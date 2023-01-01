Каким быть межвузовскому кампусу в Перми? Концепцию обсудили с иностранными студентами Поделиться Твитнуть

Фото представлено пресс-службой АНО "ЦИО ПК"

В Перми состоялось обсуждение основных элементов концепции межвузовского кампуса мирового уровня, который будет создан в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В мероприятии приняли участие иностранные студенты из разных стран, включая Китай, Индию, Иран, Ирак, Египет, Мали, Алжир, Марокко, Сенегал, Судан, Сирию, Венесуэлу, Перу, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан.

На встрече заместитель председателя правительства Прикамья Дмитрий Самойлов, председатель Совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров, руководитель дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников, а также представители Пермского регионального центра иностранных обучающихся рассказали участникам о планах создания межвузовского кампуса, сетевых образовательных программах, учебно-научных лабораториях, сервисах для студентов и преподавателей, архитектуре и уникальной среде кампуса.

Ректор ПГГПУ Константин Егоров отметил, что кампус интересен иностранным студентам как дружелюбная и безопасная среда, предоставляющая все необходимые сервисы для комфортного обучения и проживания. Кроме того, при брендировании кампуса будет учтена айдентика Пермского края, что позволит иностранным студентам погрузиться в культуру региона и стать его амбасадорами в области науки и образования.

Для сбора мнений о межвузовском кампусе участникам был предложен интерактивный опрос. Они выбирали цветовую гамму для оформления объектов кампуса, придумывали талисман и название кампуса на английском языке. Также участники поделились мнением о том, что нужно сделать региону для привлечения иностранных студентов, чтобы они захотели приехать в Пермский край учиться и остаться работать.

Дмитрий Красильников подчеркнул, что интерактивный формат взаимодействия с иностранными гражданами позволяет получить представление о проблематике пермского образования и учитывать эти данные при реализации флагманского проекта системы высшего образования и науки Пермского края. Важно проводить такие мероприятия на регулярной основе для популяризации пермского высшего образования в зарубежных странах.

Напомним, на сегодняшний день в вузах Пермского края обучается более 4 тыс. иностранных студентов из разных стран мира. За последние восемь лет их число выросло в семь раз. Большинство иностранных студентов обучается на контрактной основе, но также есть квота правительства Российской Федерации, по которой обучается 90 иностранных студентов.

В рамках сотрудничества по развитию международных связей в образовании, научно-технической и культурной сферах губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заключили соглашение. Усилия будут объединены для продвижения пермского образования за рубежом и привлечения иностранных студентов в местные вузы. Сделать это предполагается, в том числе, за счёт увеличения бюджетных целевых мест для иностранных студентов по квоте Правительства России.

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