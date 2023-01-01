Новые знания и «скилы» Пермский сетевой IT-университет предлагает свыше 80 программ повышения квалификации Поделиться Твитнуть

Пермский край является одним из лидеров в развитии цифровых технологий. В рамках мер, принятых президентом, правительством РФ и Пермского края, для IT-компаний предусматриваются грантовая поддержка, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других мер.

На данный момент в регионе свыше полутора тысяч IT-компаний, и с каждым годом их количество увеличивается. Соответственно, растёт и потребность в кадрах для цифровой экономики. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что краевое правительство стремится сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов, и в Пермском крае создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике.

Для подготовки специалистов IT-отрасли по самым востребованным сквозным цифровым технологиям в 2019 году в регионе был создан Сетевой IT-университет (СИТУ). Ежегодно на базе трёх учебных заведений — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ-Пермь — образовательное учреждение проводит свыше 80 различных программ повышения квалификации, ключевыми из которых являются изучение языков программирования, баз данных, web-программирования, информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Курсы Сетевого IT-университета ведут преподаватели вузов и действующие специалисты IT-компаний, в приоритете — практико-ориентированный подход к слушателям.

— Я работаю в IT-компании и стараюсь постоянно освежать знания, получать новые навыки. Прошел курс «Продуктовый менеджмент в IT» от НИУ ВШЭ-Пермь. Очень понравилась подача материала практикующим человеком, который непосредственно занимается маркетингом и продажами. Было познавательно и интересно. Кроме того, курсы имеют практическую пользу. В настоящее время я принимаю участие в защите итоговых работ студентов СИТУ. Уровень подготовки специалистов очень достойный, и слушатели демонстрируют хорошие рабочие проекты, — объясняет Денис Малинин, руководитель проекта «C-Wave tech».

Обучение проходит как в онлайн, так и в очном формате. И образование в Сетевом IT-университете могут пройти не только профессионалы: 50% слушателей — люди, не связанные со сферой информационных технологий. Например, сотрудница компании ООО «Эра» Наталья Елтышева узнала о курсах от знакомых и прошла дистанционное обучение по программе «Инструменты web-аналитики». По её словам, образовательное учреждение предоставляет «очень квалифицированное обучение с проверкой домашних заданий и практикой». Новые знания она уже применяет в работе и в настоящее время начала следующую программу.

Денис Малинин отмечает также, что всё зависит от человека: «Если у него стоит задача получать знания и нарабатывать новые «скилы», то в СИТУ у него это получится на 100%».

Отметим, что за пять лет работы бесплатное обучение ИТ-компетенциям прошли свыше 5 тыс. чел. По итогам образовательных программ слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации образца того университета, на базе которого проходило обучение.

По словам Натальи Агафоновой, руководителя СИТУ, курсы интересны не только профессионалам в ИТ-сфере, но и тем, кто хочет расширить свои знания и навыки в этой области. 50% слушателей это люди, не связанные со сферой ИT.

Актуальная информация о программах размещена на сайте Пермского сетевого ИТ-университета, ВКонтакте и Telegram-канале.

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