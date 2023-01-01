Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сказочное наследие В Октябрьском прошёл XII краевой фестиваль сказок имени Евдокии Трясциной Поделиться Твитнуть

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В посёлке Октябрьский 14 октября всюду звучали сказки — их читали, рассказывали и показывали. Здесь состоялся Пермский краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка», входящий в программу «59 фестивалей 59 региона».

Октябрьский давно и последовательно позиционирует себя как «сказочное» место, и этой самоидентификации посёлка активно помогает Пермский народный дом «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края. Особый пиетет по отношению к сказке связан в этих местах с тем, что в Октябрьском районе, в селе Русский Сарс жила одна из величайших народных сказительниц России — Евдокия Никитична Трясцина.

Евдокию Трясцину фольклорная экспедиция Пермского краеведческого музея обнаружила в 1994 году. Знакомство переросло в многолетнее сотрудничество и дружбу. Творчество Трясциной уникально: в обиходе Евдокии Никитичны было около 50 сказок разных жанров, тогда как у других самых плодовитых народных рассказчиков насчитывается, хорошо, если десять сюжетов. Но не только в репертуаре дело — важна и личность сказительницы: она была талантлива, в её пересказе фольклорные сюжеты играли особыми красками и обретали новые черты — что-то было почерпнуто из книг и фильмов, что-то сказительница сочинила сама, с присущими ей фантазией и юмором. Есть у Трясциной и авторские сказки, абсолютно оригинальные, хотя фольклорная традиция в них тоже чувствуется.

Всю жизнь, 89 лет (1922-2011), Евдокия Никитична прожила в Русском Сарсе. Она — лицо этого села и всех старообрядческих сёл Октябрьского района, их воплощение. Изучая её, исследователи открывают целый пласт цивилизации.

Многочисленные публикации по материалам экспедиций сделали Трясцину известным человеком в Октябрьском районе. Она охотно общалась с журналистами, участвовала в фольклорных праздниках и других культурных событиях. Она стала знаменем фольклорной культуры Октябрьского района, его сказочных традиций. Евдокия Никитична — это, как сейчас принято говорить, местный бренд.

Когда сказительницы не стало, у библиотеки в Октябрьском поставили ей трогательный памятник: бронзовая бабушка в деревенском платочке и галошках сидит на лавочке.

Сегодня наследие Евдокии Трясциной — объект нематериального этнокультурного достояния Пермского края и входит в каталог нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Октябрьский продвигает и популяризирует наследие сказительницы, а она продвигает посёлок и делает его популярным у туристов. Фестиваль «Ореховая веточка», названный в честь одной из сказок Трясциной, — важнейшее событие в этом процессе.

Основное мероприятие фестиваля — конкурс художественного слова, на участие в котором в этом году пришло 88 заявок. После онлайн-отбора в очном туре приняли участие 35 конкурсантов, и, хотя в условиях конкурса этого не было, все они выбирали для исполнения сказки Евдокии Никитичны. Среди лауреатов — дети и взрослые из Перми, Суксуна, Кишерти и много местных — жителей Октябрьского и Русского Сарса.

Очевидцы говорят, что у многих участников, особенно у детей, в манере чтения сказок проскальзывало актёрство, выдающее слишком близкое знакомство с "ютьюбом", но всё же среди конкурсантов оказалось достаточно много тех, кто следует традиции народных сказителей.

В особом конкурсе собрались театральные и музыкальные коллективы, любительские и профессиональные, с постановками по мотивам сказок. Здесь, кроме фольклорных, присутствовали и литературные произведения — сказки Алексея Ремизова, Вениамина Каверина, Алексея Толстого.

С гостевыми выступлениями прибыли пермские театры: кукольная труппа «Туки-Луки» показала свой спектакль «Про Иванушку-дурачка», а детская театральная студия «Озарение» из ПДНТ «Губерния» — спектакль по сказке Евдокии Трясциной «Лошадиная голова». Это очень непростой текст, в котором переплетается несколько сюжетных линий и действует множество персонажей, однако детской студии удалось передать его языком театра внятно и увлекательно. «Озарение» с успехом показало свой спектакль в Ставрополе и Санкт-Петербурге, а теперь и на фестивале в Октябрьском.

По традиции из Екатеринбурга приехала в Октябрьский дочь Евдокии Трясциной, которая всегда вручает свои личные призы участникам конкурса, которые, на её взгляд, лучше всех пересказали сказки её матери. В этом году приз достался «Озарению», хотя студия и не участвовала в конкурсе официально. Внучка и правнучка Евдокии Никитичны тоже были на фестивале, и намерены приехать на следующий год.

В начале 2023 года Октябрьский выиграл грант на обустройство модельной библиотеки для взрослых, и в рамках фестиваля состоялась церемония открытия. В библиотеке появились зоны полиграфии и фото- и видеосъёмки; место для культурно-просветительских мероприятий и зона «тихого» чтения; пространство для системной поддержки профессиональных компетенций; центр правовой и деловой информации; коворкинг, творческая лаборатория, игротека. Оформление продвигает местные достопримечательности: здесь разместились панно с видами исторических виадуков, вокзала и других примечательных мест Октябрьского района.

Модельная библиотека для детей была открыта ещё раньше: она работает в Октябрьском уже около года, и её Комната сказок стала одним из главных мест фестивальной активности: здесь, например, прошли мастер-классы по мультипликации.

Активно работал Дом ремесла и сказок, который был открыт в рамках проекта «Пермский край — территория культуры» в 2022 году. Сегодня это место притяжения туристов, и вся программа фестивального дня была ориентирована на них: здесь состоялись актёрские чтения сказок Евдокии Трясциной и мастер-классы по рукоделию, в том числе по приготовлению шанег с картошкой, которыми гордятся жители Октябрьского.

Туризм — новая для Октябрьского, но очень привлекательная сфера деятельности. Знаменитые виадуки стали поводом для организации новых экскурсионных маршрутов из Перми, в маршрут органично встраивается посещение Дома ремесла и сказок, а в ближайшем будущем планируется музеефикация старинного дома Евдокии Трясциной, который сохранился в Русском Сарсе, и уже на следующем фестивале «Ореховая веточка» его будут показывать туристам.

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