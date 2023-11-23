Алёна Морозова «Эта книга о волевом принятии решений» Депутат краевого парламента Владимир Чулошников презентовал автобиографию «Будем жить!» Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного cобрания Пермского края, генерал-майор милиции в отставке Владимир Чулошников представил свою автобиографию. Презентация книги «Будем жить!» состоялась 16 ноября на площадке Пермского государственного архива социально-политической истории.

Фото из личного архива

Директор учреждения Сергей Неганов выступил перед слушателями с приветственным словом. Он назвал выход книги историческим событием и рассказал, что некоторое время назад архив взял на себя труд сохранять историю правоохранительных органов Пермского края и уже добился первых успехов.

«Ни у кого нет сомнений в том, насколько трудной является работа полицейского, но информации об этом, во всяком случае, которая сохраняется, остаётся очень мало. Мы с Владимиром Вениаминовичем договорились, что он тоже внесёт вклад в историю и мы с ним вместе создадим его личный архивный фонд», — рассказал Сергей Неганов.

Предполагается, что книга станет первым вкладом в этот архив. Со своими читателями Владимир Чулошников делится подробностями жизни, событиями, которые повлияли на выбор профессии, искренне и тепло рассказывает о детстве и юности. Автобиография объединила его воспоминания, связанные и со службой в милиции, и с политической карьерой.

Над проектом он работал совместно с командой около года. Участие в коллективной работе, как её называет сам автор, принял и полковник полиции и депутат Пермской городской думы VI созыва Павел Фадеев.

Рассказывая о создании книги, он отметил, что жанр получился «не совсем автобиографическим», это скорее бытописание, история в лицах, показанная через жизненную линию конкретного человека.

«Она могла бы быть о мироощущении нашего героя, о его раздумьях, но не сложилось. Другая книга была бы. Потому что Владимир Вениаминович — человек дела. Наше поколение такое. Нас учили судить о людях не по словам, а по поступкам, и книга об этом. Владимир Вениаминович очень многого добился, я могу сказать, что он один из самых успешных руководителей криминальной милиции», — отметил Павел Фадеев.

Заместитель председателя Законодательного cобрания Пермского края Ксения Айтакова отметила, что, несмотря на то что сам Владимир Чулошников в жизни немногословен, в книге ему удалось подробно рассказать о своей судьбе, карьере и семье.

По её словам, книга вызывает разные эмоции и впечатления, большое количество вопросов, но никого не оставляет равнодушным.

«Эта книга о жизнестойкости, о волевом принятии решений. Её нужно обязательно отдать на чтение нашему подрастающему поколению, кто решил пойти в правоохранительные органы. Потому что это настольная книга — каким должен быть милиционер, его этический и моральный образ», — поделилась впечатлениями Айтакова.

Сам Владимир Вениаминович рассказал, что книга повествует не столько о его личности, сколько о его поколении. Изначально она предназначалась для близких людей, но впоследствии было принято решение предложить её более широкой аудитории.

«Книга объединяет мою биографию с биографией миллионов людей. Независимо от того, кем мы были, мы учили, лечили, строили, защищали. Мы делали своё дело, когда рушился социализм, а вместе с ним огромная страна, когда на обломках Союза строилась современная Россия. И мы делаем это сейчас», — поделился автор.

В книге он не обошёл вниманием и своё решение заняться политикой. Чулошников рассказал о том, как опыт работы в правоохранительной сфере помогает ему в решении проблем региона. Самыми резонансными его инициативами стали, например, закон, регламентирующий проведение публичных мероприятий, закон об административных правонарушениях. Он также участвовал в разработке целевых программ по профилактике правонарушений и повышению безопасности дорожного движения.

Сейчас в рамках деятельности депутата Владимир Вениаминович в большей степени сосредоточен на патриотическом воспитании молодёжи. В рамках этого направления он проводит регулярные встречи с учащимися школы №136 с допрофессиональной полицейской подготовкой им Я. А. Вагина. Темы обсуждаются самые разные — это и финансовая грамотность, и добровольчество, и политическое устройство нашей страны. Ну и, конечно, уже запланирована презентация книги для учеников школы. Ребятам, намеревающимся связать свою судьбу со службой в правоохранительных органах, книга будет полезна и интересна как никому.

По словам Владимира Чулошникова, книга также стала данью его родителям, наставникам и коллегам, благодарностью семье, которая прошла с ним весь тернистый путь. Самым главным в ней является отношение к жизни, любимому делу, Родине и людям.

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