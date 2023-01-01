Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вдохновить и поддержать Подведены итоги краевого проекта «Творческие люди» за 2023 год Поделиться Твитнуть

Народный коллектив, ансамбль танца на колясках "Гротеск"

Дом народного творчества «Губерния»

Проект «Творческие люди» — инструмент поддержки любительского творчества — реализуется в нашем регионе с 2020 года Министерством культуры Пермского края и Пермским домом народного творчества «Губерния».

По словам директора «Губернии» Татьяны Санниковой, у «Творческих людей» большая предыстория. Уже 10 лет краевой минкульт вручает лучшим самодеятельным концертным и театральным коллективам звание «Народного коллектива Пермского края». Дом народного творчества работает в качестве методического центра по отбору и экспертной оценке претендентов на это звание, и его специалисты давненько начали задумываться, как помочь коллективам не только почётным званием, но и материально.

Очень кстати в 2020 года в нацпроекте «Культура» появилось направление «Творческие люди», частью которого стал одноимённый пермский проект. «Творческие люди» в Пермском крае — это форма поддержки, материальной и организационной, самодеятельных творческих коллективов, прежде всего тех, которые получили звание «Народный коллектив Пермского края» или «Образцовый коллектив». Это лучшие музыкальные и театральные коллективы разных жанров, которые предлагают на конкурс свои заявки разного содержания: это может быть поездка на знаковые мероприятия межрегионального, федерального, международного уровня, пошивка костюмов, постановка новых номеров, приглашение выдающихся специалистов — режиссёров, педагогов, хореографов для работы с коллективами.

«Люди творят, когда чувствуют, что они нужны, что они интересны. Это измеряется не только денежными суммами, но и аплодисментами, которые они слышат», — говорит Татьяна Санникова.

За время существования проекта «Творческие люди» победителями конкурса стали 45 проектов самой разной направленности, поддержку получали коллективы фольклорные, театральные, танцевальные, инструментальные, вокальные, причём не только из Перми, но и из Чусового, Уинского, Осы, Чайковского, других городов и территорий. Значительная часть поддерживающих событий обернулась успехами Пермского края на внешних площадках.

В 2023 году на конкурс «Творческих людей» было подано 36 заявок, победителями стали 14 проектов. Коллективы из Перми, Кочёвского, Кудымкарского, Осинского, Чайковского, Чернушинского, Юрлинского округов получили поддержку краевого бюджета.

Один из значимых результатов конкурса 2023 года — продвижение лучших коллективов Пермского края на федеральном уровне.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, хореографический ансамбль "Солнечная радуга"

Дом народного творчества «Губерния»

Так, благодаря победе в проекте «Творческие люди» стало возможно участие ансамбля «Солнечная радуга» на Всероссийском конкурсе исполнителей народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко в Самаре, а детей из школы-студии «Солнечной радуги» — в телевизионном шоу «Большие и маленькие» телеканала «Россия-Культура».

Юрий Николаев, хореограф, художественный руководитель ансамбля «Солнечная радуга»:

— На конкурсе в Самаре мы участвовали в номинациях «Сценический народный танец», «Стилизованный народный танец» и в конкурсе балетмейстеров. Везде стали лауреатами и по совокупности побед заработали Гран-при, который вручал губернатор Самарской области. Организаторы конкурса попросила нас выступить с концертной программой — поделиться своим творчеством с участниками фестиваля, и мы показали театрализованный концерт из лучших номеров ансамбля и учащихся школы-студии при ансамбле, которые в силу юного возраста не могли принять участия в конкурсе. Это единый часовой спектакль из народных танцев, где в качестве связок между номерами — видео, которое рассказывает о Пермском крае и Политехническом университете.

Кроме того, в этом году мы получили Гран-при на региональном этапе Всероссийской студвесны, а учащиеся школы-студии стали обладателями серебряных медалей Дельфийских игр в Саратове.

Благодаря конкурсу «Творческие люди» наша школа-студия приняла участие в телевизионном проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Россия — Культура». Наше выступление оценивали заслуженный артист РФ, солист ансамбля Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев; хореограф, танцовщик, организатор танцевальных фестивалей Александр Могилёв; первая солистка балета Большого театра, обладательница гран-при телепроекта «Большой балет» Анна Тихомирова и премьер балета Большого театра Игорь Цвирко. «Солнечная радуга» настолько впечатлила судейскую коллегию, что один из членов жюри, Рамиль Мехдиев, подарил нам свой авторский мастер-класс, который прошёл в Перми.

Народный коллектив Пермского края ансамбль танца на колясках «Гротеск» благодаря конкурсу «Творческие люди» принял участие в телевизионном проекте телеканала «НТВ» «Страна талантов».

Народный коллектив, ансамбль танца на колясках "Гротеск"

Дом народного творчества «Губерния»

Екатерина Манохина, хореограф, художественный руководитель ансамбля «Гротеск»:

— Нам ещё в прошлом году звонили с НТВ, предлагали выступить, но на тот момент мы были не готовы: всё-таки участие в таком проекте требует определённых затрат, и творческих, и физических, а мы выходили из пандемии, и репертуар ещё не был восстановлен… В этом году снова позвонили и настоятельно порекомендовали вспомнить номер, который был в нашем репертуаре 10 лет назад. Мы номер вспомнили, что-то усложнили, сшили новые костюмы и, когда встал вопрос о выезде, обратились на конкурс «Творческие люди», потому что НТВ берёт на себя только часть расходов.

По условиям шоу «Страна талантов» надо представить народный танец или стилизованный под народный, с этническом оттенком, и у нас как раз был такой номер, хотя вообще у нас очень разнообразный репертуар — есть и народные, и современные, и бальные танцы. В основном мы работаем в бальной стилистике, потому что в основе спортивного танца на колясках лежит бальный танец.

