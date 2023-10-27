Бизнес для людей В Перми состоялось яркое событие для предпринимателей Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено организаторами

Пространство для обмена идеями, нетворкинг и бизнес-стендап — 26 октября в Перми состоялась Альфа Конфа — открытое мероприятие, организованное Альфа-Банком для предпринимателей.

Нестандартная конференция для бизнеса от Альфа-Банка собрала в пространстве PERM EXPO более 1 тыс. чел. — предпринимателей, представителей бизнеса, руководителей, собственников. Программа была рассчитана на семь часов и включала в себя пять выступлений.

Среди спикеров были предприниматель, режиссёр театрализованных шоу, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter Евгений Гаврилин, эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев, психолог и бизнес-коуч высшей категории МСС Наталья Долина и другие предприниматели с нестандартным мышлением.

Фото: предоставлено организаторами

Отметим, что это ещё одна особенность Альфа Конфы, кроме топовых спикеров и светового шоу, — создать диалог с аудиторией, пространство для обмена опытом, обсуждения и неформального общения. Поэтому после сессий каждый зритель мог пообщаться со спикерами, поучаствовать в квизе или благотворительном розыгрыше. Или встретить телезвезду Аллу Михееву, которая в перерывах брала у зрителей интервью в своей фирменной манере «острого репортажа». Она же выступила в качестве модератора заключительной панельной дискуссии.

Фото: предоставлено организаторами

«Ключевая ценность для Альфа-Банка — поддержка предпринимательства. Но мы не просто банк, который предлагает хорошие финансовые продукты для бизнеса, но и банк, который собирает вокруг себя активных предпринимателей, создаёт особую бизнес-среду для них и даёт импульс для развития бизнеса», — сказала региональный управляющий Альфа-Банка в Пермском крае Наталья Ковалева.

Альфа-Банк сделал не только информационно насыщенное, но и яркое, по-настоящему увлекательное мероприятие. Выступления спикеров в стиле бизнес-стендапа соединяли в себе исключительную содержательность и приковывающий внимание формат.

Фото предоставлено организаторами

Темой выступления Евгения Щепина «Бизнес для людей» стала эмпатия и то, как она позволяет строить успешный бизнес. Вот некоторые идеи, которыми спикер поделился с пермскими предпринимателями.

Клиента интересует только результат

Для того, чтобы взлетел самолет, авиакомпания осуществляет десятки процессов. Казалось бы, клиенты авиакомпаний должны лететь на коленях из благодарности к авиакомпании. Но нет, клиента процесс полета вообще не интересует, для него это все происходит само собой. Клиент воспринимает ситуацию черно-белой: либо есть товар на полке, либо нет; либо горячий суп принесли в ресторане, либо холодный; либо чисто, либо грязно. На основании такой шкалы клиент делает вывод обо всем бизнесе и его не интересует, что для этого нужно сделать.

Клиенты стали интровертами

Клиент говорит: «Дорогой бизнес, я хочу, чтобы ты соблюдал дистанцию. Я хочу получить услугу, но идеально если ты не будешь мне звонить и задавать миллион вопросов». Вспомните, еще несколько лет назад нам было важно встретиться с продавцом глаза-в-глаза, чтобы удостовериться, что с заказом все в порядке. Ковид сделал бесконтактную доставку привычной — так на наших глазах родился новый бизнес-процесс. И это вызов для бизнеса. Например, сотрудники АЗС годами отрабатывали скрипты, побуждающие покупать сопутствующие товары. А теперь, когда стала возможна заправка, не выходя из машины, старая модель уже не работает.

В бизнесе важно доверие

Россия — страна с очень низким уровнем доверия. Лишь 25% населения говорят, что готовы доверять большинству людей. Это сказывается на процессах бизнеса. Но доверие не равно отсутствию контроля. Мы даем сотрудникам возможность действовать, но постфактум анализируем результаты.

Неформальное общение участников продолжилось и по окончании основной программы: гости не спешили расходиться, делились своими впечатлениями, идеями и планами; дискутировали о целеполаганиях, результатах и эмоциональной составляющей бизнеса. Что ещё раз доказало — вовлечённость предпринимателей в общение стало главным лейтмотивом всей Альфа Конфы.

Фото: предоставлено организаторами

Альфа Конфа в этом году пройдёт ещё в Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске и Москве.

АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.

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