Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Очень правильное кино» Что необычного будет в этом году на фестивале импакт-кино «Лампа»? Поделиться Твитнуть

Президент и основатель фестиваля импакт-кино «Лампа» Ольга Зубкова так определяет миссию события: помочь людям остаться в ресурсе. Независимо от обстоя­тельств, которые могут быть непреодолимыми, — неизлечимая болезнь близких, инвалидность и многое другое — существуют способы сохранить позитив и силы для того, чтобы делиться этим позитивом. Ольга Зубкова знает, о чём говорит: она давно занимается этими практиками и многое прошла на собственном опыте.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лампа»

Фестиваль «Лампа» возник девять лет назад. В этом году он включён в программу юбилейных событий «Пермь-300», но для него этот юбилей двойной: Пермь празднует 300-летие, а «Лампа» проходит в десятый раз.

По словам Ольги Зубковой, главными «героями» фестиваля будут короткометражные фильмы.

Ольга Зубкова, президент фестиваля импакт-кино «Лампа»:

— Мы очень стремились к тому, чтобы показать, что короткий метр — вдохновляющий, прекрасный, с чудесными героями, которые верят в себя, в свою профессию, в свою команду, и это помогает им не только мечтать, но и действовать и добиваться результатов. Короткий метр, особенно документальное кино — это «точка входа» для полнометражного кино и сериалов: отсюда можно черпать и идеи, и темы, и героев. — Мы очень стремились к тому, чтобы показать, что короткий метр — вдохновляющий, прекрасный, с чудесными героями, которые верят в себя, в свою профессию, в свою команду, и это помогает им не только мечтать, но и действовать и добиваться результатов. Короткий метр, особенно документальное кино — это «точка входа» для полнометражного кино и сериалов: отсюда можно черпать и идеи, и темы, и героев.

Помимо конкурса по нескольким номинациям, будет много внеконкурсных показов. Фестиваль работает в партнёрстве с онлайн-платформой Wink, благодаря которой пройдёт внеконкурсный показ сериала «Плакса» (продюсер Сергей Жуков, режиссёр Андрей Силкин, 12+).

Ольга Зубкова:

— Это не только история о буллинге в школе, но и рецепт борьбы с этим явлением и его профилактики, он показывает пути выхода из ситуации — это самое важное.

Ещё один важный внеконкурсный показ — документальный сериал «Большая битва» (16+).

Ольга Зубкова:

— Никогда в жизни я не смотрела на людей из MMA с точки зрения того, как складывалась их жизнь, почему они туда пришли, что они в этом нашли, как они себя спасают через участие в боях. Это очень интересная история. Снял её Михаил Дворжецкий, представитель творческой династии. До недавнего времени он работал оператором, сейчас выступает в качестве режиссёра и продюсера. Автором этой истории выступает Сергей Бондарчук — так встретились две замечательные фамилии.

Среди особых событий — специальный фестивальный (предпремьерный) просмотр фильма Антона Коломейца «Свет» (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. Ольга Зубкова считает, что эта картина открывает новый жанр импакт-кино.

В конкурсных показах много прекрасных иранских фильмов. Иранский кинематограф — один из самых продвинутых и модных в мире, и «Лампа» даёт пермякам редкую возможность подробно познакомиться с этим феноменом.

Ольга Зубкова:

— Я завидую людям, которые будут впервые смотреть эти фильмы. Например, социальный ролик «Древесина» — он потрясающе снят, его можно смотреть с начала до конца и с конца к началу, и появляется очень глубокий смысл: из ящиков для снарядов можно сделать школьные парты, но и наоборот — школьные парты можно превратить в ящики для снарядов. Это очень крутая история.

Партнёром фестиваля стало представительство ООН по делам беженцев в Российской Федерации. Благодаря этому появился тематический показ фильмов о трудовых и вынужденных мигрантах, и среди этих фильмов есть совершенно пронзительные работы.

