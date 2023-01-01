Поиски новой оптики В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка Зорикто Доржиева «Новая степь» Поделиться Твитнуть

Автор фото: Татьяна Тоболова

Выставка бурятского художника Зорикто Доржиева «Новая степь» (6+), как музыкальное произведение, состоит из нескольких разделов. Оно начинается интродукцией, продолжается главной партией, достигает кульминации и заканчивается кодой. Уже в первом зале перед зрителем предстает всё, что будет показано далее в разных вариациях: женские образы, детство, мужское начало, борьба. Но дело, конечно, не столько в тематике работ, сколько в найденной художником манере, гармонично сплавляющей европейскую и восточную эстетику.

«Новая степь» приготовлена из восточной томности, обильно приправленной постмодернистской иронией, отсылками к мировой живописи и прочими подмигиваниями в сторону умной публики. Да и неподготовленный зритель без труда заметит влияние на творчество бурятского художника Густава Климта. Правда женские образы у Зорикто Доржиева переданы с восточным целомудрием, они медитативны, погружены в себя и напрочь лишены той порочной привлекательности, которая характерна для основателя венского Сецессиона.

Работы Зорикто Доржиева многослойны. Художник покрывает холст несколькими слоями акриловой краски, а потом, словно археолог, стирает их, и на холсте проступают разные слои, как куски лоскутного одеяла или паттерны восточного ковра. Получается вполне декоративно, как на холстах всё того же Климта.

При этом художник вполне сознательно включает в творчество элемент случайности. Так, работа Something else metter II получилась, когда Доржиев случайно накинул драпировку на холст и увидел, что она похожа на одеяние монаха, — да так и оставил. «Я не писал все эти складки, я только бросил красную ткань на холст. Само волшебство создания ускользнуло из-под моих рук — и я решил это оставить. В дальнейшем просто стал использовать элемент случайности в своих работах, оставляя на них брызги и подтеки», — признаётся он.

Зорикто Доржиев окончил Красноярский государственный художественный институт. Его персональные выставки прошли в Русском музее (Санкт-Петербург), Музее Востока (Москва), Совете Европы (Франция), Европейской комиссии (Бельгия) и других статусных галереях и музеях. В биографии художника всегда подчёркивается, что по национальности он бурят. Доржиев признаётся, что вырос в семье художников и считает себя городским жителем. Правда, детство художника прошло в деревне у бабушки.

Теме детства посвящён отдельный зал «Новой степи». На холстах предстают обычные современные дети в футболках с надписью Metallica (наверняка, одна из любимых групп самого художника, который назвал свою работу Something else metter по одноимённому хиту американских стадионных металлистов), в автомобильных шлемах и Дарта Вейдера, а ещё с мечами из игры «Майнкрафт».

Дети вырастают в брутальных мужчин — они конкурируют, соперничают и воюют. Это тема отдельного зала с другими излюбленными образами художника — кочевниками. В личной мифологии Зорикто Доржиева они предстают созерцателями, а не завоевателями. Вот и выставка «Новая степь» демонстрирует, что разделение на Запад и Восток — всего лишь иллюзия.

В последнем зале, где демонстрируется мультимедийная инсталляция, на экранах из ниоткуда возникают, казалось бы, куски несоединимых обрывков и образов, которые через мгновение гармонично сплавляются в единое целое — образ будущего. «Новая степь» — это поиски новой оптики, в которой нет противостояния Запада и Востока. И для сегодняшнего времени — это более чем актуальное высказывание.

Выставка «Новая степь» будет работать в ЦВЗ до 29 октября. Отметим, что она проходит в рамках цикла мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, при поддержке агропромышленного холдинга «Дороничи» и Группы компаний «Железно».

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