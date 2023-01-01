Полина Путякова журналист Повернули глобус Внешняя торговля Пермского края сменила направления и валюту Поделиться Твитнуть

В 2022 году внешняя торговля региона столкнулась с уникальными вызовами. Санкции привели к проблемам с международной логистикой и расчётами, ограничению импорта зарубежных и экспорта отечественных товаров. Спустя полтора года острота ситуации сгладилась, но ряд проблем остаются нерешёнными.

С начала 2023 года данные об объёмах экспорта и импорта являются закрытыми. В 2022 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 32%, причём это был уже третий год позитивной динамики. Увеличилось и количество экспортёров. По объёму экспорта среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край занимал второе место.

О положительной динамике внешней торговли в целом по стране в 2023 году можно судить, опираясь на результаты изучения обез­личенных данных клиентов — юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Информацию о соответствующем исследовании МТС-Банка предоставили учёные кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ. Согласно ей, в первом полугодии 2023 года количество участников внешнеэкономической деятельности выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество экспортёров и импортёров выросло практически одинаково — на 45 и 46% соответственно. А денежный оборот в импорте увеличился на 31%, в экспорте — на 19%.

По данным МТС-Банка, среди сфер деятельности лидером по денежному обороту во внешнеэкономической деятельности в первом полугодии 2023 года стало предоставление финансовых услуг — 53,9%. В топ-5 сфер со значительным отрывом также входят: производство автотранспортных средств — 7,5%, деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации — 2,9%, неспециализированная оптовая торговля — 2,8% и деятельность в области связи на базе беспроводных технологий — 1,5%.

В исследовании отмечается, что в 2022 году основные денежные сферы ВЭД выглядели иначе, в частности, гораздо ниже была доля финансовых услуг. В то же время товарная структура экспорта и импорта Пермского края, как отмечают в Минэкономразвития региона, остаётся стабильной. В номенклатуре экспорта Пермского края за первое полугодие 2023 года преобладали продукция химической промышленности и минеральные продукты, в номенклатуре импорта товаров ведущее место занимали машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и минеральные продукты.

Запрос на оборудование

В 2022 году произошла основательная реструктуризация внешней торговли. Экспортёрам и импортёрам пришлось перестраивать действующие транспортно-логистические цепочки, искать новые пути для финансовой логистики, переориентироваться на новые рынки для сбыта и закупок. В текущем году процесс трансформации внешнеэкономической деятельности продолжается.

За последние полтора года поменялись вопросы, с которыми предприниматели обращаются в Пермскую ТПП, отмечает Елена Миронова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты. Если раньше 90—95% из них были заинтересованы в международных контактах с целью продажи своей продукции за рубеж, то сейчас значительно выросло количество запросов на поставку оборудования.

«После начала СВО не все сделки по импорту оборудования удалось завершить. К сожалению, немало примеров, когда изготовленное и оплаченное оборудование из европейских стран просто отказывались передать из-за запретов, введённых по политическим соображениям. Для предприятий, использующих импортные комплектующие, остро встал вопрос импортозамещения», — говорит эксперт.

Сейчас одним из основных поставщиков оборудования и комплектующих является Китай. Кроме того, ТПП работает с российскими предприятиями, которые могут изготавливать аналоги зарубежного оборудования — их немало, в том числе даже в Пермском крае.

Содействие региональной внешней торговле осуществляет и Центр поддержки экспорта Пермского края. По информации учёных кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ, наиболее популярные услуги центра — поиск и подбор иностранного партнёра, транспортировка товаров, международные выставочно-ярмарочные мероприятия (в том числе на территории РФ), подбор электронной торговой площадки.

«Мы продолжаем работу с теми, кто уже продаёт на внешние рынки, помогаем им найти новые страны, оказываем содействие в транспортировке товаров. Вместе с тем мы привлекаем и новые компании к выходу на зарубежные рынки. К нам традиционно обращаются компании из сфер нефтегазового сектора и IT, также мы сотрудничаем с компаниями лесопромышленного комплекса. Приходят представители компаний — производителей самого различного оборудования и техники: от светильников до сельскохозяйственной техники», — отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Яна Никитина.

По её данным, за девять месяцев 2023 года услугами ЦПЭ воспользовались 377 субъектов малого и среднего бизнеса, экспортные контракты при его содействии заключили 48 субъектов МСП. Общий объём поддержанного центром экспорта бизнеса за девять месяцев 2023 года составляет 17,5 млн долларов США — это суммы контрактов, которые компании заключили благодаря поддержке ЦПЭ.

В свою очередь в этом году в рамках зарубежных бизнес-миссий Пермской ТПП было проведено 650 встреч и переговоров с 540 зарубежными участниками. На территории России состоялось 19 мероприятий и встреч, в которых участвовали 370 человек.

