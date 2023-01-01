Алёна Морозова Проложили дороги Власти Пермского края обсудили развитие транспорта и дорожной инфраструктуры в регионе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Москве 11—17 ноября состоялось главное деловое событие отрасли «Транспортная неделя — 2023», ключевыми площадками которого стали XVII Международный форум и выставка «Транспорт России». Ежегодно в них принимают участие общероссийские и международные мероприятия, связанные с экономическими вопросами и развитием транспорта.

Делегацию от Пермского края на форуме представляли губернатор Дмитрий Махонин, начальник ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Анатолий Дашкевич, вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский, министр транспорта Сергей Вешняков.

В рамках мероприятия глава Прикамья и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков провели рабочую встречу по результатам работы на федеральной дорожной сети региона и обсудили дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.

В этом году основной объём работ приходится на трассу М-7 «Волга», сообщил Роман Новиков. Автомобильная дорога является главной транспортной артерией региона и обеспечивает внутренние перевозки восьми муниципальных районов, Перми и Краснокамского городского округа. Масштабная реконструкция на участке с 450-го по 459-й км на подъезде к Перми началась ещё в декабре 2020 года.

Работы включают в себя расширение проезжей части с двух до четырёх полос движения, устройство линии электроосвещения, на 458-м км в Краснокамском ГО построят транспортную развязку с пешеходными переходами у посёлков Усть-Сыны и Майский, у деревни Кузнецы. Подрядчик также установит 11 остановочных комплексов, оборудованных местами для маломобильных групп населения.

Глава Росавтодора обратил внимание, что реконструкция этого участка решит проблему многокилометровых заторов и увеличит пропускную способность до 40 тыс. автомобилей в сутки. Ввод объекта запланирован на октябрь 2024 года.

Расширение проезжей части с двух до четырёх полос ведётся и на участке с 429-го по 440-й км трассы М-7 «Волга». Здесь планируется установить барьерное парапетное и перильное ограждение, новые автопавильоны на посадочных площадках и обустроить пешеходные дорожки. Ожидается, что работы будут завершены к ноябрю 2024 года.

Кроме того, обсуждалось технико-эксплуа­тационное состояние дороги А-153 Нытва — Кудымкар протяжённостью 126 км. На баланс ФКУ Упрдор «Прикамье» объект перешёл пять лет назад. Капитальный ремонт с 2018 года был проведён на участке 88 км (70% от общей протяжённости). Сейчас дорожники расширяют проезжую часть с двух до трёх полос на участке длиной 20 км, в населённых пунктах Карагайского и Кудымкарского районов обустраивают пешеходные дорожки, тротуары и остановки.

Окончание текущих работ ожидается в ноябре следующего года. Затем планируется привести в нормативное состояние ещё 9 км дороги к 2025 году.

Роман Новиков отметил, что на данный момент в нормативном состоянии находится почти 90% федеральных трасс Пермского края и около 70% региональных. Важной целью является достижение к 2027 году этого показателя не менее чем на 85% трасс опорной сети региона.

Дмитрий Махонин рассказал о реализации на территории края национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в текущем году дорожники привели в порядок 83 объек­та общей протяжённостью почти 170 км. Стоимость работ составила 6,8 млрд руб., из них 3,3 млрд руб. были выделены из федерального бюджета.

В рамках проекта также расширили два участка автодороги Пермь — Ильинский на территории Добрянского округа протяжённостью 1,7 км, провели работы по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма. Летом завершили реконструкцию дороги Пермь — Ильинский — Хохловка, соединяющей два микрорайона Перми и два популярных туристических направления. Сейчас продолжается строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы».

В целом протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории региона составляет 32,7 тыс. км. Из них 542,5 км — дороги федерального значения, 3,5 тыс. км — регионального и 28,6 тыс. км — местного.

Глава Прикамья поблагодарил Росавтодор за активную работу и помощь в осуществлении масштабных дорожных проектов и подчерк­нул, что региональное правительство открыто к сотрудничеству и реализации совместных инициатив.

Представители Пермского края также провели рабочее совещание с авиакомпаниями «Икар» и «Азимут». Андрей Алякринский и Сергей Вешняков обсудили с руководителями предприятий работу по субсидируемым авиа­маршрутам, возможность увеличения числа рейсов и расширение маршрутной сети региона в следующем году.

Согласно подписанному в 2022 году четырёхстороннему соглашению между правительством Прикамья, ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер» и АО «Международный аэропорт «Пермь», каждый год планируется открывать не менее одного зарубежного направления на коммерческой основе. Потенциальными направлениями на 2024 год стали прямые рейсы до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси.

Вопросы расширения транспортной отрасли региона делегация из Прикамья обсудила и с компанией по развитию скоростного судоходства «Водолёт». Участники встречи рассмотрели перспективы водного транспорта на территории Пермского края и Приволжского федерального округа и возможность запуска межрегиональных маршрутов.

Пермский край работает над включением в реализацию проекта федерального министерства транспорта по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами. Проект предполагает создание маршрутов с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». На первом этапе в него уже вошли Нижегородская область, Республика Татарстан и Чувашская Республика.

По плану Прикамье должно войти во второй этап, однако руководство региона на сегодняшний день планирует войти в первый этап. В связи с этим власти предложили организовать маршруты по Каме из Пермского края до Казани и Набережных Челнов.

Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, Прикамье ежегодно принимает участие в событиях «Транспортной недели». На площадках Международного форума крае­вые власти проводят важнейшие для развития региона встречи, направленные в первую очередь на то, чтобы сделать перевозки комфортными и безопасными. Помимо этого обсуждаются вопросы повышения уровня доступности услуг социальных объектов для жителей Пермского края, сохранения набранных темпов развития дорожной сети.

«Наша задача в рамках «Транспортной недели» — поделиться своим опытом, а также ознакомиться с лучшими практиками коллег из других регионов», — подчеркнул глава Прикамья.

В этом году на объединённом стенде Пермского края участникам выставки представили крупные инфраструктурные проекты и разработки местных компаний. Участниками регио­нального стенда стали компании: TrafficData, Корпорация ПСС, ПАО «Ростелеком», «Бионорд» и Nordwind Airlines.

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