 100 млн руб.

С ВКК подписано соглашение о намерениях по строительству в селе Пыскор (Березниковский округ) центра отдыха «Ёлочка» для работников предприятия и их детей, а также для жителей и гостей региона.

Краевое минЖКХ и АО «Первый Спецтранс» заключили соглашение о строительстве экотехнопарка в селе Елово. В компании пояснили, что собираются возвести комплекс, благодаря которому значительная часть отходов не будет попадать на полигоны, а получит «вторую жизнь» в качестве вторсырья.

С ПАО «Россети Урал» письменно закреплены договорённости о сотрудничестве по развитию сетей уличного освещения региона. Стороны договорились, что компания окажет содействие муниципальным образованиям в разработке мастер-планов городов, в том числе в части создания концепции единой цветосветовой среды, которая будет учитывать развитие архитектурно-художественного освещения муниципальных образований.

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