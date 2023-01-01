Екатерина Артёмова Показательные мероприятия На минувшей неделе силовики провели серию громких проверок и задержаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На прошлой неделе оперативники ФСБ и сотрудники Следственного комитета провели выемки документов и другие оперативные мероприятия в нескольких учреждениях, подведомственных муниципальным и краевым органам власти. Основания для проверок были разные: оперативники заинтересовались строительством культурных объектов, взятками в транспортной отрасли, а также деятельностью компаний с госучастием.

Проверка у подрядчика строительства ТЮЗа

Утром во вторник, 31 октября, СМИ написали, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю пришли в МАУК «Пермский театр юного зрителя» (ТЮЗ) и приступили к выемке документов. Сообщалось, что оперативники интересуются документами, связанными со строительством новой сцены ТЮЗа. В администрации Перми подтвердили факт оперативных мероприятий, но других комментариев давать не стали.

Позже директор по развитию ТЮЗа Алексей Лукашов в беседе с «Новым компаньоном» заявил, что информация о выемке документов в театре не является корректной. Он уточнил, что ФСБ провела оперативные мероприятия в офисе компании «Северстрой», которая является подрядчиком строительства новой сцены театра.

«Они не у нас, а в компании «Северстрой» извлекают документы, миграционная служба их проверяет… Всё это касается подрядчика, к театру никаких вопросов нет», — заверил Алексей Лукашов.

Строительство малой сцены ТЮЗа началось в 2021 году. Она будет находиться на месте пострадавшего от пожара Дома уездного земства, который был построен в 1860 году и является объектом культурного наследия. Новое здание воссоздаст его исторический облик, а после завершения всех работ здания старого и нового корпусов ТЮЗа будут объединены в единый ансамбль.

В мае этого года между театром и его учредителем — администрацией Перми — возник конфликт по поводу строительства малой сцены. Для продолжения работ ТЮЗ предложил мэрии перекрыть участок между зданиями на ул. Пермской, 68 и 62. Однако в администрации отказались ограничивать движение, пояснив, что подрядчик не представил оснований для этого. Кроме того, городские власти заявили, что после предыдущего закрытия улицы из-за строительных работ бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб., и предложили театру компенсировать эти средства. Руководство ТЮЗа с требованиями не согласилось и обратилось к краевым властям с просьбой забрать театр на региональный уровень. Просьба была выполнена: с 1 января 2024 года МАУК и всё находящееся на его балансе имущество перейдёт в краевую собственность.

Задержание сотрудников МУП «Пермгорэлектротранс»

В тот же день, 31 октября, СКР и ФСБ провели оперативные мероприятия в подведомственном администрации Перми МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое занимается трамвайными перевозками и обслуживает несколько городских автобусных маршрутов. Силовики изъяли документы предприятия, а также задержали руководителя финансового отдела МУП Андрея Волосатых и начальника автобусного парка «Пермгорэлектротранса» Сергея Семушева.

Сотрудники ПГЭТ обвиняются в получении взятки организованной группой лиц в крупном размере (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Размер взятки — более 242 тыс. руб. Ленинский районный суд Перми 2 ноября рассмотрел ходатайства следователей о избрании Волосатых и Семушеву меры пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда они отправлены в СИЗО до 31 декабря 2023 года.

Защита и сами фигуранты дела предлагали ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде. Адвокаты указывали, что дело базируется только на показаниях одного арестованного сотрудника компании «Нитавто» (поставщик запчастей для автобусов из Подмосковья) Владимира Янцова, который якобы передавал Волосатых деньги. При этом доказательств этому, по словам защиты, нет.

Сообщалось, что задержания произошли в рамках дела, которое находится в производстве Четвёртого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, расследование может касаться схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов. СМИ писали, что, помимо Перми, следственные действия были проведены в Челябинске, Йошкар-Оле и Краснодаре, всего якобы задержаны семь человек.

Выемки документов в офисе КРПК и Агентстве новых технологий

В среду, 1 ноября, сотрудники ФСБ провели выемки документов в офисе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, 100% акций в собственности регионального минстроя) и подведомственной краевому минкульту АНО «Агентство новых технологий». Telegram-каналы сообщали, что проверки могут быть связаны с расходованием бюджетных денег на проекты к 300-летию Перми.

В пресс-службе краевого правительства, комментируя ситуацию, отметили, что ежемесячно исполнительные органы власти регио­на по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию. «Это обычная практика. Причём по разному кругу вопросов. При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — считают в правительстве Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.