Ольга Зубкова советует обратить пристальное внимание на программу фестивальной анимации:

— Я влюблена в мультфильмы, которые в этом году пришли на фестиваль. Просто влюблена! Я не знаю, как члены жюри выберут лучших — по-моему, это сделать невозможно. Темы, которые поднимаются в этих мультфильмах, — это не просто «давайте дружить» или «давайте будем честными», как это бывает в детских мультиках. Наши фестивальные мультфильмы предназначены для семейного просмотра и очень аккуратно расставляют крючочки для родителей: взрослые люди, если посмотрят эти мульты, о многом задумаются. Например, мультфильм «Куда уходят папы» (6+) — очень изобретательный по стилистике и подбору слов. Очень часто мамы не знают, что ответить ребёнку, который, подрастая, спрашивает: «А где мой папа?», а ведь, по статистике 2023 года, у нас более 30% семей, в которых мама воспитывает ребёнка без отца.

Председатель жюри этого года — пермяк, режиссёр и актёр Антон Богданов. На фестиваль приедет много новых амбассадоров «Лампы»: Сергей Гилёв, Евгений Ткачук, Агния Кузнецова, член детского жюри Ева Смирнова, Василиса Филимонова и другие.

Как всегда, на фестивале будут работать деловые площадки. Будут обсуждаться актуальные темы, например, место искусственного интеллекта в киноиндустрии, возможности входа социально ориентированного бизнеса в киноиндустрию и многое другое.

На этой площадке 7 октября выступит Юлия Кузяева, которая стала сопродюсером фильма режиссёра Ивана Соснина «30 секунд» (16+), в котором снялись Сергей Гилёв и Ольга Лерман, — собственной продукции продюсерского центра «Лампа».

Ольга Зубкова:

— Мы впервые в этой короткометражке затронули тему, о которой никогда не говорили в кино. Возможно, её как-то подсвечивали, но никогда не посвящали ей отдельный фильм. Это фильм о том, как оставаться в ресурсе и как помочь остаться в ресурсе родителям долго и тяжело болеющих детей.

Ещё до того, как в Пермском крае появились фонды «Берегиня» и «Дедморозим», мы с Пермским центром развития добровольчества постоянно навещали детский онкогематологический центр, и я слышала немало исповедей родителей, которые признавались, что готовы оставить больного ребёнка, которого вытягивают уже полтора или два года и ничем не могут ему помочь, потому что у них дома, в каком-нибудь отдалённом посёлке, с пожилыми бабушками остались другие дети, в том числе очень маленькие. Это было страшно слышать. Мы придумывали много проектов для таких родителей: консультации, акцию «Красивая мама», ещё что-то…

Для фильма мы переработали сценарий, который пришёл к нам с питчинга, и, мне кажется, мы сделали очень правильное кино. Оно не про страх и отчаянье, а про выход из них.

Фестиваль «Лампа» откроется 5 октября, но по Перми уже ходит брендированный «ламповский» трамвай — единственный в России кинотрамвай, в котором можно считать QR-код и посмотреть на своём гаджете кино. Фильмы недлинные, короткометражные, как раз можно успеть посмотреть, пока едешь из точки А в точку В. Трамвай будет ездить на протяжении всех дней работы фестиваля.

Фестиваль импакт-кино «Лампа» в этом году пройдёт с 5 по 8 октября на площадках ТРЦ «iMALL Эспланада» и кинотеатра «Синема 5». На церемонии открытия фестиваля рука об руку по жёлтой дорожке «Лампы» пройдут звёзды кино и звёздные герои киноисторий, а затем фестиваль напомнит о фильмах прошлых лет и расскажет, что стало с героями этих фильмов, как изменилась их жизнь, какими они стали.

Приобрести билеты на фестивальные показы и зарегистрироваться на события деловой программы можно на сайте кинофестиваля fest.lampa.film.

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