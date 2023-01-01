Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша. Избранное
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 29 сентября по 6 октября
29 сентября в 12:00 в большом зале студенческого дворца культуры ПГНИУ пройдёт фестиваль народов мира we are (16+). В программе: ярмарка культур, спортивное соревнование, кулинарный этап и концерт, на котором представители разных национальностей покажут свои творческие номера.
29 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
культовый спектакль, вошедший в историю Зальцбургского фестиваля и принёсший
мировую славу Анне Нетребко, Роландо Вильясону и режиссёру Вилли Деккеру,
«Травиата» (16+).
30 сентября в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им.
Горького пройдёт музыкальный квартирник
(16+). Гости библиотеки услышат каверы на известные песни под гитару. Их
исполнит певица Виктория Чечкина.
1 октября в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт-лекция «Музыка Перми» (12+).
1 октября в 16:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт симфонического оркестра
«Орфей», посвящённый Международному Дню музыки (6+). В программе: увертюра
«Кориолан» Бетховена, симфония №8 «Неоконченная» Шуберта, а также «Венгерские
танцы» Брамса.
1 октября в 19:00 в Органном концертном зале в Международный День музыки пройдёт премьера
концертной программы «Музыка мира» (6+) в исполнении квартета «Каравай». В
оригинальных обработках квартета прозвучат песни и танцевальная музыка Англии,
Франции, Германии, Италии, балканских стран и России.
2 октября в 21:00 в Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии Римско-католической церкви пройдёт
концерт проекта Abendmusik («Вечерняя музыка»). На этот раз зрители услышат
программу Stylus fantasticus (12+) Евгения Синицына (виола) и Кристины Басюл
(орган). Стилус фантастикус – это стиль музыки раннего барокко. Основа этой
музыки – органные токкаты и фантазии, в частности, из произведений Клаудио
Меруло (1533-1604), органиста из базилики Святого Марка в Венеции.
3 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
режиссёрский дебют лауреатки премии Лоуренса Оливье Ив Бэст «Макбет» (16+).
Жестокая история о том, как честный вояка от фантазий о величии и славе
проходит кровавый путь до тирании и паранойи, получает не только традиционные
для «Глобуса» яковианские костюмы и декорации, но и несколько неожиданный для
этой мистической трагедии юмор.
3 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдут лекция лидера группы «Мегаполис» и
основателя инди-лейбла «Снегири» Олега Нестерова «Неснятые фильмы оттепели и их
жизнь после смерти» (12+) и показ фильма «Жил певчий дрозд» (12+).
3 и 4 октября в 19:00 в Театре-Театре пройдут гастроли Национального драматического
театра России (Александринского театра, Санкт-Петербург) в рамках фестиваля
«Золотая маска" в Перми». Зрители увидят спектакль «Товарищ Кисляков» (18+) –
лауреат премии «Золотая маска-2022» («Лучший спектакль в драме, малая
форма»).
4 октября в музее «Подпольная типография» начинается образовательный курс для
подростков. Тема – «Место,
где хорошо» (12+, от 14 лет). Участники интенсива спроектируют пространство
вокруг музея, научатся исследовать территорию рядом с музеем, определят её
достоинства и недостатки, создадут эскизы и макеты, которые, возможно, будут
воплощены на территории музея.
4 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
премьеру – первую часть титанического «Кольца нибелунга», поставленного
Дмитрием Черняковым в Берлинской опере, «Золото Рейна» (18+). Вагнеровский цикл
обрёл новую, острую и яркую сценическую жизнь, благодаря сотрудничеству
Кристиана Тилеманна, одного из лучших вагнеровских дирижёров нашего времени, и
Дмитрия Чернякова, одного из наиболее выдающихся и знаменитых оперных
режиссёров мира.
4 октября в 19:00 в Органном концертном зале зрители услышат концертную программу «Добрый
вечер, signorina!» (6+). Исполнители – итальянский певец Бóрис Саволделли и
группа Feelin’s. В программе вечера: шедевры мировой эстрады и джаза, авторская
музыка группы Feelin’s.
До 5 октября в киноцентре «Премьер» проходит фестиваль Beat Weekend (18+). Задача проекта – дать зрителям по
всей стране возможность увидеть новое документальное кино о культурных
феноменах и героях, которые им интересны и близки. Фильмы демонстрируется на
языке оригинала с русскими субтитрами.
