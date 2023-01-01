Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет — кастовая профессия» Ведущие хореографы России — о профессии артиста балета и её будущем Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В Пермском хореографическом училище прошла научно-практическая конференция «Артист балета: взгляд из будущего в настоящее». В рамках конференции состоялась форсайт-сессия, для которой пятеро ведущих российских хореографов записали видеоинтервью и поделились своим видением того, в каком состоянии сегодня находится профессия артиста балета и какое будущее её ждёт.

«Идеальных танцовщиков не бывает»

Юрий Бурлака,

главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета: Юрий Бурлака,главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета:

— Балетный театр сегодня — это очень сложный организм. Кажется, что театр не изменился за столетия, но он изменился. Огромное количество стилей накопилось в балетном театре, от романтизма до современных хореографов, и артисту нужно быть очень хорошо, разнообразно подготовленным. Базой и основой русского театра должны быть классические спектакли прошлого, они до сих пор актуальны, современны, они абсолютно разные при каждом исполнении. Они потрясающе дают профессиональную балетную форму. После наших классических балетов можно станцевать всё что угодно, а после современных балетов классику сделать очень сложно. Поэтому, мне кажется, таким важным для театра должно быть чувство меры и баланса в репертуаре между классическими и современными спектаклями. Современные тоже обязательно должны быть — современный артист балета должен развиваться на творчестве современных хореографов, жить сегодняшним днём, осваивать новые стили. Всегда интересно, когда ставят на тебя, здесь и сейчас. Дай бог исполнителю найти хореографа, который будет на него ставить спектакли и концертные номера.

Идеальных танцовщиков не бывает. И, собственно говоря, в этом вся прелесть жизни — что мы все разные. Да, мы все в чём-то несовершенны, но порой именно несовершенство создаёт индивидуальность, превращается в изюминку, которая отличает тебя от других.

«Самая большая проблема нашего времени — это отсутствие мотивации»

Данил Салимбаев,

художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета: Данил Салимбаев,художественный руководитель балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета:

— В идеальном будущем выпускники балетных школ должны, приходя в театр, очень быстро разучивать все балетные партии, быстро вводиться в репертуар, быстро становиться мастерами, но это — индивидуальная история. Кто-то хочет этого и мотивирован, кто-то, наоборот, приходя в труппу, натыкается на очень серьёзные противоречия: работа в коллективе — это несколько иная история, чем обучение. Через два дня после того, как аттестат получен, никто не посмотрит, какую оценку вам поставили в аттестате: все посмотрят, что вы умеете в зале. Для реальной работы необходимы реальные навыки, в школе должно быть как можно больше практики, активное участие в жизни профессиональных театров, коллаборация хореографических училищ с театрами.

Самая большая проблема нашего времени — это отсутствие мотивации. Очень часто дети приходят в школу, и из школы — в театр, не понимая, зачем они учились в хореографическом училище и слабо представляя, что такое театр. Мой балетный класс в Пермском хореографическом училище состоял в начале обучения из 16 человек, а выпустилось потом всего пятеро, зато все пятеро до сих пор в балете, причём это люди очень профессиональные. Такое отсеивание создаёт настоящих специалистов. Да, много тех, кто пришёл в балет, потому что, скажем, девушка будет выглядеть, как модель, и очень удачно выйдет замуж. Таких, между прочим, очень много. У меня в прошлом году ушли трое из труппы, потому что устроили свою личную жизнь, и этим, собственно, ограничилось их участие в большом искусстве.

Мы испытываем кадровый голод. Сейчас по всей России достаточно сложно получить хороших специалистов к себе в группу. Да уже хоть каких-то людей! Трудно конкурировать с крупными театрами, которые могут себе позволить платить достаточно солидные суммы. Хотелось бы, может быть, государственного регулирования на эту тему. Не все театры могут предоставить жильё и его оплачивать, если это съёмное жильё. Должны быть какие-то программы поддержки молодых специалистов, которые позволят выделять государственное жильё с возможным последующим приобретением. И самый горячий момент — это отсутствие прямых отсрочек от службы в армии для мужского состава балета. Я не думаю, что вот эта тысяча мужчин, которые на всю Россию танцуют в балетных театрах страны, как-то решит кадровые проблемы наших военных.

Жизнь наша меняется, она становится более скоростной. Меняется формат балетных спектаклей. Есть смещение в сторону перформанса. Но требования к артистам балета всё те же: высокопрофессиональное исполнение любой партии, создание на сцене серьёзного, динамичного, драматического образа — независимо от стиля хореографии. Не каждому артисту балета это удаётся. Очень многие владеют в достаточно хорошей степени техникой, но абсолютно не выразительны на сцене, такие улыбающиеся куколки, которых ставить в серьёзный спектакль очень трудно. Как-то надо умудряться оставаться в искусстве, несмотря на то что жизнь вокруг очень ускорилась, очень много соблазнов и возможностей для отключения мозга.

Мы вернулись в нашей истории к тому, с чего начинали. Вернулись к вопросу о русском балете, о развитии линии русского балета, которая за свою длинную историю завоевала весь мир. Русский балет — это, в первую очередь, голова, мысль, режиссура и душа. Я надеюсь, что мы совершим серьёзный рывок, и русский балет будет опять впереди планеты всей.

«Театру необходимо возрождать классический репертуар»

Алексей Расторгуев,

хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова»: Алексей Расторгуев,хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова»:

— Сейчас у нас настолько быстро течёт время, ускоряется ритм жизни, всё связано с интернетом и с телефоном, появляется множество моментов, которые отвлекают от процесса обучения. Но, если мы говорим о нашей профессии — профессии артиста балета, то у нас 80% всего времени должно уходить на освоение профессии. Сейчас ему уделяется времени гораздо меньше, и, к сожалению, это видно.

