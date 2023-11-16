Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Предисловие к юбилею В Перми в 18-й раз прошёл Международный органный фестиваль Поделиться Твитнуть

Казалось бы, уже всё сказано. Все давно поняли, какая это привилегия для пермских меломанов — камерный акустический Органный зал, какое это преимущество для Пермской филармонии. Год от года публика убеждается в том, насколько изменилась концертная жизнь города с появлением органа, насколько изменилась жизнь вообще. Ежегодный Международный органный фестиваль (6+) по-прежнему воспринимается свежо, по-прежнему становится поводом для восхищения, по-прежнему даёт обильную пищу для эстетических переживаний.

В этом — огромная заслуга Пермской филармонии, которая ежегодно продумывает оригинальную программу фестиваля, его сюжет, который никогда не повторяется, а также набор персоналий: выступающие на этом событии музыканты — личности, которые запоминаются навсегда.

Пермская филармония каждый год сочетает в программе имена давно знакомых и полюбившихся публике музыкантов и новых, выступающих впервые. Тимур Халиуллин, Даниэль Зарецкий и Лада Лабзина радуют заранее: завсегдатаи точно знают, что они гарантируют отличные концертные программы, недаром все трое становились в разных номинациях «Органистами года»; тогда как Жолт Мессарош из Венгрии, Эгине Барсегян из Армении и Мунира Аминова из Узбекистана — новые персонажи на пермской сцене, их имена вносят в фестивальный сюжет интригу и элемент неожиданности.

Изобретательность и эрудиция организаторов фестиваля сказываются и в выборе инструментов, в ансамбле с которыми звучит орган: концепция «Орган+» каждый год доказывает свою неисчерпаемость. В этом году вместе с пермским органом выступили узбекский най, армянский дудук, скрипка, труба, вибрафон, оперный певец… Неудивительно, что после того как пермский фестиваль получил известность в музыкальном мире, появилось ещё несколько проектов с подобной концепцией.

Органный фестиваль 2023 года может похвастать блестящим началом: сольный вечер любимца публики Тимура Халиуллина прошёл живо и в то же время элегантно. Органист из Белгорода частый гость Пермской филармонии, впервые он появился здесь совсем молодым выпускником консерватории, и очень приятно и интересно наблюдать за его взрослением, обретением собственного стиля. Зрители 2023 года могли убедиться, как выросли и укрепились его сценические качества: внятность подачи материала, общительность, дружелюбие, непобедимая харизма и, конечно, виртуозность.

Программа концерта «Кино-орган. От Баха до Циммера» отличалась не только видным по названию разнообразием, но и некоторой игривостью; Тимур Халиуллин сделал вечер-интродукцию фестиваля просветительски-ознакомительным: рассказывал множество любопытных подробностей об органе и работе органиста, иллюстрируя их на инструменте. Так, рассказ о специальной органной обуви сопровождался переложением 24-го каприса Паганини для органной педали — это была не только музыка, но и танец органиста.

Некоторые из произведений, написанных для кино, Тимур исполнил в авторских переложениях. Кое с чем хотелось поспорить, но в этой спорности было своё обаяние, дерзость и вызов.

Совершенно другое настроение царило на концерте «Душа Армении»: медитативные мелодии дудука почти погрузили публику в транс. Это была программа, полная гармонии, поскольку дудук и орган — родственные и очень древние музыкальные инструменты — идеально сочетаются, создавая полифонию, идущую откуда-то из глубин — то ли веков, то ли души народа и человека.

Сочетание с другим экзотическим духовым инструментом — узбекским наем — было, напротив, построено на контрасте. В программе «Дыхание времён» орган звучал, как всегда, глубинно и ровно, тогда как узбекская флейта и свистела, и похрипывала, и шептала, издавая звуки резкие и непривычные.

Концерт «Вечер в опере» можно назвать кульминацией фестивального сюжета. Старинный знакомый пермяков, органист из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий прибыл вместе с французским певцом, баритоном Жоакимом Коффинье-Барри, который мгновенно влюбил в себя публику. Вечер получился, скорее, камерным, чем оперным, этакий «лидерабенд», хотя оперные арии тоже звучали. Молодой (и очень красивый) певец может похвастать не только голосом и выучкой, но также редкой певческой культурой, а его стиль общения с публикой полон обаяния. Прежде чем спеть арию Онегина, он пригласил на сцену девушку из зала, чтобы она выступила в роли Татьяны — к счастью, молчаливой. Пермячка достойно справилась и подыграла французу, обладающему, кроме прочего, неплохой русской фонетикой.

Завершение фестиваля получилось не хуже открытия: присутствие Лады Лабзиной, главного органиста и хранителя органа московского концертного зала «Зарядье», гарантирует остроумную, увлекательную и всегда немного экзотическую программу. В этом году постоянная участница пермских органных фестивалей выступала в ансамбле с двумя трубачами из Казани — Маратом Зайнуллиным и Яной Деликатной. Девушка-трубач продемонстрировала настоящий характер своего инструмента, истинный «трубный глас», зовущий к чему-то высокому, чуть ли не героическому, ведь в числе исполненных произведений была, например, одна из главных отечественных мелодий для трубы — музыка Эдуарда Артемьева к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Программа закрытия фестиваля называлась «Классика барокко в ритме танго», но, к счастью, тангообразных обработок Баха не было: просто были и Бах, и Вивальди, и «танго нуво», и даже джаз. Разумеется, публика не отпустила запросто Ладу Лабзину и трубачей, потребовала играть на «бис».

Это была не столько точка после фестиваля, сколько запятая: уже в декабре в Перми состоится следующее важное событие, связанное с органом, и Лада Лабзина снова будет среди его участников.

Пермскому органу исполняется 20 лет. По этому случаю Пермская филармония организует цикл концертов, в котором будет и концерт для детей, и презентация органистов нового поколения, и несколько абсолютно бенефисных вечеров. Организаторам события удалось каким-то чудом заманить в Пермь «главных» российских органистов современности — Александра Фисейского и Рубина Абдуллина, а Лада Лабзина на сей раз выступит с настоящей оперной звездой — Венерой Гимадиевой.

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