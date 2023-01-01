Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 29 сентября по 6 октября Поделиться Твитнуть

29 сентября в 12:00 в большом зале студенческого дворца культуры ПГНИУ пройдёт фестиваль народов мира we are (16+). В программе: ярмарка культур, спортивное соревнование, кулинарный этап и концерт, на котором представители разных национальностей покажут свои творческие номера.

29 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят культовый спектакль, вошедший в историю Зальцбургского фестиваля и принёсший мировую славу Анне Нетребко, Роландо Вильясону и режиссёру Вилли Деккеру, «Травиата» (16+).

30 сентября в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт музыкальный квартирник (16+). Гости библиотеки услышат каверы на известные песни под гитару. Их исполнит певица Виктория Чечкина.

1 октября в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт-лекция «Музыка Перми» (12+).

1 октября в 16:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт симфонического оркестра «Орфей», посвящённый Международному Дню музыки (6+). В программе: увертюра «Кориолан» Бетховена, симфония №8 «Неоконченная» Шуберта, а также «Венгерские танцы» Брамса.

Квартет «Каравай», filarmonia.online/filarmonija/zaly/organnyjzal.html

1 октября в 19:00 в Органном концертном зале в Международный День музыки пройдёт премьера концертной программы «Музыка мира» (6+) в исполнении квартета «Каравай». В оригинальных обработках квартета прозвучат песни и танцевальная музыка Англии, Франции, Германии, Италии, балканских стран и России.

2 октября в 21:00 в Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви пройдёт концерт проекта Abendmusik («Вечерняя музыка»). На этот раз зрители услышат программу Stylus fantasticus (12+) Евгения Синицына (виола) и Кристины Басюл (орган). Стилус фантастикус – это стиль музыки раннего барокко. Основа этой музыки – органные токкаты и фантазии, в частности, из произведений Клаудио Меруло (1533-1604), органиста из базилики Святого Марка в Венеции.

3 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят режиссёрский дебют лауреатки премии Лоуренса Оливье Ив Бэст «Макбет» (16+). Жестокая история о том, как честный вояка от фантазий о величии и славе проходит кровавый путь до тирании и паранойи, получает не только традиционные для «Глобуса» яковианские костюмы и декорации, но и несколько неожиданный для этой мистической трагедии юмор.

3 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдут лекция лидера группы «Мегаполис» и основателя инди-лейбла «Снегири» Олега Нестерова «Неснятые фильмы оттепели и их жизнь после смерти» (12+) и показ фильма «Жил певчий дрозд» (12+).

3 и 4 октября в 19:00 в Театре-Театре пройдут гастроли Национального драматического театра России (Александринского театра, Санкт-Петербург) в рамках фестиваля «Золотая маска" в Перми». Зрители увидят спектакль «Товарищ Кисляков» (18+) – лауреат премии «Золотая маска-2022» («Лучший спектакль в драме, малая форма»).

интенсив «Место, где хорошо» (12+ от 14 лет)

Пермский краеведческий музей

4 октября в музее «Подпольная типография» начинается образовательный курс для подростков. Тема – «Место, где хорошо» (12+, от 14 лет). Участники интенсива спроектируют пространство вокруг музея, научатся исследовать территорию рядом с музеем, определят её достоинства и недостатки, создадут эскизы и макеты, которые, возможно, будут воплощены на территории музея.

4 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят премьеру – первую часть титанического «Кольца нибелунга», поставленного Дмитрием Черняковым в Берлинской опере, «Золото Рейна» (18+). Вагнеровский цикл обрёл новую, острую и яркую сценическую жизнь, благодаря сотрудничеству Кристиана Тилеманна, одного из лучших вагнеровских дирижёров нашего времени, и Дмитрия Чернякова, одного из наиболее выдающихся и знаменитых оперных режиссёров мира.

4 октября в 19:00 в Органном концертном зале зрители услышат концертную программу «Добрый вечер, signorina!» (6+). Исполнители – итальянский певец Бóрис Саволделли и группа Feelin’s. В программе вечера: шедевры мировой эстрады и джаза, авторская музыка группы Feelin’s.

