Бизнес для людей
В Перми состоялось яркое событие для предпринимателей
Пространство для обмена идеями, нетворкинг и бизнес-стендап — 26 октября в Перми состоялась Альфа Конфа — открытое мероприятие, организованное Альфа-Банком для предпринимателей.
Нестандартная конференция для бизнеса от Альфа-Банка собрала в пространстве PERM EXPO более 1 тыс. чел. — предпринимателей, представителей бизнеса, руководителей, собственников. Программа была рассчитана на семь часов и включала в себя пять выступлений.
Среди спикеров были предприниматель, режиссёр театрализованных шоу, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter Евгений Гаврилин, эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев, психолог и бизнес-коуч высшей категории МСС Наталья Долина и другие предприниматели с нестандартным мышлением.
Отметим, что это ещё одна особенность Альфа Конфы, кроме топовых спикеров и светового шоу, — создать диалог с аудиторией, пространство для обмена опытом, обсуждения и неформального общения. Поэтому после сессий каждый зритель мог пообщаться со спикерами, поучаствовать в квизе или благотворительном розыгрыше. Или встретить телезвезду Аллу Михееву, которая в перерывах брала у зрителей интервью в своей фирменной манере «острого репортажа». Она же выступила в качестве модератора заключительной панельной дискуссии.
«Ключевая ценность для Альфа-Банка — поддержка предпринимательства. Но мы не просто банк, который предлагает хорошие финансовые продукты для бизнеса, но и банк, который собирает вокруг себя активных предпринимателей, создаёт особую бизнес-среду для них и даёт импульс для развития бизнеса», — сказала региональный управляющий Альфа-Банка в Пермском крае Наталья Ковалева.
Альфа-Банк сделал не только информационно насыщенное, но и яркое, по-настоящему увлекательное мероприятие. Выступления спикеров в стиле бизнес-стендапа соединяли в себе исключительную содержательность и приковывающий внимание формат.
Темой выступления Евгения Щепина «Бизнес для людей» стала эмпатия и то, как она позволяет строить успешный бизнес. Вот некоторые идеи, которыми спикер поделился с пермскими предпринимателями.
Клиента интересует только результат
Для того, чтобы взлетел самолет, авиакомпания осуществляет десятки процессов. Казалось бы, клиенты авиакомпаний должны лететь на коленях из благодарности к авиакомпании. Но нет, клиента процесс полета вообще не интересует, для него это все происходит само собой. Клиент воспринимает ситуацию черно-белой: либо есть товар на полке, либо нет; либо горячий суп принесли в ресторане, либо холодный; либо чисто, либо грязно. На основании такой шкалы клиент делает вывод обо всем бизнесе и его не интересует, что для этого нужно сделать.
Клиенты стали интровертами
Клиент говорит: «Дорогой бизнес, я хочу, чтобы ты соблюдал дистанцию. Я хочу получить услугу, но идеально если ты не будешь мне звонить и задавать миллион вопросов». Вспомните, еще несколько лет назад нам было важно встретиться с продавцом глаза-в-глаза, чтобы удостовериться, что с заказом все в порядке. Ковид сделал бесконтактную доставку привычной — так на наших глазах родился новый бизнес-процесс. И это вызов для бизнеса. Например, сотрудники АЗС годами отрабатывали скрипты, побуждающие покупать сопутствующие товары. А теперь, когда стала возможна заправка, не выходя из машины, старая модель уже не работает.
В бизнесе важно доверие
Неформальное общение участников продолжилось и по окончании основной программы: гости не спешили расходиться, делились своими впечатлениями, идеями и планами; дискутировали о целеполаганиях, результатах и эмоциональной составляющей бизнеса. Что ещё раз доказало — вовлечённость предпринимателей в общение стало главным лейтмотивом всей Альфа Конфы.
Альфа Конфа в этом году пройдёт ещё в Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске и Москве.
АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015 г.
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