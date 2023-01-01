Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Характер северный — упорный и творческий Пермская команда успешно выступила на Вторых открытых молодёжных Арктических Дельфийских играх Поделиться Твитнуть

Фото: Краевой центр художественного образования «Росток»

Пермский край одарён многочисленными и разнообразными ресурсами: природными, экономическими, трудовыми… Но, думается, никто не будет возражать против утверждения, что главное богатство региона — талантливые дети. Дети из городов Пермского края постоянно становятся стипендиатами фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена», участвуют в Детском симфоническом оркестре Юрия Башмета. Участие в Дельфийских играх и целый ворох призов по их результатам — одна из традиций пермской молодёжи.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» с 20 по 24 ноября в Республике Коми прошли Вторые открытые Арктические Дельфийские игры. Это особый проект Дельфийских игр, направленный на поддержку юных талантов северных регионов России. Пермский край, наверное, не самый близкий к Арктике, но климат у нас суровый, требовательный. Может быть, поэтому дети из Пермского края составили серьёзную конкуренцию творческой молодёжи арктических регионов.

На игры в Сыктывкар прибыло более 600 участников. Состязания проходили по восьми номинациям. Пермские делегаты приняли участие в пяти из них: «Фортепиано», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Изобразительное искусство» и «Народные инструменты».

Традиционно самыми успешными для Перми являются музыкально-инструментальные номинации, однако среди 66 участников пермской делегации нашлись лучшие по всем пяти направлениям. Пермяки завоевали десять наград: три золотых, одну серебряную, четыре бронзовых медали и два специальных диплома.

Золотую медаль в номинации «Народные инструменты» (направление сольного исполнительства) получил балалаечник-виртуоз Кирилл Паздерин из Чайковского музыкального училища. Это уже четвёртая Дельфийская награда у Кирилла: в 2022 году он получил диплом за лучшее исполнение классического произведения на молодёжных Дельфийских играх России и серебряную медаль Первых молодёжных Арктических Дельфийских игр, а уже в этом году — бронзовую медаль Всероссийских молодёжных Дельфийских игр.

Дуэт баянистов «Весёлое настроение» — Кирилл Балабанов и Ольга Кондакова из пермской детской музыкальной школы № 4 — тоже получил золото в этой номинации, только в направлении «коллективы». Это уже третье Дельфийское золото молодых баянистов.

Народный театр танца «Юность» Дворца культуры им. Солдатова получил золотую медаль в номинация «Народный танец».

Серебряную медаль в номинации «Изобразительное искусство» получила Ксения Евсеева из художественного училища Перми. В этом году юная художница уже привезла в Пермь бронзовую медаль Всероссийских Дельфийских игр.

Тимур Яговкин из Пермского музыкального колледжа получил бронзовую медаль в номинации «Эстрадное пение», а Егор Смирнов из пермской детской музыкальной школы № 10 и Шохжахон Маманазаров из Пермского института культуры — в номинации «Народные инструменты».

Школа-студия хореографического ансамбля «Солнечная радуга» завоевала бронзу в номинации «Народный танец».

Специальные дипломы Арктических Дельфийских игр получили пермяки Дмитрий Халдин из Перми в номинации «Фортепиано» и Валерия Шилоносова в номинации «Изобразительное искусство».

Как всегда, формировал делегацию и организовывал участие пермяков в Дельфийских играх Краевой центр художественного образования «Росток» при поддержке Министерства культуры Пермского края. Для него успех пермской творческой молодёжи на состязаниях высокого уровня — дело чести. Пермский край всегда очень серьёзно относился к участию в Дельфийских играх, а в 2021 году достойно принимал игры на своей территории.





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