До 5 октября в киноцентре «Премьер» проходит фестиваль Beat Weekend (18+). Задача проекта – дать зрителям по всей стране возможность увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки. Фильмы демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

5 октября в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада» стартует фестиваль импакт-кино «Лампа» (16+). Зрителей ждут фестивальные показы и творческие встречи с режиссёрами и героями фильмов, деловая программа, а также уникальные события – ночной показ и премьера фильма Ивана Соснина «Тридцать секунд» (6+), ток-шоу «Кинокухня» (16+) с участием ведущих спикеров киноиндустрии и шефов Перми, паблик-ток для детей и подростков. Среди спикеров фестиваля – Антон Богданов, Иван Соснин, Евгений Ткачук, Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Сергей Гилёв, Ольга Смирнова и многие другие. Фестиваль продлится до 8 октября.

пресс-служба фестиваля «Лампа» (16+)

5 октября в 11:00 в виртуальном концертном зале Пермской филармонии зрители увидят трансляцию записи концерта «Обыкновенное чудо» (6+) из концертного зала им. С.В. Рахманинова (Москва). В концерте из цикла «Партитуры для чтеца с оркестром» знакомая история прозвучит в новом прочтении. Фрагменты сочинений Форе, Равеля, Регера, Респиги, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева в исполнении оркестра придадут сказке дополнительные акценты и смыслы, вызовут в воображении слушателей самые разные картины и характеры, помогут сказке ожить.

5 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского в рамках очного тура Открытого общероссийского конкурса педагогического мастерства имени народной артистки СССР Людмилы Павловны Caxаровой пройдёт концерт учащихся Пермского хореографического училища (6+).

6 октября в театре Евгения Панфилова (Дворец молодёжи, ул. Петропавловская, 185) стартует фестиваль «Кинотанец Пермский» (16+) – это фестиваль короткометражных фильмов, объединяющих танцевальный язык и язык кино. Зрители увидят город глазами танцовщиков через объектив камеры, танцевальные сюжеты в городском ландшафте.

С 6 октября в Доме Мешкова начинает работать выставка «Пермский след» (6+). Выставка завершает проект «Пермь замечательных людей», приуроченный к 300-летию города, и рассказывает об известных людях, в разное время уехавших из Перми, но не утративших связь с городом, считавших и считающих себя пермяками.

6 октября в 11:00 в с. Кочёво (Кочёвский МО) пройдёт фестиваль под открытым небом «Коми-пермяцкая свадьба» (6+). Гостей ждут реконструкция свадебного обряда, ярмарка народных промыслов и ремёсел, мастер-классы по приготовлению блюд коми-пермяцкой кухни, фотовыставка, выступления фольклорных коллективов на тему свадебных песен и обрядовых свадебных действ.

6 октября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем (16+). В один вечер объединены две студийные съёмки театральных работ шведского хореографа. The Place («Место») и Bye («Прощание») поставлены на величайших балетных артистов, завершающих танцевальную карьеру. Спектакли объединены не только авторством одного хореографа, но и ощущением невероятной внутренней силы, безграничной любви и преданности профессии.

Балеты Матса Эка (16+), perm.theatrehd.com

До 10 октября в киноцентре «Премьер» можно увидеть 50-й фильм Вуди Аллена «Великая ирония» (18+). Зрителей ждёт история о том, как невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

До 17 октября в Пермском доме художника работает выставка «Осенний вернисаж» (6+). На ней представлено более 100 работ, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства.

До 22 октября в Центре городской культуры работает выставочный проект «Пермь-30» (16+). Он посвящён личным историям пермяков, выпавшим на последние три десятка лет городской жизни.

До 29 октября в Центральном выставочном зале проходит выставка бурятского художника Зорикто Доржиева «Новая степь» (6+).

До конца декабря в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка фотографий скульптора-монументалиста Алексея Залазаева (12+). На тросовой системе «Горьковки» выставлены 52 фотографии работ художника, среди них − статуи из дерева и никелевого сплава, которые представляли русское авангардное искусство на международных выставках в Перми, Санкт-Петербурге, Москве, Дюссельдорфе, Копенгагене, Париже.

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