Китай в приоритете

Ожидаемо изменилась география и импорта, и экспорта. По данным регионального Мин­экономразвития, торговыми партнёрами Пермского края за первое полугодие 2023 года были 111 стран, но основная доля приходится на страны дальнего зарубежья. Их доля в товаро­обороте составила 87,1%, в том числе в экспорте — 88,7%, в импорте — 79,8%. Объём экспорта в основном формируют Бразилия, Китай, Франция, Бельгия, Алжир, Испания, Казахстан, Индия, Турция, Беларусь. Крупнейшими поставщиками импорта являются Китай и Тайвань, Беларусь, Казахстан, Германия, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Нидерланды, Мозамбик.

Как отмечают в Пермской ТПП, палата работает с лояльными и дружественными России странами. В этом году это Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Индия, ОАЭ, Турция и другие.

Основным географическим направлением работы Пермской ТПП является Китай, в том числе и в вопросах поставки оборудования и комплектующих, уточняет Елена Миронова. В 2023 году было проведено более 10 встреч как с китайскими предпринимателями, так и с представителями администраций китайских городов и провинций. В июне состоялась бизнес-миссия в Чанчжоу и Шанхай — там в переговорах приняли участие 130 китайских компаний, ещё одна поездка в Шанхай состоится в ноябре. А 31 октября в Пермской ТПП состоялась встреча с руководителем китайской компании, специализирующейся на подборе и поставках промышленного оборудования, комплектующих и материалов — по её итогам уже подготовлен первый контракт.

Кроме того, выросла роль сотрудничества между Россией и Беларусью, в том числе значительно увеличился спрос на белорусское оборудование, особенно сельхозтехнику. За последние полтора года в эту страну были организованы три поездки. Кроме предприятий сельскохозяйственной тематики велись переговоры с АО «Беларуснефть», АО «Белорусский металлургический завод», Мозырским нефтеперерабатывающим заводом.

В то же время сотрудничество с Казахстаном оказалось не таким тесным, как ожидалось.

«В 2022 году российские компании увидели в Казахстане панацею от всех бед и открыли там более 1600 компаний. Но, к сожалению, большинство из них так и остались в нерабочем состоянии. В Казахстане очень много компаний, связанных с европейским и британским бизнесом, и портить отношения с этими партнёрами не захотели ни бизнес, ни правительство. В результате ограничительные меры в отношении российских партнёров, усиливались с каждым днём. Миссии палаты дважды выезжали в Казахстан за этот период, и хотя интерес к сотрудничеству есть, но переговоры не всегда проходят успешно», — говорит Елена Миронова.

По её словам, в Азербайджане тоже есть определённые сложности ввиду присутствия на рынке западных фирм. Но результаты встреч с предпринимателями в формате В2В и посещения трёх выставок позволяют надеяться на расширение сотрудничества.

Продолжается работа с Узбекистаном, который остаётся надёжным импортёром российской продукции. Весной состоялась масштабная бизнес-миссия российских предпринимателей в Индию, организованная ТПП России.

Инфраструктура

Одной из самых острых проблем, возникших с началом СВО, являлась оплата валютных сделок. Её причинами были ограничения использования международных платёжных систем и санкции в отношении ведущих российских банков. По словам Елены Мироновой, сегодня эти проблемы практически решены, и большинство сделок осуществляется в национальных валютах.

В свою очередь в МТС-Банке говорят о значительных изменениях в структуре платежей. Если в первом полугодии 2022 года 49,2% транзакций в ВЭД проходили в долларах, 36,7% — в евро и 12,8% — в китайских юанях, то в первом полугодии 2023 года юань вышел на первое место — 47,7% от общего количества платежей в ВЭД, далее доллар — 35,7% и евро — 7%.

Другая инфраструктурная проблема касалась транспортировки грузов. К настоящему времени ситуация продолжает оставаться более или менее напряжённой — в зависимости от вида транспорта.

В частности, по информации общественного эксперта Пермской ТПП, руководителя филиала ООО «Траско» в Перми Дениса Кивы, существуют «пробки» из автомобильного грузового транспорта на всех направлениях в Евросоюз через Республику Беларусь. Несколько сотен большегрузов находится перед всеми четырьмя литовскими погранпереходами. Это связано с тем, что контрольные службы Литвы и Польши пропускают на свою территорию значительно меньше большегрузов, чем согласованная норма. Это может быть 40—60% от её размера. В свою очередь, Латвия в одностороннем порядке и на неопределённый срок приостановила функционирование погранперехода Силене (с белорусской стороны — погранпереход Урбаны). Таким образом, у Республики Беларусь с Польшей и Латвией осталось по одному действующему грузовому автомобильному переходу.

Другие направления автомобильных грузоперевозок организованы транзитом через Турцию, Иран, Ирак. Перевозки сборных грузов по СНГ осуществляются в стандартном режиме.

В то же время, по словам Дениса Кивы, ситуация с железнодорожными перевозками в Европу и из неё пока стабильная.

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