Мы ведь не только концертные номера делаем, мы ещё и соревнуемся в спортивных танцах на колясках, участвуем в соревнованиях разного уровня, являемся членами сборной команды РФ по спортивным танцам на колясках, а я — один из тренеров российской сборной.

«Гротеск» был среди пионеров этого искусства в России, он способствовал тому, что вообще это направление в России прижилось — особенно дуэтный танец. Во многих городах есть ансамбли колясочников, но там танцор-колясочник выступает в паре со здоровым танцором. Долгое время «Гротеск» был единственным коллективом, где танцуют только колясочники — это более сложный вариант. Наша задача — показать, что люди с инвалидностью не сидят по домам, они живут, танцуют, гастролируют, ездят по всему миру. Танец — один из лучших видов реабилитации, физической и психической.

Съёмки для передачи НТВ проходили на Мосфильме. Одно дело — смотреть передачу с экрана телевизора, другое дело — изнутри. Всё совершенно всё по-другому! Незабываемо. Наши артисты сравнивали этот опыт с церемонией открытия Паралимпийских игр, на которой мы тоже выступали. Там было более масштабно, но здесь тоже впечатляюще.

В финал «Страны талантов» мы не прошли, не хватило буквально пары баллов. Но в этом случае действительно важно участие — нас увидела вся страна. В эфир передача вышла в тот день, когда ансамбль выступал в чемпионате России по спортивным танцам на колясках, причём с тем же самым номером, и занял первое место!

Фольклорный ансамбль «Барабушка» из Детской школы искусств № 1 города Чайковского благодаря «Творческим людям» реализовал большой проект «Барабушка» фестивальная». Дети выезжали с концертными программами в сёла Чайковского округа, преимущественно те, где нет стационарного клуба, и выступали на краевых фестивалях из программы «59 фестивалей 59 региона», а главное — приняли участие во Всероссийском фольклорном конкурсе «Живая традиция» в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций» в Калуге.

Образцовый коллектив, фольклорный ансамбль "Барабушка"

Дом народного творчества «Губерния»

Руководитель ансамбля Елена Бурнышева считает, что творческим детям необходимо выступать на публике, по-настоящему, по-взрослому.

Елена Бурнышева, руководитель детского фольклорного ансамбля «Барабушка»:

— В Калуге мы выступили в нескольких номинациях и везде получили звания лауреатов. Анна Мерзлякова и Анастасия Мансурова выступали с разножанровыми народными песнями и стали лауреатами второй степени. Мария Бурнышева выступала как сказительница — рассказывала сказку «Про котика и петушка» и тоже стала лауреатом второй степени. Анастасия Фету представила исследование «Традиционные выставки невест», посвящённое крещенскому обряду, когда девушки нарядно одевались и выходили представиться женихам и их родителям, — эта работа принесла нам лауреатство первой степени. Лауреатами первой степени стали и ансамбли — средняя и старшая группа фольклорного ансамбля «Барабушка».

Наш коллектив, в котором участвуют дети от шести до 18 лет, занимается традиционной народной культурой — фольклорные экспедиции, записи, исследования, реконструкции… Дети обязательно должны понимать, что они исполняют, в каких условиях эти песни могли звучать, какой состав исполнителей должен быть у каждой песни. Дети знакомятся с традиционной народной культурой в комплексе — мы изучаем и материальную культуру: быт, жилище, кухню, костюм — все аспекты, которые рассматривает этнография как наука.

Народный коллектив театр-студия «Непоседы» выиграл конкурс с проектом «Провинция — театр — столица» и смог показать свой спектакль «Рождённая у моря» на сцене Детского музыкального театра юного актёра в Москве.

Народный коллектив, театр-студия Елены Зайцевой "Непоседы"

Дом народного творчества «Губерния»

Елена Зайцева, хореограф, руководитель театра-студии «Непоседы»:

— Наш спектакль называется «Рождённая у моря», он посвящён творчеству Айседоры Дункан, это документальная история. Его поставили режиссёр Ольга Жукова, главный хореограф Арина Панфилова и я. Нам показалось важным, чтобы дети знали, откуда пришёл свободный танец, а его первоисточник — Айседора Дункан. На протяжении полутора лет мы показывали этот спектакль на нескольких фестивалях и конкурсах. Он синтетический — не только танцевальный, он на стыке жанров, поэтому подходит не для всех фестивалей.

В марте этого года мы участвовали во Всероссийском фестивале молодёжных театров «Моя игра» в ПДНТ «Губерния». Председателем жюри был директор Детского музыкального театра юного актёра Александр Львович Фёдоров. Он не знал ни одного из тех коллективов, которые приехали на фестиваль, и судил непредвзято. Мы получили Гран-при, а также приз прессы и приз зрительских симпатий — все главные призы собрали! И Александр Львович пригласил нас выступить в Москве, на сцене его театра. Он сказал: «Детям нужен зритель. В зрителе нуждаются не только профессионалы!»

Предложение Фёдорова стало неожиданностью и для «Непосед», и для «Губернии». Все понимали, что ехать надо, но на какие средства? Театр частный, всё оплачивают родители. На помощь пришла краевая программа «Творческие люди». Мы отлично съездили: и показали себя, и много гуляли по Москве.

В отличие от грантовых конкурсов, «Творческие люди» — это системный проект. Татьяна Санникова говорит, что он организован по принципу «А точка усмехнулась и стала запятой»: коллектив, вошедший в проект, включается в продолжительное сотрудничество, он уже находится в поле внимания минкульта и «Губернии» и может рассчитывать на дальнейшую продюсерскую поддержку.

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