Сейчас театру необходимо возрождать классический репертуар и классическое наследие. Его осталось довольно-таки мало. Есть определённые спектакли, которые идут во всех театрах, — «Лебединое озеро», «Щелкунчик» в новогодние праздники, «Дон Кихот», два-три названия из двух десятков возможных, но нам нужно возвращать традиции культурного наследия, прививать изначально эту культуру в детстве.

Дети, обучающиеся в балетной школе, должны принимать участие в спектаклях театра, тогда они понимают свою нужность, ценность, они видят перспективу. Но очень часто нет таких спектаклей, куда бы могли привести детей из школы, чтобы как можно раньше познакомить с профессией, заинтересовать в ней.

Молодой артист балета должен обладать, прежде всего, профессиональным отношением к своему делу, а также внешними данными, знаниями материала, литературного сюжета. Иногда люди исполняют какую-либо хореографию и не знают, про что это, и тогда они просто механизмы. Если мы, танцуя, будем понимать, что такое режиссура и литература, то мы будем более яркими артистами, более интересными.

«Время мыслить, думать, реализовывать свои идеи»

Игорь Колб,

главный балетмейстер Большого театра Беларуси: Игорь Колб,главный балетмейстер Большого театра Беларуси:

— Сегодня есть три школы балета в России, которые диктуют условия, — это Москва, Петербург и Пермь. На сегодняшний день это ключевые три школы, где можно говорить о настоящем качестве обучения.

Когда ребята из школ переступают порог нашего театра, я всем говорю, что им будет безумно тяжело. Они ушли из школы, предоставлены сами себе, в новом городе… Но я говорю им: «Я в вас нуждаюсь. У меня есть необходимость, планируя работу, чётко понимать, насколько вы готовы». Первый год для всех тяжёлый: в театре свои традиции, свои правила, по которым необходимо жить. К концу года я у себя в кабинете собираю пришедших в театр ребят и смотрю, как изменились их лица: улыбающиеся, совершенно ничего ещё не думающие ребята, вышедшие из школы, и буквально через два-три месяца работы в театре — нереальная усталость на их лицах и где-то уже момент сомнения. Я считаю, психологическая поддержка им необходима вне зависимости от требований к качеству их работы.

Сегодня — время возможностей и для нас, хореографов и педагогов, и для начинающих. Это время мыслить, думать, реализовывать свои идеи. Если есть желание реализоваться, нужно брать себя в руки и предлагать себя.

«Эта профессия не для среднестатистического человека»

Алексей Мирошниченко,

главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского : Алексей Мирошниченко,главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета

— В будущем в нашей профессии будет всё то же самое, что и в настоящем, потому что эта профессия связана с психофизикой человека: по-другому всё станет, только если человек изменится и переродится. У человека есть тело, у него есть психика, у него есть интеллект. Когда человек выходит на сцену, он виден до мельчайших подробностей, сцена обнажает всё.

…Маленький человек в девять лет или даже в семь, приходящий в балетную школу, представляет собой совокупность очень многих факторов. Бывает так, что физические данные — великолепные, но человек не выдерживает, он не готов к такой длинной дистанции. Эта профессия подчиняет человека себе, она не для среднестатистического человека. Балет — кастовая профессия подобно профессии военного или служению в церкви.

Очень большое значение имеет такт педагога, его культура, потому что дети очень сильно всё чувствуют. Очень часто выпускаются юноши и девушки с надломленной психикой, потому что, ну, это же не самодеятельность, это профессиональное обучение, и, естественно, педагогу интереснее работать с более способным материалом. Педагог хочет добиться результата, он видит, где есть способности, где нет способностей. Человек, у которого педагог не видит способностей, чувствует, что ему меньше уделяется внимания, что он как будто бы второго сорта, а он, может быть, гораздо выше в личностном плане, чем тот, у которого от природы есть данные, и он ничего для этого не сделал: мама с папой родили, и у него есть подъём, выворотность, шаг, вращение, координация, умение слышать музыку и так далее. С другой стороны, мы знаем много примеров, в том числе самых выдающихся артистов, когда люди имеют средние данные, а иногда даже каких-то данных просто нет, но они в силу своей целеустремлённости, каких-то других человеческих качеств достигали результатов.

Когда Агриппине Вагановой сказали: «Какие у Иры Колпаковой красивые ноги», она ответила: «Ноги в балете — это не главное, главное — голова». Голова определяет всё, и я знаю массу артистов, которые не обладают врождёнными способностями, но они так умеют распределить себя в пространстве, что недостатков не видно.

Идеальной формы обучения, пока люди остаются людьми, не было, нет и никогда не будет. Всё зависит от совокупности факторов и лично от человека.

Если артист балета выпустился из школы, его не отчислили, то у него уже проблем с трудоустройством быть не должно. В большинстве наших, по крайней мере, крупных театров — это и Мариинский, и Михайловский, Большой, Московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Пермский театр оперы и балета, Екатеринбургский, Новосибирский, Красноярский театры и так далее — идут, прежде всего, классические спектакли, классический балетный репертуар, и артисты всегда нужны. Балет — это не одна солирующая пара, это спектакль, и нужны артисты кордебалета, классического, характерного танца и так далее. Вот я вам признаюсь честно, в Пермском театре я столкнулся с острой нехваткой кадров в кордебалете. В профессиональном балете нужны не только подготовленные, но и адекватные люди, которые в состоянии работать в творческом коллективе и подчиняться внутреннему распорядку.

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