Максим Артамонов В спорах о генплане Пермские архитекторы оценили старый и обновлённый градостроительный документ Поделиться Твитнуть

В рамках Всемирного дня градостроительства 8 ноября в краевой библиотеке им. А. М. Горького архитекторы обсудили Генеральный план Перми, по которому город развивался с 2010 по 2022 год. В конце прошлого года правительство Прикамья утвердило изменения в генплан краевой столицы. Фактически был разработан новый документ с изменёнными подходами к зонированию территорий, освоению и развитию транспортной инфраструктуры. Представители архитектурного сообщества обсудили, какие идеи удалось воплотить благодаря старому генплану, а также поделились мнениями касательно нового главного градостроительного документа.

Константин Долгановский

Лебедь, рак и щука

По словам архитекторов, при старом генплане в Перми наблюдались расхождения между основными градостроительными документами — генпланом, правилами землепользования и застройки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Представители архитекторского сообщества считают, что из-за этого город оказался в ситуации лебедя, рака и щуки из басни Крылова и его развитие сильно осложнилось.

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников полагает, что, помимо рассинхронизации с другими документами, прежний генплан имел и другие недостатки. В частности, ограничение высотности в 20 м на территории всего центрального планировочного района и низкий коэффициент плотности застройки.

«Без консультаций с профессиональным сообществом гордума неожиданно ввела ограничение высотности в 20 м во всём центральном планировочном районе даже вне зоны исторической застройки. Жёсткие ограничения этажности в периферийных районах города привели к тому, что многоэтажная застройка «выплеснулась» в Пермский район, где отсутствовали эти ограничения. Это привело к так называемому маятниковому эффекту — жители этих районов вынуждены ехать с утра с детьми на работу, в детские сады и школу, а вечером обратно. Соответственно, увеличились транспортные потоки и протяжённость инженерных сетей. На расходы на их обустройство накладываются затраты на обслуживание и ремонт. В итоге значительная часть бюджета города будет затрачена на эти услуги. Таким образом, совершённые критические ошибки в градостроительной политике города существенно снижают его экономическую эффективность», — пояснил Воженников.

Он отметил, что из-за разрастания застройки за пределы Перми город уже никогда не будет компактным.

«Существует закономерная градостроительная аксиома: только высокоплотный, компактный город может быть экономически успешным и эффективным. Однако Пермь, продекларировав тезис о компактности, продолжает наступать на старые грабли и в угоду девелоперам позволяет продолжать застраивать Пермский муниципальный округ, игнорируя необходимость сноса ветхого городского жилья, а объёмы этого жилья серьёзно растут. Во всём этом видна недальновидная и непрофессиональная градостроительная политика», — резюмировал глава правления регионального отделения Союза архитекторов.

Город-бублик

Почётный архитектор России Игорь Луговой напомнил, что Генеральный план Перми 2010—2022 годов, о котором изначально было много дискуссий и споров в профессиональной среде, был сделан на основании мастер-плана голландского бюро КСАР. Его главные идеи заключались как раз в концепции компактного города, а также в регулировании застройки властями с помощью целевых показателей плотности и высотности. Однако основные стратегии генплана постоянно отклонялись от этих идей.

«Никакой тенденции и направления к компактному городу огромной площади Перми не произошло и не происходит. Развитие существующего города идёт не просто к периферии, а за периферию, где осуществляется агрессивно-активная стройка, зачастую не обеспеченная в полной мере социальными объектами, инженерной и транспортной инфраструктурой. Многие говорили об опасности превращения Перми в город-бублик. Город «растаскивается» в разных направлениях», — считает архитектор.

Выход из этой ситуации возможен только в открытом и совместном обсуждении всех градостроительных вопросов градостроителями и архитекторами, уверен Игорь Луговой.

Не до красоты

Исследователь архитектурного бюро Saga Александр Михайлов, оценивая прежний генплан Перми, назвал его прорывным для России, так как он поменял представление о том, как могут мыслить себя российские города, и обозначил вектор на среднеэтажную застройку и уплотнение территории.

«По ряду причин Пермь не пошла по этому пути, но, например, Тюмень пошла, и это довольно занятно, потому что местные девелоперы как раз заказали у KCAP не только мастер-планирование отдельных объектов, но и архитектуру. А потом и у других европейских и сильных отечественных архитекторов. Частично к идеям мастер-плана в Перми вернулись в 2017-м, когда появился проект «Пермь-300» и MLA+ сделала мастер-планирование ряда территорий в центральном районе города», — вспоминает Александр Михайлов.

Сейчас, по его словам, все эти идеи медленно реализуются. «Пермские архитекторы уже с меньшим градусом неприятия, чем в 2010 году, воспринимают и даже немного гордятся тем мастер-планом», — отмечает эксперт.

Руководитель проектно-строительной компании «АФ-Проект» архитектор Альберт Фатыхов полагает, что идеология «красивого города», которая была заложена в предыдущем генплане, «себя не оправдала, хотя и была красивой на словах».

«Такая идеология не сработала и не прижилась, что видно невооружённым глазом. Итоги работы старого генплана — его ограничения по высотности и коэффициенту площади застройки — привели к торможению строительной отрасли региона, — полагает Фатыхов. — Это можно увидеть, если сравнить Пермь с нашими ближайшими соседями, Екатеринбургом и Ижевском. За 14—15 лет они продвинулись на несколько шагов вперёд и обогнали нас, хотя всегда были догоняющими».

Альберт Фатыхов положительно оценил обновлённый генплан в том смысле, что в нём непосредственно генплан и ПЗЗ приведены к «единому знаменателю». В новом генплане, по его мнению, нужно уйти от излишних ограничений застройки.

«За почти два года СВО в стране кардинально изменилась социальная, экономическая и политическая ситуация. Жизнь показала, что необходимо развитие страны семимильными шагами, а это возможно только с помощью снятия избыточных ограничений, значительного увеличения темпов строительства. Это можно осуществить только за счёт планирования в новом генплане микрорайонов новой жилой застройки, уплотнения существующей застройки, развития новой улично-дорожной сети, строительства новых дорог и развязок. Сейчас нужно вести масштабное строительство, а тот постулат, что город должен быть комфортным и красивым для глаза, уже не работает», — рассуждает архитектор.

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