Алёна Бронникова Быть мобильным Пять бесплатных технологий для смартфонов, которые делают жизнь лучше Поделиться Твитнуть

Цифровые технологии так прочно вошли в повседневную жизнь, что многие процессы современный человек уже не может представить себе без них. Так, например, смартфоны за последние десять лет стали незаменимыми помощниками. Они объединили в себе функции простого телефона для совершения звонков и компьютера для решения всевозможных задач, в том числе работы, отдыха, управления «умным» домом и отслеживанием состояния здоровья.

Мобильные технологии облегчили жизнь. Они продолжают и дальше развиваться, укреплять свои позиции, повышая скорость передачи данных, сокращая время на решение проблем и финансовые траты на обмен данными. «Новый компаньон» рассказывает про пять технологий, которые несомненно, делают нашу жизнь лучше.

1. Синхронизация

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни настолько, что представить её без гаджета очень трудно. В нём хранятся вся личная информация, контакты, документы, фото и видео, приложения, сообщения. При переходе на новое устройство, одновременном использовании нескольких или при покупке нового смартфона важно сохранить эти данные. Синхронизация помогает избежать их потери.

Этот механизм позволяет обеспечить целостность данных и файлов при их использовании на разных устройствах. Благодаря этому есть возможность резервного копирования материалов, удалённого доступа и их восстановления без потерь. В случае корректировки информация также синхронно меняется на всех аппаратах.

Если раньше обмен данными между телефонами был возможен только посредством Bluetooth, а с компьютером — через USB-подключение, то сейчас есть возможность сделать это быстро беспроводным способом. Синхронизация смартфонов возможна через аккаунты, например, Google или Яндекс, которые мы используем чаще других. А смартфона с компьютером — таким же способом или через специальное приложение.

Вся выбранная пользователем информация, будь то настройки, папки, заметки, фотографии, контакты или пароли, хранится на сервисе под защитой. Синхронизация может проводиться вручную и автоматически в зависимости от выбора пользователя.

2. Идентификация

Ещё одной полезной функцией смартфонов является возможность идентификации пользователя с помощью биометрии. Чтобы защитить свои данные, теперь не обязательно прибегать к паролям, достаточно воспользоваться датчиком отпечатков пальцев, который есть сейчас на многих устройствах, или сканером распознавания лица и радужки глаза.

Сейчас существует три вида сканеров отпечатков пальцев, которые запоминают отпечаток владельца. Размещают их в экране, сбоку или на задней панели устройства. Оптический работает через фото-матрицу и запоминает отпечатки с помощью его двухмерного снимка. Ёмкостный сканер состоит из токопроводящих пластин и получает отпечаток с помощью электричества. Ультразвуковой работает по принципу УЗИ аппарата в больнице, и идентифицирует данные пользователя с помощью звука. Каждый из этих сканеров имеет свои преимущества и недостатки, но их точность приближается к 100%, что надёжно защищает информацию на устройствах.

Ещё более продвинутой технологией можно считать сканер радужной оболочки глаза и распознавания лица. За счёт этого смартфон можно разблокировать, не прибегая ни к каким дополнительным действиям, устройство узнаёт своего владельца. Пока эта система имеет определённые недостатки, и, возможно, её нельзя назвать совершенной, но производители продолжают её развивать и повышать безопасность использования.

При этом обмен данными или возможность идентификации пользователя возможен также в случае встроенного модуля NFC. Он также ускоряет все повседневные процессы, обеспечивает возможность бесконтактной оплаты, подключать внешние устройства, хранить цифровые ключи и пр. Связь возможна только при небольшом радиусе действия.

3. Технологии VoLTE

Эта функция позволяет совершать звонки через интернет (сеть LTE). Технология VoLTE (Voice over LTE) обеспечивает высокие качество вызовов и скорость дозвона до абонента, чёткую передачу голоса, низкий уровень посторонних шумов. К тому же, во время звонков расходуется не трафик, а минуты разговора, а расход заряда батареи смартфона ниже, чем при обычных звонках, так как активной остаётся только связь 4G.

Абонент во время разговора может активно использовать интернет, общаться в мессенджерах, отправлять сообщения по электронной почте или загружать «тяжёлый» контент.

В последнее время она получила более широкое развитие. Так, по данным оператора МТС, жители Пермского края в этом году стали чаще пользоваться интернет-звонками. Анализ трафика показал, что среди абонентов этого оператора количество совершаемых звонков с помощью технологии VoLTE увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом.

«VoLTE обеспечивает качественный голосовой приём везде, где есть сети МТС LTE, — рассказывает директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. — Мы продолжаем развивать покрытие в Пермском крае, благодаря чему жителям и гостям региона доступен сервис передачи голосовых данных через интернет. Рост трафика говорит о востребованности интернет-звонков, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сеть достаточно высока. При звонках через сеть LTE высокое качество «голоса» сохраняется даже при высокой загрузке сети». Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#.

4. Голосовое управление

Экономить время пользователям смартфонов помогает возможность голосового управления устройством. Это удобно не только для более быстрой навигации в телефоне, но и в бытовых условиях: занимаясь повседневными делами, не отвлекаясь от рабочего процесса, устройством можно управлять удалённо посредством голосового ассистента. Удобен этот помощник также и для автомобилистов. Не прикасаясь к смартфону, можно совершать вызовы, отправлять сообщения, устанавливать напоминания и будильники.

5. Поддержка eSIM

Одной из новых функций смартфонов можно считать поддержку встроенных SIM-карт — eSIM (embedded SIM). Эта технология отличается тем, что у пользователей появилась возможность полностью отказаться от физических пластиковых SIM-карт для совершения звонков.

Её нельзя сломать или потерять, не придётся каждый раз разбирать устройство, чтобы поменять номер или оператора. eSIM может работать без мобильного интернета, хранить одновременно до пяти профилей с разными тарифами и разными сотовыми операторами, владельцы устройств смогут переключаться между ними. Ещё один большой плюс, с eSIM не придётся идти в салон своего оператора и тратить большое количество времени, чтобы получить новую SIM-карту.

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