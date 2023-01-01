Алёна Бронникова Максим Артамонов Не мэром единым Глава Перми Эдуард Соснин представил новых игроков своей команды Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы в сентябре глава города Эдуард Соснин представил депутатам своих новых заместителей. Он рассказал о каждом из них, отметив, что к исполнению обязанностей вице-мэры приступили 25 и 26 сентября.

Константин Долгановский

О кадровых назначениях глава Перми объявил ещё до думской пленарки в своём Telegram-канале — вслед за решением о внесении очередных изменений в структуру администрации. Он объяснил, что переустройство мэрии в соответствии со структурой краевого правительства позволит повысить эффективность работы и обеспечить более чёткую координацию.

Так, к уже существующим функционально-целевым блокам (ФЦБ) с 25 сентября был добавлен новый — «Общественные связи города». В него вошли информационно-аналитическое управление (пресс-служба муниципалитета), отдел по взаимодействию с гордумой, управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

Руководство этим блоком Эдуард Соснин поручил политтехнологу Сергею Трошкову. Новый вице-мэр должен будет выстраивать диалог с различными городскими сообществами. Глава краевой столицы отметил, что Сергей Трошков обладает необходимым опытом работы в этой сфере, и попросил депутатов поддержать его в преддверии президентской предвыборной кампании.

ФЦБ «Общественная безопасность города» было решено усилить, включив в его структуру контрольный департамент. Сейчас ведомство занимается внутренним контролем работы мэрии и проводит проверки в сфере благоустройства. Руководителем ведомства назначен Алексей Туров, начальник городского департамента общественной безопасности. Более 30 лет он проработал в полиции и до своего назначения в мэрию с 2015 года возглавлял УМВД Перми.

«Он хорошо зарекомендовал себя на должности начальника городского департамента общественной безопасности. Считаю, что нужно масштабировать его работу по выстраиванию взаимодействия с представителями различных силовых ведомств», — прокомментировал Эдуард Соснин.

Кроме того, в административно-управленческий блок (аппарат мэрии) вошло правовое управление. Это должно способствовать комплексному и системному взаимодействию юристов с остальными подразделениями администрации, считает новый глава.

Ещё двое заместителей Эдуарда Соснина перешли в мэрию из краевого правительства. Так, экс-глава регионального Агентства инвестиционного развития Яна Фурман стала куратором блока «Управление планированием и финансами». Мэр выразил уверенность, что под её руководством Пермь станет «ещё более привлекательной площадкой для инвесторов и девелоперов».

Контроль над социальной сферой с 26 сентября перешёл юристу Екатерине Мальцевой, работавшей ранее в должности статс-секретаря — замминистра территориальной безопасности Пермского края. Помимо этого, она руководит молодёжным крылом краевой Ассоциации юристов и входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних в Прикамье. Этот пост до 17 августа занимал Алексей Грибанов, который после окончания договора остался в мэрии в должности советника градоначальника.

Вице-мэры назначены в статусе исполняющих обязанности. Представляя своих новых заместителей, Соснин отметил: «Уверен, что они все известны вам как профессионалы своего дела».

Оценки новой команды

Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что ситуация, в контексте которой в Пермь заходит новая городская команда во главе с Эдуардом Сосниным, «далеко не такая простая, как кажется большинству экспертов, и однозначно оценивать её перспективы не так-то и просто».

«С одной стороны, у этой команды есть два мощных политических бронежилета. Первый — внешнеполитическая повестка, которая полностью обезоруживает потенциальных публичных критиков команды Соснина. Исходя из этой повестки, критиковать главу города — значит раскачивать лодку. Поэтому никто и ни при каких условиях этого делать не будет. Второй бронежилет — лояльность губернатора региона к новой городской команде. Эдуард Соснин — это креатура Дмитрия Махонина, который будет делать всё возможное, чтобы создать для новой команды комфортные условия», — говорит Чусовитин.

С другой стороны, есть и подводные камни. Команде Эдуарда Соснина предстоит тяжелейшая аппаратная борьба, где он будет противостоять многочисленным акторам, которые пока опытнее и хитрее его. «В этой связи ему придётся проявить чудеса выдержки и политического менеджмента. А от каждого члена его команды потребуется максимальная аккуратность и чёткость», — отмечает эксперт.

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что пока преждевременно оценивать управленческий стиль нового мэра, поскольку он возглавляет Пермь немногим больше месяца. И лишь после того, как Эдуард Соснин отработает годовой бюджет, можно будет делать какие-либо выводы и анализировать его отношения с депутатским корпусом и предыдущей управленческой командой.

Людмила Ознобишина сделала акцент на тех перестановках в структуре мэрии, которые провёл Соснин. Эти процессы не затронули замов, курирующих хозяйственные блоки.

Из прежней управленческой команды экс-мэра Алексея Дёмкина в администрации остались работать Дмитрий Галиханов, курирующий блок «Городское хозяйство», и Игорь Субботин, который руководит блоком «Развитие инфраструктуры».

Что интересно, на Галиханова даже возложили больше обязанностей — кураторство общественного транспорта Перми, а это сфера, вокруг которой регулярно возникают конфликты и скандалы.

По мнению Ознобишиной, пока трудно сказать, что «это кредит доверия Субботину и Галиханову или решение по их кандидатурам отложили на потом».

Несмотря на это, она положительно оценила тот факт, что «на хозяйственных постах оставили опытных людей, которые себя зарекомендовали и, что называется, владеют темой».

Одним из решений Соснина на посту главы было выделение отдельного блока «Общественные связи города». Этот шаг эксперт назвала оправданным в преддверии выборов президента, потому что раньше «управляемость политическими процессами в Перми была размыта», не было центра, который бы целенаправленно занимался подготовкой к выборам. Сейчас же в администрации появился человек, который «всё городское управление будет рассматривать через призму выборов».

Ознобишина напомнила, что Сергей Трошков долгое время занимался выборами различного уровня и у него уже есть опыт работы и в Перми, поскольку в 2021 году он отвечал за избирательную кампанию Романа Водянова в Госдуму.

«Обычно появление в мэрии и придание статуса политтехнологу также означает, что он поставлен формировать команду главы города в представительном органе власти, заниматься политической карьерой руководителя администрации. Но здесь многое зависит от того, кто будет давать задания Трошкову. Особенно когда пойдёт речь о формировании пула депутатов в гордуме: будут ли в этот процесс активно включаться краевые власти или его отдадут на откуп администрации Перми», — пояснила она.

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