Новые горизонты для пермских вузов На форуме БРИКС+ обсудили перспективы международного сотрудничества в сфере образования Поделиться Твитнуть

Пермский край принял участие в панельной дискуссии: «Образовательные проекты как передовая экспонента выхода на международные рынки» V Международного Муниципального форума стран БРИКС+. С докладами о пермском высшем образовании и новых возможностях для студентов из дружественных иностранных государств выступили заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров.

Участие в дискуссии от стран-участниц БРИКС+ приняли Мохамед Абденур Рабдехи, губернатор города Алжир, Джейкоб Шихама, Председатель выпускников ассоциации российских вузов Намибии, Инь Бинь, Председатель Правления Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития.

В основе повестки Форума проблематика экономического роста стран — участниц БРИКС+. Один из ключевых тезисов: устойчивое развитие невозможно без развитой системы образования, и, именно благодаря слаженным действиям в образовании, появляется возможность подготовки высококвалифицированных кадров, которые будут способны совершить экономический прорыв.

Спикеры Пермского края представили пермский межвузовский кампус мирового уровня как эффективную модель объединения вузов, промышленных предприятий, и органов власти для достижения целей регионального значения. Концепция кампусов мирового уровня, разработанная Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, предполагает новый формат взаимодействия вузов, научных институтов и предприятий, основанный не на конкуренции, а на кооперации. И такая модель взаимодействия драйверов технологического развития реализуется в рамках межвузовских лабораторий Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».

По словам Константина Егорова, направления междисциплинарного взаимодействия и сетевые образовательные программы вузов-бенефициаров Кампуса соответствуют актуальным запросам промышленных предприятий и органов государственной власти, а серьезная проработка компонента международной составляющей таких программ и направлений делает их востребованными для абитуриентов из стран БРИКС+.

«Компании, ведущие деятельность в Пермском крае, и представляющие регион на международных рынках сегодня говорят какие научные продукты и образовательные программы нужны для развития бизнеса. Поэтому особое внимание мы уделяем сборке образовательных программ, в том числе с учетом востребованности пермского образования для иностранных студентов. Также сегодня мы можем говорить о новых возможностях для иностранных исследователей, которых мы приглашаем для работы в инновационных лабораториях Кампуса. В кампусе будут созданы лучшие условия для образования, научной деятельности и работы»,- объяснил он.

Важно отметить, что экспорт образовательных услуг является одним из приоритетных направлений региональной политики Пермского края. Ранее, в июле 2023 года, на площадке саммита «Россия-Африка» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков провели рабочую встречу и подписали соглашение о взаимодействии и развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах. На сегодняшний день детально проработана дорожная карта совместных мероприятий. Кроме того, в Пермском крае реализуется уникальный проект по поддержке иностранных студентов для всех вузов региона — «Пермский региональный центр иностранных обучающихся», который оказывает поддержку иностранным студентам в правовых отношениях и бытовых вопросах, организует культурный и спортивный досуг, программы культурного обмена. Как отметил Константин Егоров, этот центр станет одним из важнейших резидентов межвузовского Кампуса мирового уровня.

«Кампус — это по-настоящему общий проект для вузов и научных институций Пермского края, руководства региона. Все вместе мы работаем над развитием экспортного потенциала Перми и края, в диалоге с партнерами из-за рубежа выявляем точки для развития и приумножения положительных эффектов, которые должны возникнуть по итогу реализации такого масштабного начинания как «Будущее Пармы». Конечно, мы рассчитываем на участие наших коллег из стран БРИКС и дружественных государств в делах кампуса — в сотрудничестве мы достигнем гораздо более высоких результатов»,- резюмировал доклад ректор ПГГПУ.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России к 2030 году создадут сеть из 25 современных университетских кампусов. Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Сегодня Россия взяла курс на инновационный прорыв. Наука стала сферой, где талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России, появляются новые технологии, создаются новые лаборатории, проводятся исследования.

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