5 октября в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада»
стартует фестиваль импакт-кино «Лампа» (16+). Зрителей
ждут фестивальные показы и творческие встречи с режиссёрами и героями фильмов,
деловая программа, а также уникальные события – ночной показ и премьера фильма
Ивана Соснина «Тридцать секунд» (6+), ток-шоу «Кинокухня» (16+) с участием
ведущих спикеров киноиндустрии и шефов Перми, паблик-ток для детей и
подростков. Среди спикеров фестиваля – Антон Богданов, Иван Соснин, Евгений
Ткачук, Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Сергей Гилёв, Ольга Смирнова и многие
другие. Фестиваль продлится до 8 октября.
5 октября в 11:00 в виртуальном концертном зале Пермской
филармонии зрители увидят трансляцию
записи концерта «Обыкновенное
чудо» (6+) из концертного зала им. С.В. Рахманинова (Москва). В
концерте из цикла «Партитуры для чтеца с оркестром» знакомая история прозвучит
в новом прочтении. Фрагменты сочинений Форе, Равеля, Регера, Респиги,
Чайковского, Рахманинова, Прокофьева в исполнении оркестра придадут сказке
дополнительные акценты и смыслы, вызовут в воображении слушателей самые разные
картины и характеры, помогут сказке ожить.
5 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им.
Чайковского в рамках очного тура
Открытого общероссийского конкурса педагогического мастерства имени народной
артистки СССР Людмилы Павловны Caxаровой пройдёт концерт учащихся Пермского хореографического училища (6+).
6 октября в театре Евгения Панфилова (Дворец молодёжи, ул. Петропавловская, 185) стартует фестиваль «Кинотанец Пермский» (16+) – это
фестиваль короткометражных фильмов, объединяющих танцевальный язык и язык кино.
Зрители увидят город глазами танцовщиков через объектив камеры, танцевальные
сюжеты в городском ландшафте.
С 6 октября в Доме Мешкова начинает работать выставка «Пермский след» (6+). Выставка завершает
проект «Пермь замечательных людей», приуроченный к 300-летию города, и
рассказывает об известных людях, в разное время уехавших из Перми, но не
утративших связь с городом, считавших и считающих себя пермяками.
6 октября в 11:00 в с. Кочёво (Кочёвский МО) пройдёт фестиваль под открытым небом
«Коми-пермяцкая свадьба» (6+). Гостей ждут реконструкция свадебного обряда,
ярмарка народных промыслов и ремёсел, мастер-классы по приготовлению блюд
коми-пермяцкой кухни, фотовыставка, выступления фольклорных коллективов на тему
свадебных песен и обрядовых свадебных действ.
6 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем (16+). В один вечер объединены две
студийные съёмки театральных работ шведского хореографа. The Place («Место») и
Bye («Прощание») поставлены на величайших балетных артистов, завершающих
танцевальную карьеру. Спектакли объединены не только авторством одного
хореографа, но и ощущением невероятной внутренней силы, безграничной любви и
преданности профессии.
До 10 октября в киноцентре «Премьер» можно увидеть 50-й фильм Вуди Аллена «Великая
ирония» (18+). Зрителей ждёт история о том, как невинная интрижка постепенно превращается в порочную
игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.
До 17 октября в Пермском доме художника работает выставка «Осенний вернисаж» (6+).
На ней представлено более 100 работ, выполненных в разных видах и жанрах
изобразительного искусства.
До 22 октября в Центре городской культуры работает выставочный проект «Пермь-30» (16+).
Он посвящён личным историям пермяков, выпавшим на последние три десятка лет
городской жизни.
До 29 октября в Центральном выставочном зале проходит выставка бурятского художника Зорикто
Доржиева «Новая степь» (6+).
До конца декабря в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка фотографий
скульптора-монументалиста Алексея Залазаева (12+). На тросовой системе
«Горьковки» выставлены 52 фотографии работ художника, среди них −
статуи из дерева и никелевого сплава, которые представляли русское авангардное
искусство на международных выставках в Перми, Санкт-Петербурге, Москве,
Дюссельдорфе, Копенгагене, Париже.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.