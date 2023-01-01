Алёна Морозова Музыка – для всех В Перми состоялся съезд Уральского отделения «Союза концертных организаций России» Поделиться Твитнуть

В Пермской краевой филармонии с 1 по 2 декабря состоялся съезд Уральского отделения «Союза концертных организаций России», в котором приняли участие представители региональных филармоний и других концертных организаций Урала и городов Прикамья.

В первый день работы съезда состоялось совещание «Опыт работы системы Виртуальных концертных залов Пермской филармонии» и семинар «Система концертного зала как основа маркетингового комплекса».

Обсуждение актуальных вопросов деятельности Виртуальных концертных залов других регионов не случайно проходит в этом году именно в Перми. В 2022 году в России был впервые проведён Всероссийский конкурс лучших практик ВКЗ, и Пермская краевая филармония одержала победу в номинации «Лучшая практика системы ВКЗ».

Точки для дальнейшего развития

Министр культуры Пермского края Алла Платонова, приветствуя участников съезда, рассказала, что 2023 год для Перми — особенный не только потому, что он юбилейный, но и потому, что это «та точка, когда можно подумать о дальнейшем развитии».

Глава краевого минкульта также обратила внимание на важность сотрудничества в профессиональном сообществе.

«Я уверена, что этот обмен опытом может дать каждому из вас новые идеи. Мы понимаем, что для развития нужны новые идеи, новые решения, чтобы преодолевать те сложности, которые неизбежно встречаются в жизни каждой организации. Поэтому я искренне желаю вам плодотворной работы», — пояснила Алла Платонова.

В этом году участие в съезде принимают представители региональных филармоний и других концертных организаций из Перми, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Нижнего Тагила, Кургана, Магнитогорска и городов Пермского края. Участники поделились опытом и знаниями со своими коллегами из других регионов, обсудили самые актуальные вопросы, выслушать доклады о деятельности Виртуальных концертных залов других регионов.

О том, как организована работа региональной сети Виртуальных концертных залов в Пермском крае рассказали представители Пермской краевой филармонии, также с докладами выступили руководители ВКЗ из Краснокамска, Соликамска и Чёрмоза. В этих муниципальных образованиях виртуальные концертные залы функционируют на базе центральной городской библиотеки, детской школы искусств и в доме культуры соответственно.

Доступ к высокому музыкальному искусству для всех

По словам директора Пермской краевой филармонии, заслуженного работника культуры РФ Галины Кокоулиной, виртуальный концертный зал — один из успешных и востребованных проектов Министерства культуры России, который обладает огромным социальным и духовным потенциалом.

«Это реальная возможность создания равного доступа к высокому музыкальному искусству для всех, и особенно для людей, проживающих в отдаленных уголках регионов нашей страны», — сказала Галина Кокоулина.

Она пояснила, что на сегодняшний день в филармонии существует отдел виртуальных концертных программ, который осуществляет методическое, организационное и техническое сопровождение виртуальных залов в территориях края, входящих в региональную сеть ВКЗ Прикамья, на сегодня их количество составляет 45, к 2025 году Пермская краевая филармония планирует расширить региональную сеть ВКЗ до 54 залов.

Как рассказал директор Свердловской государственной академической филармонии, заслуженный работник культуры РФ Александр Колотурский, ещё в прошлом году совет директоров Уральского отделения «Союза концертных организаций России» принял решение, что надо работать по плану и направлениям.

Колотурский отметил, что «идеология ВКЗ, их главная цель — продвижение академической музыки в обществе, помощь нашим филармониями быть ближе людям».

«Сейчас, когда основная сеть виртуальных концертных залов уже развилась по стране, стоит задача смотреть, чтобы она выполняла именно то, что заложено в национальном проекте — продвижение академической музыки. Это считается сложным, но если мы понимаем, что надо делать, то это гораздо легче и результативнее. Уже два года Министерство культуры РФ объявляет конкурс на лучший опыт виртуальных концертных залов. Этот конкурс проходит в двух направлениях: самостоятельный ВКЗ и система ВКЗ. Здесь мы как раз решили поднять вопрос о системе, потому что, на наш взгляд, система — более эффективная и результативная организация деятельности. Наша задача — посмотреть, подискутировать и определиться, что это такое», -— добавил директор Свердловской государственной академической филармонии.

Кстати, именно Свердловская филармония вышла с предложением создания в стране Всероссийского виртуального концертного зала, и Министерство культуры РФ сделало это масштабным проектом, включив его в последующем нацпроект «Культура».

В числе первопроходцев

Более 13 лет назад Пермская краевая филармония в числе первых в стране начала использовать новые технологии, успешно осваивая новые форматы работы со слушателями. Первым опытом внедрения таких технологий стала прямая трансляция концерта Дмитрия Хворостовского из Большого зала филармонии в Органный зал в 2009 году.

С 2010 года прямые трансляции ярких событий на сайте пермской краевой филармонии стали традиционными.

После был опробован формат open air-трансляции, при которых передача контента передаётся из концертного зала на экран, установленный в городском пространстве. В частности, таким образом в 2011 году был организован фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Перед входом в Органный зал был установлен экран, предусмотрены места для зрителей. Посетители концерта приносили с собой термосы, бутерброды, приводили с собой детей. Для зрителей также был предусмотрен навес на случай дождя.

В 2014 году Пермская краевая филармония выступила с инициативой создания региональной сети виртуальных концертных залов. За эти года виртуальные концертные залы появились практически во всех территориях края, в Краснокамске, Чермозе, Добрянке, Александровске, Кизеле, Чусовом, Соликамске, Чердыни, Чайковском, Усолье, Кудымкаре, Оханске, Нытве, Верещагино, Гремячинске, Горнозаводске, Красновишерске, Очере, Березниках, Губахе, Осе, Чернушке, Кунгуре, Лысьве, Гайнах, Октябрьском, Большой Соснове, Ильинском и многих других населенных пунктах Прикамья.

С 2014 года в ВКЗ Пермского края филармония провела более 5,5 тыс. трансляций, которые посетило более 167 000 человек.

На карте ВКЗ ежегодно появляются новые концертные залы, а профессиональная команда специалистов ВКЗ Пермской филармонии постоянно повышает технический уровень и совершенствует качество трансляций. К 2025 году Виртуальные концертные залы планируется создать во всех 25 городах региона. Общее количество виртуальных залов в регионе увеличится до 54.

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